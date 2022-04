Match a la literatura: FCE enamora en Tinder con libros

Tras cinco min. de chachara con un “perfil literario”, se invitaba a descargar un fragmento de un libro; el FCE dijo que el experiencia ya no se realizara.

Uno de los perfiles simulaba acontecer la emperatriz Carlota sobre de novedades del imperio, de Fernando del transito.

Durante dos semanas, la agencia de propaganda OnlyIf asi­ como el Fondo de civilizacion Economica (FCE) desarrollaron una campana de fomento a la lectura por medio de la aplicacion Tinder, utilizada por millones sobre gente Con El Fin De conocer colegas y no ha transpirado practicantes, como consecuencia de un experimento que dio superiores objetivos de los que se esperaban.

El objetivo fue atraer la interes sobre los usuarios de la uso, a traves de la formacion sobre perfiles “literarios”. A partir sobre cinco personajes de novelas del FCE, se crearon caracteristicas que se subieron a Tinder asi­ como algunos que se mostraron interesados en establecer el armonia virtual lo pudieron elaborar, aunque siempre a partir del lateral desarrollado y coordinado por jovenes de la agencia.

Despues sobre cinco minutos sobre charla, se invitaba a descargar un trozo del volumen, con la inscripcion “esta es una movimiento del final de desarrollo Economica Con El Fin De las practicantes sobre la lectura que todavia nunca saben que lo son”; incluso, con 2 sobre ellos se planeo la mitin fisica, antes de confesarles el plan, donde solo el texto en disputa era el que estaba actual.

“Cuando ejecutamos la accion, lo que hicimos fue donar fragmentos sobre las libros a los usuarios con las que habiamos tenido las conversaciones asi­ como Cuando nos dimos cuenta que habian funcionado los fragmentos de los libros, nos decidimos a componer las citas, sin embargo la actividad ya estaba hecha”, confesaron, Enrique Vallarino asi­ como Elena Benitez, quienes se encargaron sobre darle “vida” a los personajes literarios que participaron en el experimento.

De eso se eligieron a Carlota, de Noticias del Imperio, de Fernando del camino; Teodulo Batanes, de los relatos sobre Rafael Bernal contenidos por la florilegio policiaca; Demetrio Macias, de las sobre debajo, sobre Mariano Azuela; Inmaculada, sobre Inmaculada o las gozos de la inocencia, de Juan Garcia Ponce, y no ha transpirado Leticia Barba, sobre las talleres sobre la vida, de Ricardo Elizondo Elizondo.

“Les dabamos sobre al completo: el contexto del astro, fragmentos del libros. Se trataba sobre meterlos en el contexto desplazandolo hacia el pelo de enamorarlos tanto del astro como sobre la historia”, destaco Vallarino.

A la vivencia respondieron por las proximidades sobre 150 usuarios que utilizan Tinder, algunos que mostraron sorpresa y alegria cuando les informaban sobre que se trataba el experimento; sin embargo, fue una movimiento que no sera replicada.

“No vamos a seguir con la propuesta”, explico Tomas Granados Salinas, director Editorial del FCE, “es un prueba cerrado, se concluyo, estamos queriendo aprender de el. Se hizo y bien esta redondeado el plan, tenia el caracter de experimental y no ha transpirado lo que vimos fue el entusiasmo provocado”.

Al final, queda la alternativa sobre que la idea sobre recomendar asi­ como dar a probar un poco sobre literatura por la via inesperada seri­a “la principal ensenanza”, resalto el editor.

Cautela con los coqueteos falsos en Tinder: Symantec

Tinder, la aplicacion sobre tendencia Con El Fin De reconocer seres o encontrar citas, representa la nueva forma de entrar en roce con desconocidos No obstante ?como saber si esa persona de fisico agradecido asi­ como descripcion interesante seri­a real o por el contrario es un bot que representa la ciberamenaza Con El Fin De pillar su noticia?

En Colombia, el numero de usuarios sobre Tinder se ha multiplicado a lo largo de el ultimo anualidad; y no ha transpirado podri­a ser nuestro estado no es ignorante al fenomeno que representa esta uso. Mundialmente, Tinder recibe mas sobre 600 millones de visitas diarias y no ha transpirado su aumento semanal se calcula en un 15%; convirtiendose en un entorno atractivo Con El Fin De las ciberdelincuentes que buscan adquirir ganancias y/o sustraer documentacion sobre sitios de citas en lГ­nea de redes sociales las usuarios por medio de mensajes o perfiles falsos.

Es por eso que en este contexto, Symantec, compai±i­a lider en seguridad informatica, esta advirtiendo a las usuarios en Colombia sobre la aparicion sobre mensajes nunca deseados en Tinder. ?Como hacen el trabajo bien? Las cibercriminales crean bots (programas robots que emulan conversaciones, e incluso podri­an reaccionar cuestiones de forma coherente) Con El Fin De entrar en comunicacii?n con las usuarios por mediacii?n de atractivos perfiles falsos que les invitan an examinar algun sitio web (comunmente infectado con malware) o hacer muchas descarga de un entretenimiento o proyecto. En ambos casos si el consumidor acepta, podria ver comprometida su documentacion o aparato.

Ademi?s existen bots que generan spam en la interpretacion de Tinder de Android. Esto es especialmente significativo an estudiar en el estado En Caso De Que tomamos en cuenta que, en sintonia con publicidad News, este doctrina activo seri­a el mas de segunda mano (estando Narino con un 93% el seccion con mas usuarios sobre Android, seguido por Magdalena y no ha transpirado Sucre con un 92%, cada uno).

Ciertos sobre los ejem sobre mensajes no deseados (spam) que ha detectado Symantec en Tinder, son:

· Invitaciones a webcams Con El Fin De adultos pidiendo a las usuarios que hagan click en un link que las direcciona a un sitio web en donde podri?n ser victimas sobre robo de referencia.

· Aplicacion movil/descarga de juegos como consecuencia de un bot que invita al cliente a jugar una partida del juego llamado Castle Clash y no ha transpirado despues bombardea con spam el celular de la victima.

· Perfiles falsos sobre prostitucion construidos con fotos sobre usuarios bastante atractivas que ofrecen servicios sexuales con el fin de que la victima haga click en un link en a donde prometen dar con mas noticia y no ha transpirado tarifas de los referencias. La oportunidad alli, seri­a mas simple para el spammer pillar la informacion o implantar software malicioso en los equipos sobre la victima.

Si seri­a tu cliente sobre Tinder, este atento a estas conductas maliciosas y no se deje enganar por una simple foto o una descripcion llamativa. Proteja su informacion y preste especial consideracion a los usuarios con las que interactua en esta aplicacion.

Adicionalmente, Symantec recomienda reportar los perfiles falsos a Tinder; Con El Fin De realizarlo, tiene que sobre dar click en la cuenta del cliente y no ha transpirado en la parte pequei±a sobre la apariencia le apareceran tres lugares rojos desplazandolo hacia el pelo la decision sobre reportar a ese usuario con el boton “Me parece SPAM”.