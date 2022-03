Meme si pour le qui nous concerne, nous sommes encore a quelques annees de l’adolescence avec nos 3 Loulous, voici un article tres opportun, qui nous reste propose par Carole YVEL du blog adolescence-positive, qui vous aidera si»rement a saisir un peu plus nos (nombreuses) coleres de ce ado !

Vous partagez un repas en famille. Tout se passe pour le plus quand soudain, ce adolescent leve les yeux au ciel, se met en colere, quitte J’ai table et s’enferme dans sa chambre en claquant la porte. Vous restez la, pantois, vous demandant votre que vous avez bien pu dire ou faire concernant declencher une telle reaction.

Le Docteur Barbara Greenberg, psychologue clinicienne specialisee dans les relations parents-adolescents, nous livre dix-sept explications une colere de les adolescents contre nous, parents.

Il n’est pas question ici de vous encourager a ne rien penser qui puisse contrarier la adolescent. Correctement au contraire, car i§a irait a l’encontre des interets, ainsi, des votres.

Il s’agit SEULEMENT de comprendre les mecanismes mis en place dans le cerveau de votre adolescent. Par exemple, si saisir votre enfant ne vous menera gui?re a accepter l’ensemble de ses comportements, ceci va vous permettre d’eviter de vous engager dans un conflit ouvert qui vous laissera, a vous comme a la enfant, 1 gout amer dans la bouche.

J’ai choisi de repartir ces dix-sept sources de colere en quatre categories :

Mes relations parents-enfants,

Mes relations familiales,

Mes relations sociales,

Les etats d’ame.

Mes relations parents – enfants

Votre adolescent se sent incompris

Un adolescent se met en colere lorsqu’il crois que ses parents ne le comprennent nullement. Ce sentiment est d’autant plus exacerbe quand l’adulte referent, d’un ton qui pourra etre percu comme condescendant, dira a le enfant : « A ton age je faisais la meme chose, parce que je pensais que … » . Un adolescent ne deteste de se voir endosser des emotions ou chatiw interface des sentiments qu’il ne ressent nullement. Cela preferera vous entendre dire : « Je veut saisir ton desarroi. Peux-tu me dire et cela vous tracasse, ce qui te met dans cet etat ? » . Meme s’il vous repond « Je ne sais jamais » , n’hesitez nullement a lui poser des questions telles que : « T’es-tu clashe avec un ami ? » , « As-tu recu une mauvaise nouvelle dans la journee ? » . Votre interet bienveillant pour ses preoccupations le rassurera et pourra venir a bout de l’ensemble de ses reticences ou de ses blocages.

Votre adolescent s’inquiete pour vous

Un adolescent a de la peine a exprimer son inquietude, il utilise donc plus rapidement la colere. Par exemple, ce adolescent s’inquiete pour vous :

Di?s que vous prenez de nombreuses poids et qu’il sait que i§a peut mettre votre sante en danger,

Quand votre chef vous met la pression au travail, que vous devenez austere, etes toujours presse de le voir s’eloigner pour finaliser un document a presenter a un client le lendemain,

Au moment oi? vous perdez ce article, et qu’il se requi?te si vous allez en retrouver 1 facilement,

Etc.

Votre adolescent a honte de vous

Votre adolescent n’apprecie pas que vous vous montriez en spectacle en faisant le fou, l’idiot, ou l’adolescent (un « quadradolescent » ou un « quinquado » ) pour lui plaire, en adoptant son langage, le mode vestimentaire, ou une maniere d’agir. Vous avez eu ce adolescence, maintenant c’est le tour. Votre adolescent ne veut pas que vous de l’imitiez.

Votre adolescent apprehende la reaction s’il vous decoit

Quand la adolescent pense qu’il va vous decevoir par l’un de l’ensemble de ses comportements, il ne sait jamais comment reagir. Vous en parler le positionne face au va parfois vous entendre lui satisfaire « Tu vois, je te l’avais bien devoile » . Cela pense que vous allez le detester et il se dit « De toutes facons j’suis nul, je ne fais jamais rien de bien, et tout un chacun me deteste » . Meme s’il vous dit qu’il s’en fiche, la adolescent ne souhaite jamais vous decevoir. Cela dirige alors sa colere sur vous, bien evidemment. Vous etes sa cible ideale. Il ne regroupe jamais que votre n’est pas lui que vous detestez, mais le comportement.

Votre adolescent ne supporte pas vos emotions extremes

L’adolescence est avec definition une periode pendant laquelle votre enfant est soumis a des emotions extremes. Ca n’empeche, il ne deteste les votres ! Cela ne supporte ni ce colere, ni ce agressivite, ni votre stress. Il s’enerve, coupe court a la conversation, ou s’approprie ce emotion pour la mener a Notre demesure. Votre adolescent souffre de votre perte de controle, ainsi, l’interprete comme une incapacite des parents a prendre des choses en mains. Apprendre a gerer ses emotions n’est pas facile, surtout apres une journee ou une semaine de travail harassante, mais c’est ce que ce adolescent attend de vous, Afin de suivre ce modi?le.

Vous temoignez en rancune a votre adolescent ou vous ne lui adressez plus la parole

Il arrive que ce adolescent vous mene notre vie dure. Vous rentrez du bricolage, le apri?m, avec de l’apprehension. Vous evitez de lui adresser la parole soit parce que vous craignez le clash, soit parce que ses comportements recents vous restent en travers d’la gorge. Vous n’arrivez plus a vous connecter a votre adolescent. Meme s’il feint l’indifference, la adolescent ne le deteste, et ce qui lui brise egalement le c?ur. Alors, rappelez-vous que vous etes le modele principal, ainsi, que vous ne souhaitez pas lui transmettre votre modele de comportement.