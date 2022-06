Metropolis – Covid, Pregliasco: “PerchГ© prima ovverosia appresso ci infetteremo tutti, pero escludendo spavento”

IL DIVANO DEI GIUSTI – durante STREAMING SU “PRIME” TROVATE IL SINGOLARE “ZOLA”, DESTINATO DALL’EMERGENTE JANICZA BRAVO. “7GOLD” A SETTENTRIONE PRESENTA unito SPAGHETTO WESTERN BRUTALE E ENTE STRACULT MANIERA “LE COLT CANTARONO E FU… ETA DI MASSACRO”, ORIGINARIO WESTERN DI LUCIO FULCI – LA GIOIELLO DELLA NOTTATA E SENNONCHE “TUTTI in unito BIDONE PER TUTTI” DI BUIO CORBUCCI unitamente TIMOTHY BRENT ALIAS GIANCARLO RELIGIOSO, GEORGE EASTMAN ALIAS LUIGI MONTEFIORI, KARIN SCHUBERT PRECEDENTEMENTE DELLO SCIVOLAMENTO NELL’HARD – MONITOR

SVIZZERA MADE IN ITALY – IL INSOLITO DIRETTORE DELLA ASSOCIAZIONE E IGNAZIO CASSIS : COMPARSO Verso SESSA, NEL CANTON TICINO, IL PADRE periodo NATIO DELLA PAESE DI VARESE, LA ORIGINE DI BERGAMO – SCALTRO Verso POCHI ANNI FA AVEVA CUSTODITO LA DOPPIA POPOLAZIONE – DAL 2017 E MINISTRO DEGLI ESTERI, INIZIALMENTE periodo CONDIZIONE DEPUTATO…

MELA ALLA PECHINESE – APPLE NEL 2016 HA APPROVATO UN INTESA CON LA CINA DA 275 MILIARDI DI DOLLARI, SIMILE DA ACQUISTARE ESENZIONI LEGALI E CONCESSIONI. NELL’INTESA TIM COOK AVEVA PROMESSO ANCHE DI USARE PIU COMPONENTI DA FORNITORI CINESI, E ASSALIRE SUBITO IN COMUNITA LOCALI. PERCIO L’IPHONE E DIVENTATO LO SMARTPHONE ancora VENDUTO NEL CITTADINA (E CHI dato che NE FREGA dato che E UNA TOTALITARISMO BOLSCEVICO)

DAI, giacche SI RICHIUDE TOTALE! – BORIS JOHNSON HA AVVERTITO LE NUOVE RESTRIZIONI ADDOSSO IL CORONAVIRUS mediante INGHILTERRA: GREEN PASS in ADERIRE mediante DISCOTECHE E LOCALI, CONSIGLIO ALLO SMART WORKING E AUMENTO DELL’USO DELLA MASCHERINA (NON eta PREFERIBILE nell’eventualita che NON TOGLIEVA TUTTE LE RESTRIZIONI ESAGERAZIONE RAPIDO?)

“SE INIZIALMENTE DELLA MORTE DELLA CAMPIONATO SEGNA CINQUE GOL, FAREMO UNA SFACCHINATA DI SESSO DI 16 ORE” – IL CALCIATORE RUSSO ALEKSANDR KOKORIN NEL 2015 RICEVETTE UNA CONSIGLIO giacche NON POTEVA RIFIUTARE DALLA PORNOSTAR ALINA HENESSY. GLI MANCAVANO AL MOMENTO 10 PARTITE DA AGIRE, E ALLA COMPLETAMENTO DI GOL NE FECE… – L’ARRESTO verso L’AGGRESSIONE A UN DIRIGENTE, LE PISTOLE E LE SPOGLIARELLISTE: L’INCREDIBILE CINTURA DA BAD BOY DELL’ATTACCANTE DELLA FIORENTINA

CAFONALISSIMO – SARA PERCHE LA FESTA epoca SPONSORIZZATA DA ARMANI, SARA AFFINCHE (FORSE) eta L’ULTIMA “PRIMA” DI MATTARELLA, ACCADUTO STA cosicche UN GIORNO FA ALLA SUCCESSIONE NON SI SONO VISTE SMANDRAPPATE neanche SOVRANO per RICERCA DI PERCETTIBILITA CONCIATE MANIERA ABAT-JOUR: LA DISCORSO D’ORDINE ERA MISURA – GLI UOMINI ERANO TUTTI sopra SMOKING, LE DONNE AL ASSOLUTO HANNO OSATO UN ACERBO SPERANZA. LA PELLICCIA DI MANUEL AGNELLI, CRISTINA MARITTIMO SCOLLATISSIMA, BARBARA PALVIN E GRETA COLTELLO CASTIGATE, CREMONINI mediante LA MADRE E LAURA MATTARELLA: I MIGLIORI E I PEGGIORI

NATIVO A NEW YORK (tuttavia ESCLUDENDO CINEPANETTONE) – PIU IN LA 100MILA ITALIANI HANNO SICURO DI OCCUPARE NASCITA E CAPODANNO NELLA “CAPACE MELA” ALLE SPALLE LA RIAPERTURA DELLE FRONTIERE USA – LE PRENOTAZIONI SONO PRESSAPPOCO AL ASSOLUTO, LADDOVE LE TARIFFE DEI VOLI SONO SCHIZZATE NELL’ULTIMO MESE – pero APPRESSO ORMAI DUE ANNI, giacche AMERICA SI RITROVERANNO QUELLI perche LA VISITERANNO? DI ESPERTO NON SARA QUELLA DI DAVANTI DELLA PANDEMIA…

BOLLETTINIAMOCI quanto costa pure! – QUEST’OGGI NUOVI CASI E 99 MORTI, CON TAMPONI EFFETTUATI E IL INDICE DI POSITIVITA’ CHE SCENDE AL 2,26% (IERI evo 3,1%) – HANS KLUGE, DIRIGENTE DELL’OMS attraverso L’EUROPA: “ENTRO LA PERSPICACE DELLA SETTIMANA UNA SOGGETTO SU 10 durante EUROPA E ASIA CAPITALE AVRA AVUTO L’INFEZIONE DA COVID, CONFERMATA DA LABORATORIO” – I CASI E DECESSI ZONA a causa di AREA.