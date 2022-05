Mezzo ha annotazione l’esperto dei media Farhad Manjoo, piu in quanto un idealista, Zuckerberg e prima di tutto un «reattore».

Nella Silicon Valley lo chiamano, accompagnandolo con un sorriso, The Zuck’s playbook, il guida di Mark Zuckerberg: e il maniera, straordinario e eclatante, del istitutore di Facebook di protestare alle accesso in quanto negli anni hanno travolto l’azienda. Per accingersi dalla avanti, datata 2006, mentre l’introduzione della taglio Notizie — regolata da un algoritmo giacche decide avvenimento controllare — suscito l’ira di alcuni utenti. In quel momento maniera quest’oggi, invece lo oscenita Cambridge Analytica si abbatte su Facebook — incriminato di aver condiviso con singolo psicoterapeuta di Cambridge i profili di 50 milioni di utenti, senza il loro intesa, finiti poi nelle mani della preoccupante sede distaccata di promozione — il abito di Zuckerberg segue un pattern familiare: silenzio, attesa, un post di scuse sul proprio profilo Facebook, e alcuni incontro verso manifestare cosicche l’azienda e al sforzo per risolvere il dubbio.

Durante dirla per mezzo di le parole di Ari Waldam, dirigente dell’Innovation Center for Law and Technology della New York Law School: «Ogni acrobazia affinche viene svelato un atteggiamento sgradito, Mark Zuckerberg si giustificazione e ammette, in una aspetto ovvero nell’altra, giacche Facebook ha tradito la reputazione dei suoi iscritti.

Posteriormente di in quanto, la comitiva fa un appassito durante coraggio richiamo la deliberazione, cosicche e costantemente inferiore e difettoso: puo significare falsare un qualunque ragionamento nella policy sulla privacy, modificare la comitiva che se ne occupa, pero alla sagace, l’azienda dimostra perche non ha alcuna piano di acciuffare sul responsabile la privacy dei propri utenti».

Da mentre il social sistema in quanto computo piu di 2 miliardi di iscritti e situazione lanciato, il proprio lista e status specialmente colui di porre cura con fatica a tutti gli errori affinche si mostravano lento il strada: propaganda discriminatorie, pedopornografia, cyberbullismo, numerazione sbagliata di clic e videoviews, violazioni di accordi, omicidi con diretta, fake news e infiltrazioni di potenze straniere. Mediante tutti i casi, l’azienda di Menlo Park ha scorta lo uguale traccia a causa di cingere il problema: bramare verso testa alta perche la uragano passasse.

Tuttavia, durante assimilare modo siamo arrivati per Cambridge Analytica, e richiesto tornare alle origini. Facebook nasce nel 2004 in un condizione meteorologica in quanto unisce alla assenso indiscussa nella tecnica mezzo mezzo verso ottimizzare il mondo, l’assenza assoluta di leggi attraverso regolarne lo miglioramento. «Con tere le persone di compiutamente il umanita» non e esclusivamente il miraggio di un ragazzino di Harvard unitamente un’ambizione spropositata e certi stento a inserirsi, ma l’utopia di uomini e donne perche credono nel facolta di inter di avvilire confini, gerarchie e ingiustizie vecchie di secoli. E almeno, approfittando del disponibile legislativo e dell’entusiasmo della comunita, perche Facebook cresce a smisuratezza negli anni, trovando nei dati dei suoi iscritti — nei loro gusti, abitudini, preferenze, opinioni e nelle loro relazioni — il ingenuo denaro del XXI periodo. Il motto, pericolosissimo, e di continuo lo uguale: «Move fast and break things». Cioe: muoviti repentinamente e rompi tutto.

Ovverosia adesso, per tempi piuttosto recenti, posto sotto andamento attraverso l’incapacita dell’algoritmo di Facebook di riconoscere il sincero dal adulterato, riesce verso trasformarsi da benzinaio di bufale ad anelante mallevadore della corretta ragguaglio degli utenti.

Sopra questa pista https://datingranking.net/it/reveal-review/ a ostacoli ci sono aspetti che Zuckerberg riesce ad abbigliare facilmente: a causa di campione, realizza con imprevedibile rapidita il varco da una spianata fatta per misura (pubblicitaria) di pc per una affinche oggi vive al 90 per cento di ricavi in quanto provengono dalla divulgazione sopra mobile.

Ma sono in molti verso sperare giacche la avvenimento di Cambridge Analytica cosi diversa dalle precedenti, poiche — che nessun’altra prima — obbliga l’azienda a presenziare sul conveniente Dna, costringendola verso tradire cio in quanto le ha licenza di trasformarsi la talento unito.

I dati con proprieta della controversa sede distaccata inglese, in quanto ha il mario tista della destra populista Steve Bannon fra i suoi consiglieri, non sono stati rubati con non molti tecnica complicata e innovativa, pero sono stati apertamente «passati» da un individuo all’altro mediante una successione crescente di interessi commerciali e politici della piattaforma. L’uomo da cui tutto dose e un adolescente indagatore polacco perche — all’inizio degli anni Duemila — vuole impiegare la potenziale del originale social rete di emittenti ai fini della amico. Si chiama Michal Kosinski e si occupa di psicometria, la materia affinche studia la persona famosa di un persona. Il criterio riguardo a cui lavora e aforisma «Ocean», efficace acronimo che si basa contro cinque aspetti della individualita: ingresso mentale, riguardo canto gli altri, scrupolosita, espansivita e fermezza emotiva. Il indagatore e sicuro perche, sulla principio di questi parametri, tanto verosimile sentire le caratteristiche psicologiche di un tale. Atto, dato che non una programma insieme milioni di persone, poteva essere con l’aggiunta di pratico per mettere alla prova il proprio criterio? Fu almeno giacche Kosinski, approdato all’accademia di Cambridge, comincia per controllare circa Facebook un test della personaggio, i cui risultati — uniti ad altre informazioni disponibili sul social rete di emittenti — riescono per provvedere un contorno a sufficienza accurato di un succedere indulgente. «Nel 2012», scrive il settimanale svizzero Das Magazin, «Kosinski dimostro che unitamente una media di 68 like dati da un fruitore verso Facebook era facile pronosticare il intensita della membrana, l’orientamento del sesso, l’appartenenza prassi» e parecchio estraneo. Tuttavia l’entusiasmo verso i risultati, lo luminare intui la rischiosita di quel sistema al punto da compilare triste circa vecchio giacche le sue scoperte (giacche saranno prese e «rivendute» a Cambridge Analytica dal compagno di lavoro Aleksandr Kogan) potrebbero «costituire una insidia per la attivita delle persone».

Nella catena giacche unisce il ricercatore durante buona assenso Kosinski al feroce umanita di pubblicita Alexander Nix, l’ex Ceo di Cambridge Analytica giacche avrebbe agevolato l’ondata populista in ovest, c’e la metamorfosi di inter nel ancora grandioso strumento di collezione di dati sugli individui e, di conclusione, nella piu ricco arma di commercializzazione, elettorale e di cassetta.

Pure Zuckerberg abbia certo nei giorni scorsi in quanto in compagnia stanno candidato tutti i contratti stipulati negli anni unitamente le app presenti sul social rete di emittenti per comprendere chi e in quale momento avrebbe caduto a «terze parti» le informazioni degli utenti, l’attenzione sembra avere luogo arpione una cambiamento sui dettagli: Facebook — sostiene l’esperto di privacy Woodrow Hartzog — «ha affettato un prototipo incredibilmente vantaggioso, bensi al periodo uguale incredibilmente incerto da sfruttare». Al di la delle intenzioni del fondatore, e particolare il compagine contro cui si regge Facebook — una mole straordinario di dati personali in quanto possono abitare bene sfruttati dalle aziende a causa di fini commerciali da parte a parte un sistema velato — ad aver cambiato, maniera ha scritto la sociologa Zeynep Tufekci, il social work con una «gigantesca macchina di sorveglianza».