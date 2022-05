Messaggiare, sentire musica, assistere video e dirette, tuttavia anche contare e eleggere acquisti sono soltanto alcune

Messaggiare, sentire musica, assistere https://besthookupwebsites.net/it/mocospace-review/ video e dirette, tuttavia anche contare e eleggere acquisti sono soltanto alcune

Scordatevi Facebook, Instagram e Twitter sapete quali sono le principali app cinesi? Conoscerle e d’obbligo, considerando in quanto la sottigliezza di intelligenza dei social nella popolazione cinese si attesta al 72%, con 1,02 miliardi di utenti attivi.

Installata riguardo a 1,2 miliardi di smartphone, WeChat e la ideatore indiscussa delle app cinesi. Tencent, la gruppo fonte dell’app complesso verso QQ (v. base 3), e una delle aziende oltre a innovative del parte tech. Fa parte del soprannominato BAT, acronimo giacche sta per configurare la triade dei colossi cinesi Baidu, Alibaba and Tencent.

WeChat e capitale per i brand in quanto vogliano comporre impresa di content promozione, advertising, lead generation, brand awareness e influencer commercializzazione per Cina. Nata che app di messaggistica nel 2011, si e in realta speditamente evoluta in un’app all-in-one giacche offre numerosi strumenti di commercializzazione ai brand. In mezzo questi troviamo i WeChat Official Account, i WeChat mini-program, il attivita di rimessa elettronico WeChat Pay e le razionalita di advertising.

2. Weibo

Con approssimativamente 400 milioni di utenti attivi, Sina Weibo e una delle app cinesi ancora durante voga sopra Cina da parecchi anni. Si intervallo di una ripiano social di bene di Sina, il piu abile grande porta di insegnamento cinese. Spesso Weibo viene qualificato il “fratello cinese” di Twitter. Con concretezza e tanto di piu. Difatti combina le efficienza dei nostri Twitter, Instagram e Facebook. Tema verso cui e una basamento ottima a causa di adattarsi operosita di brand awareness, drive-to-ecommerce, advertising, influencer commercializzazione e pubblicita di eventi.

Catture da Weibo.

La difformita unitamente WeChat, il big player cinese con l’aggiunta di simile verso Weibo, sta nella struttura. Qualora WeChat e un’app “verticale” adatta alla diffusione one-to-one, Weibo ha piuttosto un disegno “orizzontale”, idoneo alla pubblicazione one-to-many.

3. QQ

QQ e un’altra app in il messaging in quanto e stata il realizzazione di sommita di Tencent avanti dell’avvento di WeChat. E al momento ciascuno dei principali tool di pubblicazione, ma ha accessorio nuove razionalita. Attraverso queste il gaming, strumenti di condivisione di scatto e monitor simili a Facebook e Snapchat e l’invio di mail e di file pesanti. Motivo a causa di cui e alquanto comune sul posto di lavoro. Il 60% dei suoi utenti ha minore di 30 anni. Cio offre ai brand la capacita di assoldare quella persona utenti perche sosterranno i consumi futuri durante Cina.

4. Xiaohongshu (Little Red Book)

Little Red Book (mediante cinese Xiaohongshu ???) e una delle app cinesi mediante preminente miglioramento nell’ultimo proposizione. La possiamo dipingere modo un mix in mezzo i nostri Pinterest e Instagram, ove tuttavia e e verosimile acquistare direttamente i prodotti con rappresentazione. Poi si configura appena un genuino e corretto social commerce, una associazione entro social rete informatica ed e-commerce. Attraverso attuale tema e secolare creativo durante tutte le attivita di influencer commercializzazione, unitamente la apporto dei Key Opinion ideatore (gli influencer cinesi). Diverso accaduto avvincente per i brand e cosicche la sua audience e in maggioranza di sesso femminino e adolescente.

5. Douyin

Per mezzo di 518 milioni di utenti mensili, Douyin e attraverso le app cinesi di short videoclip e live streaming con l’aggiunta di durante usanza al situazione. “Gemella cinese” di TikTok, di terra di ByteDance, vede i giovani e giovanissimi eleggere ben l’80% della sua audience. I filmato, di prolissita indeciso entro i 15 e i 60 secondi, sono un magistrale attrezzo verso cogliere la evaporabile prudenza degli utenti. Ad assicurarne il caso e la viralita ci sono i KOL. Non semplice Douyin offre la facolta di inserire link diretti per piattaforme e-commerce e pop-up attraverso acquisti diretti in-app.

Catture dalla “Dance challenge” tirata dall’e-commerce JD verso Douyin. Fonte Nanjing Commercializzazione Group

Kuaishou e un’app di short videoclip attraverso molti versi analogo verso Douyin

Conta 443 milioni di utenti attivi mensilmente. Anch’essa, difatti, punta sull’intrattenimento mezzo veicolo durante dirigere gli acquisti verso e-commerce linkati nei schermo e nelle dirette. Ciononostante l’audience di Kuaishou e concentrata nelle citta medio-piccole e di fascia ancora bassa stima per Douyin. Per codesto i coppia giganti riescono per coabitare, anche se siano basati sullo in persona format.

7. Baidu Tieba

Con approssimativamente 300 milioni di utenti attivi qualsivoglia anniversario e 1 bilione di utenti registrati, Baidu Tieba e uno dei molti servizi affinche compongono l’offerta di Baidu, motore di analisi cinese. In individuare Baidu Tieba si focalizza sulla realizzazione di forum circa per unito lista keyword. Se, digitando nella barra di studio, non si trova nessun forum intitolato, esso viene fabbricato automaticamente dietro la query. Benche non si possa adoperare durante advertising, viene utilizzata dai brand durante dissimile prassi. Invero permette di ingaggiare gli utenti riguardo a specifici argomenti d’interesse, creando target di nicchia attraverso gli utenti. Serve ed a incitare la brand awareness e a ammettere utili feedback.

8. Toutiao

Toutiao e un’applicazione di caratteristica di ByteDance affinche ha la incombenza di aggregatore di notizie. Mediante piuttosto di 200 milioni di utenti attivi e contenuti giacche ricevono 4,2 miliardi di visualizzazioni qualunque tempo, e considerata la ripiano n.1 verso sistemazione di contenuti. La sua particolarita e quella di risiedere integrata unitamente software di saggezza artificiale e machine learning, i quali creano un newsfeed personalizzato verso qualunque fruitore. In tal prassi ogni vede cio affinche oltre a si adatta ai contenuti insieme i quali ha interagito per antico. Toutiao e allora un brillante archivio elettronico di informazioni sui consumatori e una delle app cinesi migliori attraverso contegno advertising mirato.

Zhihu e la trampolino social durante domande e risposte oltre a occupare fra le app cinesi

In comporre un similitudine possiamo definirla il equivalente cinese di Yahoo Answers e Quora. Basa il adatto evento sull’autorevolezza dei contenuti pubblicati dai suoi utenti. Cio che la rende un’app avvincente attraverso i brand e anzi di incluso la sua audience, costituita da utenti istruiti e con un apogeo facolta d’acquisto. Per di piu in termini di ottimizzazione SEO va tenuto con conto perche le keyword ricercate circa motori di analisi come Baidu e Sogou sono perennemente collegate per Zhihu. L’app puo dunque adoperarsi per eleggere lead generation, content commercializzazione e KOL promozione (ringraziamenti ai vertice contributor, ritenuti particolarmente affidabili).

10. YouKu

YouKu (“lo YouTube cinese) e la piu popolare spianata di filmato hosting di la Muraglia e la sua e fra le app cinesi oltre a popolari e da suppellettile. E se sta gradualmente perdendo appezzamento con approvazione di piattaforme che iQiyi, Tencent filmato e Bilibili, YouKu continua a usufruire di abbondante fama. Spesso associata ai programmi “piratati” sopra precedente, ha cambiato la sua politica e prevede solitario contenuti legittimi. Nel 2019 erano intorno a 580 milioni i cinesi che guardano i loro programmi preferiti circa YouKu. Una buona audience verso contegno brand awareness e content promozione.