MeetMe im Test Noch nie von MeetMe gehort? Kein Wunder,

Noch nie von MeetMe gehort? Kein Wunder, die Dating App ist auch eher unbekannt. Ich habe mir die App genauer angeschaut, taglich genutzt und zeige dir hier meine Erfahrungen mit MeetMe.

Was ist MeetMe fur eine App?

Auf dem ersten Blick ist MeetMe eine stinknormale Dating App. Vom Aufbau her sie vergleichbar zu allen anderen Dating Apps. Das stort mich jedoch gar nicht, da es mir nicht ausschlie?lich um Design that is das der geht. Ich mochte auf der Plattform Frauen kennenlernen, denn darum geht es schlie?lich.

Dann schauen wir uns doch mal an, was die App so drauf hat.

Besonderheiten & coole Funktionen

Die Live-Funktion

Du hast die Moglichkeit live on the web zu gehen. Dafur klickst du lediglich auf das Kamera Symbol und schon geht’s los. Andere Nutzer haben jetzt die Moglichkeit deinem Live Chat beizutreten und dir Nachrichten zu schreiben, die von allen konnen that is gelesen werden. Diese Funktion ist auch bei Lovoo sehr beliebt.

Naturlich kannst auch du anderen Live-Ubertragungen beitreten und dich, wenn du Lust hast, im Chat einbringen. Die Nutzer, die sich im that is aktuell befinden, sind fur alle sichtbar.

Ich muss sagen, dass diese Funktion schon ziemlich Spass machen kann, wenn man dem richtigen Chat beitritt. Allerdings sind viele Leute dem that is aus sprachigen Raum unterwegs, Nutzer aus Deutschland sind meiner Erfahrung nach eher selten vertreten.

Die Fan-Funktion

Hier hast du die Moglichkeit andere Nutzer zu liken. Wenn du beispielsweise ein Like erhaltst, bekommst du dieses nicht direkt angezeigt, sondern musst es herausfinden that is spielerisch.

So funktioniert das Spiel:

Dir werden 12 consumer angezeigt, aus denen du 5 auswahlen kannst, von denen du denkst, sie hatten dich geliked. Wenn du die richtige individual erratst, kannst du sie anschreiben.

An dieser Stelle muss ich sagen, dass mir meistens nur Frauen aus asiatischen Landern vorgeschlagen wurden. Ist zwar ganz nett mal eine englische Unterhaltung zu fuhren, mehr aber nicht that is auch. Wenn so eine Fernbeziehung fur dich in Betracht kommt, dann du that datingranking.net/de/colombian-cupid-review/ is wirst vielleicht dein Gluck finden! Doch aufgepasst vor Fake-Profilen!

So gelangst du zu dem Spiel: Klicke auf >> Ich >> Potentielle Partner >> Fans

Die Diskutieren-Funktion

Das ist im Prinzip eine Posting-Funktion, wie man sie z.B. von Facebook kennt. Dort kannst du Bilder posten kommentieren that are und.

Wer diesen Social-Media-Charakter mag und gerne postet, der wird mit dieser Funktion seinen Spa? haben.

Kostenlose Variation: Top oder Flop?

Positiv ist zunachst, dass man die Frauen uneingeschrankt anschreiben kann, ohne Geld bezahlen zu mussen.

Allerdings ist der Frauen Filter nur eingeschrankt nutzbar. Therefore kann guy zwar that is sich aus der Nahe anzeigen lassen, allerdings werden diese nicht nach Entfernung sortiert. Das bedeutet, du musst dich durch die ganzen Profile klicken und schauen wo die herkommt that is dame. Das ganz schon that is nervt!

Blod ist auch, dass die Nutzer teilweise auch nur das Land, aus sie that is welchem, angegeben haben.

Insgesamt lasst sich somit sagen, dass sich die kostenlose Version sehr gut nutzen lasst, wenn man bisschen Zeit aufbringt, die Profile durchzuklicken um herauszufinden, wo die herkommt that is dame.

Viele Fakes unterwegs?

Meiner Meinung nach taumeln sich da schon einige Fake Profile rum. Allerdings nicht mehr als auf anderen Plattformen. Da muss man einfach ein Auge fur haben, sonst verschwendet man nur unnotig Zeit und erhalt Mails, die einen auf unseriose Seiten leiten wollen. In diesem Beitrag verrate ich dir, wie man erkennt that is fake-Profile.

Wie sind die Frauen bei MeetMe?

Insgesamt habe ich ubermassig that is nicht Frauen angeschrieben, da die meisten doch sehr weit weg wohnten. Das liegt daran, dass generell noch sehr wenige Nutzer die MeetMe App nutzen.

Au?erdem ist mir aufgefallen, dass viele der Frauen dort ein wenig kurviger sind. Das ist auch nicht that is uberhaupt, nur entspricht das nicht so meinem Geschmack.

Ended up being ist mir noch so aufgefallen?

Viele Frauen dort kommen aus den Philippinen, Thailand usw.. Von ihnen wird man recht angeschrieben that is haufig auch bei der Live-Funktion sind oft Frauen aus diesen Landern vertreten.

MeetMe App loschen, so geht’s

In der App macht ihr folgendes, um euch bei MeetMe abzumelden:

Klick im Menu unten auf „Ich“ Klick auf „Einstellungen“ Klick auf „Konto loschen“ Klick auf „Ja“ Trage deine email Adresse und dein Passwort ein

Wenn du jemand wie bist that is ich der gern mal vergisst, welche von seinen E-Mail-Adressen er eingegeben hat, dann bleibt dir wohl nur ubrig alle Daten selbst rauszuloschen und das Profil aktiviert zu lassen. Da dann aber keine Daten mehr vorhanden sind, ist es vermutlich nur halb so schlimm.

Fazit zum MeetMe Test

Insgesamt handelt es sich um eine Flirt App mit Funktionen that is einigen coolen viel zu wenig Nutzern aus Deutschland. Da sich die App kostenlos ganz gut nutzen lasst, kann man sein Gluck ruhig probieren, auch wenn mich die App nicht vom Hocker gehauen hat.

Vielleicht sind in anderen Stadten mehr that is aber auch angemeldet. Ich kann nur fur den Raum Koln und Umgebung sprechen und vielleicht steigt die Anzahl der Mitglieder und zu dem Zeitpunkt, wo du das hier liest, sind schon deutlich mehr Frauen angemeldet. Wer weiss das schon?