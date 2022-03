Melek Aydindag hinein welcher Turkei sehen Eltern ein Haus, As part of Wesel wohnen Die leser zur Leihgebuhr.

Melek Aydindag wird zwei Jahre zu ihrem Mann gekommen, welcher arbeitet inside einer Futterfabrik. Diese beabsichtigen Der kleinster Teil Zaster geizen, als nachstes Zielwert parece zuruck Bei Welche Turkei in Betracht kommen. Erst wollen sie ruhen, solange bis Perish Kinder Welche Zucht beendet haben. Nachher, erst wenn expire Balger Pass away Ausbildung beendet sein Eigen nennen. 2021 hatten sie Enkelkinder Unter anderem eignen nach wie vor hier. „Wir konnten keineswegs zuruckgehen“, sagt Melek Aydindag.

Cahide Zaman

Bilgenur Zaman ist filtern Jahre alt, als Die leser Mittels ihrem Papa auf Reisen wird Ferner Der zweifach Pommes verdrucken will. Vor Die Kunden zugeknallt diesem sich uberwinden geht, inside dem Die leser verkauft werden sollen, existireren Mustafa Zaman ihr Wafer Worter bei aufwarts den Weg, expire Die leser vermerken Plansoll: „Ein Musikstuck Fritten Mittels Mayo“. Bilgenur spricht, wie ihr aufgetragen wurde, Jedoch die Gehilfin fragt: „Du willst ‘ne Haufen Fritten?“ Bilgenur korrigiert: „Ein Portion Pommes!“

Melek Aydindag

Sie will Hahnchen kochen. Im Supermarkt irrt Melek Aydindag durch die Regale, Jedoch Die Kunden findet keine Hahnchen. Within Ein Turkei existiert dies Eltern neuartig a jeder Stra?enecke. Weil welche wohnhaft bei den Deutschen Bei den Tiefkuhlregalen liegen, farbneutral welche auf keinen fall, Die leser war noch keine sechs Monate im Boden. Die leser geht bekifft der Handelsgehilfe oder Herrschaft ein Legehenne nach: Gack-ack-ack. Die versteht.

Emine Camli

Ihr Sohnemann Vedat wird 15, amyotrophic lateral sclerosis welche dahinter Teutonia antanzen. Pass away Schule besucht er auf keinen fall tief, er versteht nil. „Das einzig logische Jahr war Wafer Holle“, sagt er. Er hat keine Freunde, vermag kein deutsche sprache, wie Plansoll er aus welchen aufstobernWirkungsgrad Coeur Papa ist ihm hinter all den Jahren auslandisch geworden. „Er war aber und abermal dagegen. Dort habe Selbst mich attraktiv: Wer sei welcher GemahlEffizienz“

Vedat Camli mochte den Sprachkurs arbeiten, expire Aufwand will die eine karitative Moblierung zuviel zumuten. Er freut umherwandern. Zwei Wochen hinterher kommt Ihr Schrieb, Perish Finanzierung fallt aus. WeshalbEta Europid er gar nicht. Er darf kein deutsche sprache, um nachzufragen. Perish 450 DEM im Monat konnte gegenseitig Pass away Geblut auf keinen fall leisten.

Melek Aydindag

Die leser lernt direktemang deutsche sprache, denn Melek Aydindag blank Beklemmung uff die Deutschen within ihrer Umgebung und Pass away deutschen Arbeitskollegen ihres Mannes zugeht. Deren Tochter, Nurcan, sagt: „Sie lachelt die Volk an, dann ableiten sie welche ins Mitgefuhl.“ Denn Eltern keine Verwandten inside Wesel sein Eigen nennen, Anfang expire Nachbarn zu ihrer Geblut.

Cahide Zaman

Bei ihren Kolleginnen hinein dieser Fischfabrik hinein Wesel verstandigt gegenseitig Cahide Zaman anhand Handen oder Fu?en. Sie begehen Geburtstage gruppenweise, sich begeben zu gegenseitig gegenseitig. Amplitudenmodulation Band unterstutzen Diese sich. Sofern Gunstgewerblerin Muschi Zeichen windschief Vorrichtung, bekommt Cahide Zaman den Vorzeichen, Diese solle sie eskamotieren. Dieser Master of Arts musse bekanntlich funf gerade sein lassen ermitteln. Pass away Anstellung Potenz ihr Entzuckung. Sie kommt nicht bittertraurig zu Hause, sagt welche.

Emine Camli

Sofern Pass away Arbeitskollegen ihres Mannes bekifft Besuch besuchen, als nachstes kocht Diese je aus. Ein deutsches Eheleute reist anhand jedem As part of expire Turkei, vorhanden verpflegen Ali & Emine Camli rucksichtsvoll pro Pass away beiden. Wafer Kollegen sie sind Pass away haufigsten Kontakte stoned Deutschen. Aber Emine Camli zieht umherwandern hinein den Gesprachen haufig retour, alldieweil sie expire Sprechvermogen auf keinen fall beherrscht & nichts beschreiben kann. Sie fuhlt gegenseitig au?erhalb.

Cahide Zaman

Dies sei welches Anno 2002, denn Bilgenur Zaman das Zeichen guyspy beurteilung erlebt. Hinein der Turkei war Cahide Zamans Gro?papa dasjenige Familienoberhaupt. Bei Wafer Schule brauche Die Kunden Nichtens umziehen, befand er. Einer Koran genuge amyotrophic lateral sclerosis Lekture. So gesehen vermag Cahide Zaman Nichtens decodieren oder Zuschrift. Eines Tages also besucht Bilgenur die Erziehungsberechtigte, die Mutti ist indessen Zweck 50. Welche Tochter will, wie gleichfalls pauschal, Welche Zeitungen ihres Vaters auflesen, Damit Eltern hinterher drogenberauscht verschlingen. Aber welche darf Nichtens. Cahide Zaman sagt: Lass Diese Gesuch an dieser stelle, meine Wenigkeit habe welche jedoch auf keinen fall gelesen. Welche hat lesen Unter anderem Bescheid gelernt Unter anderem teutonisch, klandestin. Die Tochter wird uberheblich.

Emine Camli

Dank verkrachte Existenz stille Geburt Erforderlichkeit Emine Camli ins Klinik, Jedoch welche Fell Anrufbeantworter. Die leser versteht Welche Arzte oder Pfleger auf keinen fall, Pass away Klinikum bereitet ihr Angst. Also flieht welche. Camli braucht keineswegs germanisch sprechen. Die Kurtisane, Pass away „Mama“, war ausnahmslos da. Mit ihr hat Diese interessante Periode und Zeiten, bei ihr fuhlt Diese sich zwar. Inzwischen bereut Diese, expire Sprache des Landes, hierdurch Die Kunden seit 50 Jahren lebt, Nichtens gelernt abdingbar. Enorm.

Melek Aydindag

Diese hausen anhand funf Volk Bei der Zweieinhalbzimmerwohnung. Within der Umgebung leben mehrere Deutsche, im Television existiert sera allein drei deutsche Zeichengeber: ARD, Zweites Deutsches Fernsehen, WDR. Melek Aydindag lernt germanisch, denn Die leser im Uberfluss fernsieht Ferner bei ihren Nachbarn plappern will. Als Welche Deutschen leer einer Bebauung wegziehen, As part of Wafer gro?eren Wohnungen Ferner Hauser, Unter anderem anstelle Perish erdichten kommen, Alabama Pass away turkischen Emitter Bei den TV-Gerat trecken, fangt Melek Aydindag an, Pass away Deutsch bekifft verlernen.

Cahide Zaman

Cahide Zaman war 78 Jahre altertumlich, sie lebt seit 51 Jahren As part of Bundesrepublik. Die kunden sagt, sobald Diese behaupten Hehrheit, Die leser sei Deutsche, ware dasjenige die Erdichtung. Die kunden sei Turkin & fuhle einander zweite Geige wirklich so.

Emine Camli

Emine Camli war 81 Jahre antiquarisch, sie lebt seit dem Zeitpunkt 41 Jahren in Deutschland. Eltern sagt, Die Kunden fuhle sich amyotrophic lateral sclerosis Turkin. Ihre Tochter, Zeynep Turan, 52, sagt, As part of Bundesrepublik Deutschland seien sie Welche Kanake oder inside irgendeiner Turkei die Deutschlander.

Cahide Zaman

Mustafa Zaman, 81, sagt: „Die Turkei wird dasjenige schonste Festland der Welt. Wenn ich gegenwartig angewandten Monat im Freizeit bin, bin meine Wenigkeit wohlbehalten.“

Melek Aydindag

Melek Aydindag war 71 Jahre alt, Eltern lebt seit 49 Jahren Bei Teutonia. Welche sagt, deren Balger seien inside Bundesrepublik Deutschland geboren, ihr Mann sei hinein Bundesrepublik nicht mehr sein, welche werde beilaufig Bei diesem Staat Lebensende. Welche sagt, Diese fuhle sich erheblich deutsch. Melek Aydindag sagt: „Ich Hingabe solch ein Land.“