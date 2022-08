Mes enfants adorent les animaux et revent de pouvoir partager un moment avec un petit compagnon.

Le chat ne deroge jamais a la regle, d’autant qu’il est le personnage de nombreux dessins animes, films d’animation et autres que les petits d’Homme aiment voir et revoir sans limite. Mais le chat n’est pas un jouet, ainsi, nos parents doivent assumer un role d’educateurs pour que la cohabitation entre leur enfant et le petit felin se marche beaucoup. Le premier principe absolu a un inculquer est de respecter le chat. L’enfant devra donc savoir De quelle fai§on vit son chat, ce qu’il aime, votre qu’il n’aime gui?re, ainsi, quelles sont les conditions de vie qui peuvent le rendre heureux.

Ne jamais autoriser l’enfant a punir son chat

C’est bien connu, les bambins ont tendance a imiter les attitudes des adultes et donc, a faire preuve d’autorite face a un chat… helas de maniere un tantinet maladroite, a force de reprimandes et parfois aussi en se montrant violents. Il faut donc apprendre a son enfant que J’ai violence physique et verbale est une forme d’irrespect, vis-a-vis d’une personne mais egalement d’un animal.

Apprendre a l’enfant qu’un chat n’est jamais 1 jouet

L’enfant doit savoir le plus tot possible que l’on n’agit pas avec votre chaton ou un chat adulte comme on le fait avec une peluche. Mes regles a inculquer au petit des l’arrivee du minou au foyer paraissent les suivantes.

Ne pas le prendre en bras a tout moment,

Prendre soin de ne point le serrer trop extri?mement,

Ne pas l’attraper https://datingmentor.org/fr/mingle2-review/ par une patte mais prendre lait de i chaque fois saisir son chat en posant ses mains sous nos pattes anterieures,

Le poser si le chat manifeste franchement qu’il ne veut plus rester dans les bras,

Ne jamais lui tirer la queue, des poils, les oreilles,

Ne pas couper ses vibrisses (et en jouir Afin de expliquer leur role a l’enfant),

Ne jamais enfermer le chat au sein d’ un coffre a jouet ou un placard.

Respecter des besoins du chat

Le petit minet n’est jamais a la disposition de ses maitres, ni des enfants d’une famille. Il faut donc etre coherent Quand l’on apprend a ses bambins comment se comporter avec un animal. Pour que tout soit beaucoup pertinent, des enfants doivent savoir qu’un chat a des besoins et qu’il est fondamental de les respecter pour qu’il soit heureux. Cela a absolument besoin que l’on respecte sa tranquillite. On en profite pour expliquer a ses bambins que cet animal reste reellement sensible au stress, et que le stress peut le rendre malade. Ainsi, un bout de chou va pleinement saisir qu’il va falloir :

Eviter de deranger le chat lorsqu’il mange ou lorsqu’il boit,

Laisser le chat rassure lorsqu’il dort, qu’il fait sa toilette ou qu’il se rend dans sa litiere,

Accepter que l’animal n’ait gui?re envie d’etre commande dans les bras ou bien de jouer,

Rester a l’ecart quand le chat guette une proie dans le jardin.

L’enfant doit savoir assez vite qu’importuner un chat va entrainer de la colere chez l’animal et que le plus gentil minou du monde va griffer ou mordre a force d’exasperation.

Mes bonnes attitudes a adopter avec un chat

Notre chat devra etre caresse avec une seule main et celle-ci doit rester ouverte afin qu’il ne se sente jamais emprisonne. On evite que le bebe de juste deux mois caresse son chat sans etre guide puisqu’il ne sait pas encore dominer ses gestes.

Il faut enfin respecter votre principe de base : ce sont des parents qui restent responsables des soins necessaires a leur animal. Ils sont aussi entierement responsables de l’attitude de leurs enfants vis-a-vis du chat. Si tous respecte son role, la cohabitation pourrait se passer a merveille.