Meine ungaliyan pajama ke andar daali in order to turant all of us ki mons par ke zant boys ulaz gayi

Meine ungaliyan pajama ke andar daali in order to turant all of us ki mons par ke zant boys ulaz gayi

Mera hath abdominal us ke pajama ki dori ke saath khelane laga. Baayen haath se us ne pajama pakad rakkha. Meine ungaliyan aage badhayi aur bhos ki darar tataoli. Jaise meri ungali aage badhi all of us ne meri kalai pakad li aur mera haath bhos level se hata diya. Meine fir se stan shalaye. You ka baanya hath meine apane gale people dal diya. Jaldi se pajama ki dori khinch kar meine granthi chhod di. Is vakt all of us ne virodh na kiya. Khua hua pajama meine utara to nitamb utha kar all of us ne sahayog diya. Besharmi se united states ne bhi simple pajama ki nadi khol di. Meine pajama utar diya.

Nange badan se nanga badan milane ka hamara ye pahala anubhav tha. Dono ke badan boys zurzuri falter gayi aur roen khade ho gaye.Gahara chumban fir shuru ho gaya. Meine all of us ke haath guys nanga lund thama diya. Vo dari nahin lekiin kya karana use pata nahin tha are liye lund ko pakade rahi, kuchh kiye bina. Meri ungaliyan bhos ki darar men utar padi. Koi aissa part tha bhos men jis ko chhu ne se Paru kud jati thi. Baad men pata chala ki vo united states li clit thi.

All of us ne apani jaanghen meri kamar men dal di to help you bhos simple lund saath jut gayi

Play with chhod kar mein baith gaya aur bola : Paru, dekhane de- teri bhos. Apane haath se bhos dhakane ka prayatn karate tone vo boli : Na, rahene would, muze sharm aati hai. Mein : Mera lund dekhane people sharm naa aayi ? Aur tu ek pub so you’re able to muz se chodi gayi ho, ab sharm kaisi ? Chal aaja yahan.

Meine explore palang ki dhar level letaya. Jaanghen utha kar chaudi ki. Sharamate color bhi us ne apane paanv pakad rakkhe. Kitab men dikhayi thi vaisi hi all of us ki bhos khuli hui.

Saari bhos kam ras se gili gili ho gayi thi

All of us ki mons kafi unchi thi. Bade hoth mote the fresh aur ek duje se sate color the new. Mons par aur bade hoth ke bahari hisse par kale ghungharale zant the fresh new. Bade hoth bich tin inches lambi darar thi. Meine hole se bade hoth chaude kiye. Andar ka komal hissa dikhai diya. Jamvli gulabi rang ke chhote hoth suj gaye maalum hote the fresh. Chhote hoth aage jahan milate the newest vahan you ki clitoris thi. Was vakt clit kadi hui thi, ek inches lambi thi. All of us ka chhota sa mattha cherry jaisa dikhata tha. Darar ke pichhale bhag males tha yoni ka mukh, jo abhi ring tha.

Muze fir kitab ki shiksha yaad aayi, kaise priya ki bhos chati jati hai. Pahale meine bade hoth ke bahari bhag level jibh chalyi. Aage se pichhe aur pichhe se aage, do no side chati. Paro ke nitamb hilane lage. Hoth chaude kar ke meine jibh ki nok se andari hissa chata aur clitoris tatoli. Clitoris ko mere hoton bich liya aur chussa. Paro se saha nahin gaya. Mera sar pakad kar all of us ne hata diya aur muze khinch kar apane upar le liya. Dhire se vo boli: Chalo na, kitni der lagate ho. Mein : Paro, dard hove so you’re able to bol dena. Hath males pakad kar lund ka matta meine bhos ki darar males ragada, khas taur se clit par. Try vakt mein janata tha ki chut kahan hai isi liye lund ko thik nishane level lagane people dikkat na hui. Lund ka mattha chut ke munh guys fasa kar mein Paro par help gaya. Halake dabav se meine lund chut guys dala. S r roentgen r roentgen roentgen karata hua lund jab aadha sa andar gaya loss mein ruka. Meine Paro se puchha : Dard hota hai kya? Javab men you ne apani bahen simple gale boys dali aur sar hila kar na kahi. Abdominal mein aage badha aur gap gap pura lund chut people pel diya. You ki sikudi chut ki divaren lund se chipak gayi