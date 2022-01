Michelle Salas y Alejandro Asensi, la conexion que escandalizo a Luis Miguel enamorando chicas

La hija de Luis Miguel tuvo un romance con Alejandro Asensi, el manager de el cantante a lo largo de mas sobre diez anos de vida. Esta comunicacion Jami?s fue aceptada por ‘El Sol’, lo que ocasiono un distanciamiento con su amigo. Conoce toda la leyenda AQUI

El flamante estreno de la segunda parte de “Luis Miguel la serie” ha desvelado mas pormenores secretos en la vida sobre ‘El Sol’ sobre Mexico, y no ha transpirado individuo que llamo abundante la amabilidad goza de que ver con su hija Michelle Salas y no ha transpirado su manager, Alejandro Asensi (Mauricio Ambrosi, en la ficcion sobre Netflix).

Alejandro Asensi y no ha transpirado Luis Miguel nunca solo tenian una comunicacion profesional, sino que Igualmente era el mejor amigo de la estrella de la musica. Fue Algunos de los hombres de decision sobre ‘El Sol’ experiencias tsdating desplazandolo hacia el pelo su mano derecha por mas sobre diez anos; No obstante esta liga termino cuando el representante inicio un romance con su hija, Michelle Salas.

En la gama sobre Netflix, Michelle Salas es interpretada por Macarena Achaga en su lectura adulta y no ha transpirado Fernando Guallar interpreta a Mauricio Ambrosi, quien realmente es Alejandro Asensi, el adulto que manejo la carrera del cantante luego sobre la asesinato sobre Hugo Lopez. En la gama se muestran excesivamente cercanos y no ha transpirado carinosos, aunque, en la vida real, Michelle y no ha transpirado Alejandro han sido pareja, y no ha transpirado eso termino por alejarlo sobre su amigo.

MICHELLE SALAS Y ALEJANDRO ASENSI, UN CONTRATIEMPO DE LUIS MIGUEL

El romance dentro de Michelle Salas asi­ como Alejandro Asensi escandalizo a Luis Miguel, al punto que fue considerada igual que la conexion prohibida. Pese, incluso, que fue el agente que logro que el cantante se uniera a su hija.

El responsable de colaborar a Luis Miguel a legitimizar ante la jurisprudencia su parentesco con su hija fue Alejandro Asensi, el novio hizo que la contacto con Michelle mejorara hasta que llegara a reconocerla como su primogenita. Cuando lo cual ocurre, el cantante le pide a Salas que se mudara con el A los Angeles. Alla nacio, tambien, el primer acercamiento con el manager.

La contacto sobre Michelle asi­ como Alejandro paso a un nivel mucho mas personal. Los dos, fueron captados en multiples ocasiones en diversos citas, yendo a consumir, al gran pantalla, al teatro e tambien de compras. Las fotografias desataron rumores de un supuesto romance que enfurecio a Luis Miguel, puesto que su hija tenia 19 anos entretanto que su conveniente amigo tenia 39, y esa desigualdad sobre 20 anos lo escandalizo.

No obstante, lo que realmente termino por quebrantar toda contacto entre Luis Miguel y Alejandro Asensi han sido las rumores de el estorbo de Michelle. Tras eso, el cantante lo despidio igual que manager, productor asi­ como mano derecha, aunque igualmente dejo sobre ser su amigo.

En sintonia con algunas publicaciones sobre medios especializados, la modelo y el representante sobre su pater vivieron un apego prohibido desplazandolo hacia el pelo se enviaban correos electronicos en los que demostraban que estaban enamorados uno del otro; en donde Michelle senalaba, entre diferentes cosas, que no se arrepentia sobre ninguna cosa desplazandolo hacia el pelo le pedia a Alejandro que no se preocupe por su papa, tal igual que detalla La justificacion de Mexico.

No obstante, lo que si fue real podri­a ser la trato entre Luis Miguel desplazandolo hacia el pelo Asensi se fracturo desde que inicio el romance con su hija, tambien, la conexion dentro de el cantante desplazandolo hacia el pelo Michelle Salas se vio absolutamente afectada y desde ese momento se conoce que su relacion no ha sanado pese a los intentos sobre la patron por aproximarse.

