Mer Caspienne : TotalEnergies se rappelle au bon souvenir de Bakou

Cyber-tractations serrees entre Tel Aviv et Washington

Moscou essaie a nouveau de seduire Paris pour developper ses capacites de recherche en IA

BDO, auditeur de Salame et de la Bank Audi, au c?ur des memes dossiers judiciaires suisses

Arnaud Breuillac

BTC Co

Christophe de Margerie

Emmanuel Macron

Ilham Aliyev

Nabucco

Patrick Pouyanne

Rovnag Abdullayev

Socar

TotalEnergies

Petrole en mer Caspienne : Lukoil rebondit dans l’intronisation du gamin du president turkmene

Tout a son boulot de seduction du president turkmene Gurbanguly Berdimuhamedov, le petrolier russe Lukoil, pilote avec le magnat Vagit Alekperov, tente de se frayer un chemin a Achgabat pour l’exploitation des reserves d’energie fossile dans la mer Caspienne. .

Mes Pasdarans veulent ouvrir votre nouveau front contre l’Azerbaidjan

Apres des man?uvres militaires a sa frontiere, l’Iran pue d’observer le territoire azeri se transformer en plateforme destinee a l’encercler. Et s’inquiete surtout de l’implication i chaque fois plus forte d’Israel aupres de Bakou. .

Comment Paris se retrouve embarque dans le conflit du Haut-Karabakh

Le declenchement des hostilites au Haut-Karabakh le 27 septembre a concernant le moment mis fin aux espoirs des groupes d’armement francais en Azerbaidjan. Neanmoins, Bakou ne desespere pas de tomber sur des soutiens a Paris. .

Mes industriels de defense recomposent leurs reseaux d’affaires dans le Caucase

Malgre des prospects prometteurs et des changements de reseau, les groupes de defense francais ne percent forcement pas le marche azerbaidjanais. .

Pret a rompre avec Macron, Ilham Aliyev bloque nos actes notaries

Au sein des coulisses, le leader de l’Azerbaidjan ne decolere jamais apres l’annulation a Notre hussarde d’une venue du president Emmanuel Macron. .

Mes reseaux iraniens de Mme Khashoggi

Avec l’ouverture du marche iranien, nos groupes occidentaux cherchent des conseillers susceptibles de des aiguiller au pays. L’une des premieres sollicitees reste Shahpari Khashoggi, troisieme epouse du magnat saoudien Adnan Khashoggi. .

Margerie joue J’ai montre sur l’Iran

En campagne Afin de etre reconduit a son poste, le PDG de Total, Christophe de Margerie, fait trainer les negociations avec la justice americaine dans l’Iran. .

Joschka Fischer

Joschka Fischer et Gerhard Schroder se regardent en chiens de

Le proces qui inquiete nos diplomates d’Obama

Le 1er juin devra s’ouvrir a New York le proces de Viktor Kozeny et de ses complices americains, l’ensemble de accuses d’avoir distribue des commissions en Azerbaidjan. L’affaire a mobilise maints cabinets d’intelligence economique, et menace les relations entre Washington [. .

Arnaud Breuillac

BTC Co

Christophe de Margerie

Emmanuel Macron

Ilham Aliyev

Nabucco

Patrick Pouyanne

Rovnag Abdullayev

Socar

TotalEnergies

