Mi primera cita en Tinder me cambiГі la vida

Habiendo perdido mi beca interna en la universidad, tenГ­a 2 posibilidades regresar a mi pueblo desplazГЎndolo hacia el pelo resignarme o coger una desicion que cambiarГ­a mi vida.

Tenia 19 aГ±os estaba en tercer anualidad sobre ingenierГ­a en computaciГіn, tenГ­a excelentes notas en programaciГіn, matemГЎticas y tipos en donde Existen que usar el cabeza y pensar: No obstante tenГ­a 2 debilidades la clases sobre cultura desplazГЎndolo hacia el pelo la religiГіn: la universidad es catГіlica y little armenia no ha transpirado yo siendo de padres evangГ©licos nunca bastante devotos nunca me entraba del todo.

Al cobrar mis notas de el Гєltimo trimestre tuve una gran desilusiГіn puesto que junto a mis notas venГ­a la carta a donde se me notificara que debido a mi pobre media desplazГЎndolo hacia el pelo carencia de compromiso perdia mi beca interna a lo que tenГ­a 5 dГ­as de desalojar el cuarto que me habГ­an asignado.

RompГ­ el llanta cara a juana mi superior amiga: ella me consolГі y me invito a quedarme en su hogar los primeros dГ­as sobre vacaciones, le agradecГ­ con el corazГіn, bien en su hogar me sentГ­a cansada: deprimida tenГ­a algunas opciones investigar otra universidad y no ha transpirado emprender de Cero mi trayectoria: indagar labor y no ha transpirado retribuir mis estudios aunque estos eran demasiado caros: mi amiga me dijo que dejara sobre meditar en ello y me enseГ±Гі una nueva app, se llamaba tinder.

En esta app la novia podГ­a ver chicos a una corta recorrido que estaban interesados en una cita, yo tenГ­a un celular normal es decir no era smarphone por ll que era nuevo Con El Fin De mi cualquier eso: juana me creo una cuenta y no ha transpirado puso la foto mГ­a una cosa comprometedora me tomo la foto mientras dormГ­a : pero es que ninguna persona me mando mach razГіn por la que 2 dГ­as : la novia se reГ­a sobre mi ya que nadie iba a intentar una citaciГіn con una chica que dormГ­a tan mal como yo.

No obstante paso lo insospechado un pequeГ±o hizo match: ella me enseГ±Гі y no ha transpirado le dio mach tambiГ©n: el pequeГ±o me invitaba a partir esta misma noche, yo nunca querГ­a ir: aunque a insistencias de mi amiga me anime uun poco.

Quedamos en vernos en un cГ­rculo comercial metrocentro: eran las 2 p.m., yl estaba alguna cosa incrГ©dula que iba a alcanzar : aunque se presentГі puntual : su sustantivo era Mario alguna cosa chaparrito media 16p quemado desplazГЎndolo hacia el pelo una cosa chulo: yo era mГЎs elevada con 170 y empleando tacones me veГ­a muy superior comparada a el.

Me invito a comer , bebimos un cafГ© con pastelillo y no ha transpirado me empezГі a preguntar sobre mi el era licenciado tenГ­a 24 aГ±os y no ha transpirado era socio en sub bufet sin embargo era alguna cosa pedante porque exaltaba las estudios: yo le contГ© mi circunstancia y no ha transpirado el con rapidez encontrГі muchas soluciones, demandar la universidad realizar una peticiГіn al decano etc.

Seguidamente del café fuimos al cinema y no ha transpirado vimos una película romántica aunque de la primera cita nunca fue algo bastante a mi estilo, en el celuloide hizo su movida yo usaba saya a la rodilla el me tocó la extremidad, al comienzo me molesto sin embargo lo permití nunca vi nada muy mal su acercamiento, al momento me empezó a rozar poquito a escaso mi extremidad inferior y toco mis pechos: eso En caso de que lo soporte, le hice el reclamo desplazándolo hacia el pelo salí del cine…. el me siguió desplazándolo hacia el pelo al regresar al parque se disculpó desplazándolo hacia el pelo me dijo que sabía como descifrar mi condición de la beca.

Yl seguГ­ caminando sin embargo me di revГ©s para ver que me decГ­a, el se sacГі 200 dГіlares sobre su bolsa y no ha transpirado me dijo En Caso De Que tendrГ­В­as sexo conmigo te las doy, mi muerte hirbio de el enojo quien se cree que soy una prostituta, puta o que onda pensГ©.

No obstante verlo con los 200 dГіlares en la mano me hizo meditar desplazГЎndolo hacia el pelo termine aceptando.

Falto pensarlo 2 veces me monto al auto me llevo a un auto hotel desplazГЎndolo hacia el pelo entramos a la cama, primero me empezГі a besar me tomo con las brazos desplazГЎndolo hacia el pelo lanzo a la cama.

Me asustГ© sobre su Гєltimo circulaciГіn era algo brusco, se quitГі la ropa y no ha transpirado me empezГі a desvestir jugaba con mis pechos desmedidos y no ha transpirado me hizo emprender a hacerle oral : me tomaba sobre mi pelo para penetrarme completa por la boca.

Tomo un condГіn de su cartera me puso en 4 desplazГЎndolo hacia el pelo me penetro de asalto en la vagina UFFF doliГі muy nunca estaba lubricada para ninguna cosa: me empezГі a bombear dando nalgadas en cada circulaciГ­Віn, yo instintivamente empecГ© a advertir placer con cada embestida , el si que era bueno en eso desplazГЎndolo hacia el pelo tuve mi primer espasmo : valla pensГ© separado la ocasiГіn en mi vida habГ­a tenido individuo desplazГЎndolo hacia el pelo Hoy me pagaron y no ha transpirado me dieron un clГ­max.

El se corriГі y se recostГі a mi ala muy cansado sentГ­amos que tenГ­amos horas cogiendl y vi el reloj pero Гєnico habГ­an anterior 20 min..

Me intentГ© acurrucar a el, No obstante nunca dejo mГЎs bien me dijo que era la prostituta y nunca querГ­a la relaciГіn conmigo separado me querГ­a seguir cogiendo el resto de la noche: fue al baГ±o tomo una cosa que llevaba en su bolsillo desplazГЎndolo hacia el pelo en unos minutos vi su falo recio y no ha transpirado apuntando hacia mi.

QuerГ­a que le masturbara con mis desmedidos pechos lo hice fue mal diferente nunca habГ­a hecho eso, acabo mГЎs rapidl que la primera oportunidad su tronco estaba sudado de tanto deporte, las brazos desmedidos desplazГЎndolo hacia el pelo fuertes me llevaron al baГ±o a donde en el aire contra la pared me volviГі a penetrar esta ocasiГіn no fue tan brusco y su falo encontrГі mi sexo sobre forma extremadamente pronto era como En Caso De Que estuviera hecha para que el me cogiera.

Mientras me daba desplazГЎndolo hacia el pelo yo estaba en el viento tuve mi segundo orgasmo fue delicioso: me sentГ­a excesivamente bien estando cogida razГіn por la que este joven licenciado que me habГ­a cubo 2 orgasmos en la noche.

Esta historia continuará…..

Saludos lectores me esta gustando iniciar a narrar mi vida esta pГЎgina serГ­В­a genial espero elevar mГЎs pronto.