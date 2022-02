Mes conversations sur Instagram et Messenger paraissent devenues plus excitantes

Vous utilisez Tinder depuis un moment sans avoir autant de correspondances que prevu ? Si tel est la situation, ce post vous presentera une option qui pourrait augmenter vos chances – Tinder Boost.

Nous expliquerons en detail la fonctionnalite la plus populaire de Tinder et vous montrerons comment et pourquoi elle pourrait vous apporter environ correspondances. Allons droit dedans.

Qu’est-ce que Tinder Boost ?

Tinder Boost reste une fonctionnalite speciale sur Tinder qui permettra a votre profil d’eviter la file d’attente et de devenir l’un des meilleurs profils de votre region pendant ce qui est militarycupid une periode limitee. Par « meilleurs profils », nous entendons ceux qui paraissent le plus souvent presentes a toutes les autres utilisateurs de Tinder.

En d’autres termes, une telle fonctionnalite augmente l’exposition de votre profil, le montrant davantage aux autres utilisateurs a proximite. Une fois la fonction activee, elle durera jusqu’a 30 minutes. Vous pourrez considerer Tinder Boost comme ce code de triche personnel de 30 minutes.

Selon Tinder, vous pourrez obtenir jusqu’a 10 fois plus d’exposition si vous utilisez Tinder Boost. Ca est en mesure de, evidemment, conduire a environ balayages a droite sur votre profil.

Alors que Tinder Boost est active, vous allez recevoir des rappels occasionnels vous informant du temps qu’il vous est a la boost. Si vous faites correspondre quelqu’un avant la fin une periode de boost, vous verrez l’icone Boost – un petit eclair violet – a cote de son nom dans votre section Message.

Cependant, la personne avec laquelle vous avez jumele ne le verra jamais a cote de ce nom. Dans votre esprit, vous n’avez jamais a craindre que les autres utilisateurs sachent que vous avez ameliore la profil. Malheureusement, Tinder Boost n’est pas gratuit et vous devrez payer a chaque fois que vous utiliserez votre fonctionnalite.

Combien coute Tinder Boost ?

Aucune des fonctionnalites de Tinder n’a 1 tarifs fixe bien le temps. Leurs tarifs changent periodiquement, donc i l’instant ou vous lisez ceci, le tarifs de Tinder Boost va etre tout autre.

Actuellement, Tinder composition 3,99 $ Afin de un boost d’exposition de 30 minutes. Mais de maniere generale, le tarifs est en mesure de varier de 1,99 $ a 6,00 $ par utilisation.

Si vous etes abonne a Tinder Plus ou Tinder Gold, vous recevrez 1 Tinder Boost gratuit chaque mois. Cependant, si vous etes un abonne regulier, vous devez payer Afin de chaque Tinder Boost.

Cela a ete rapporte que Tinder utilise les informations de ce compte Afin de calculer les tarifs de ce profil. Selon eux, Tinder verifie ce age, votre emplacement et ce score de desirabilite interne Afin de determiner leurs fourchettes de tarifs.

Comment obtenir Tinder Boost ?

Voici comment obtenir votre premier Tinder Boost :

Ouvrez l’application Tinder. Appuyez dans l’icone de votre profil. Appuyez dans Parametres. Appuyez sur l’icone d’eclair violet. Appuyez concernant la quantite que vous souhaitez acheter. Saisissez les informations de votre carte de credit et effectuez le paiement.

Meilleur moment Afin de booster la profil Tinder

Maintenant que vous connaissez la fonctionnalite Tinder Boost, une nouvelle question se pose : quand devez-vous l’activer et booster votre profil ?

J’ai reponse est tres simple. Vous ne devez activer Tinder Boost que pendant nos periodes ou Tinder a le trafic le plus eleve. C’est bien plus de booster ce profil quand il y a plus d’utilisateurs online, non ? Ca ameliorera ces chances d’obtenir une correspondance, car davantage de gens pourront voir ce profil.

Selon Nielson, une entreprise qui surveille le trafic concernant quelques des applications les plus populaires, le meilleur moment pour activer Tinder Boost reste le dimanche vers 21 heures. Leurs etudes montrent que Tinder a le environ trafic le dernier jour de la semaine, par 21h, ce qui en fait un moment ideal concernant booster ce profil.

Mes etudes de Nielson suggerent egalement que le trafic de Tinder commence a chuter apres 22 heures.

Tinder Boost n’est jamais votre seule option

Tinder a recemment annonce qu’ils integreraient une autre fonctionnalite de rappel a leur application. Et c’est votre qu’ils ont fait.

J’ai fonctionnalite s’appelle Super Boost et il s’agit d’une version bon nombre plus puissante du Tinder Boost normal.

Tout d’abord, Super Boost peut vous donner jusqu’a 100 fois plus d’exposition de profil a toutes les autres utilisateurs a proximite. C’est 10 fois plus que le Tinder Boost normal.

Deuxiemement, votre fonctionnalite dure 180 minutes. Ca signifie que ce profil est en bas en file d’attente pendant des heures d’affilee. Cela augmentera de facon exponentielle vos chances d’etre jumele.

Cependant, la fonction Super Boost coute egalement plus pas gratuit. J’ai fonctionnalite reste actuellement de 30 $ par utilisation. Nous vous laissons decider si cela en vaut la peine.

Ne gaspillez jamais votre boost

Mes fonctionnalites expliquees ci-dessus ne sont nullement bon marche a obtenir, en particulier le Super Boost. Par consequent, vous devez etre fort prudent lorsque vous allez nos activer. Mais comment pouvez-vous vous tromper avec quelque chose d’aussi simple que l’achat de Tinder Boosts ? J’ai reponse est assez simple.

Notre plus grosse erreur que les individus commettent lors de l’activation de leurs boosts reste qu’ils n’ont pas correctement defini un profil en premier.

Prenons un exemple, vous avez achete et active un Tinder Boost normal mais votre photo de profil est floue. Votre profil va etre montre a de multiples utilisateurs de Tinder autour de vous, mais cela ne vous garantira nullement environ correspondances car ils ne pourront nullement voir a quoi vous ressemblez.

Pour eviter de gaspiller votre Boost ainsi que l’argent investi, assurez-vous de :

a) Choisissez une image de haute qualite pour la profil.

b) Choisissez une image ou vous souriez.

c) Indiquez des activites qui vous interessent.

d) Mentionnez votre carriere et ces objectifs.

Obtenez environ matchs avec Tinder Boost

C’est bien ce que vous devez savoir sur la fonction Tinder Boost. Si vous avez eu peu de chance de correspondre avec d’autres utilisateurs de Tinder, vous pouvez essayer d’augmenter l’exposition de votre profil.

Gardez a l’esprit que vous devez d’abord completer votre profil et telecharger des photos decentes de vous-meme avant le boost.

Avez-vous deja utilise Tinder Boost ? Combien de matchs as-tu eu ? Dites-nous dans les remarques ci-dessous.