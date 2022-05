Marilyn Manson, un homme violent et conscient de son impunite : de nouvelles revelations terrifiantes

A mon avis, Manson est coupable et j’ai hate que J’ai justice s’en occupe.

Pourtant, le raccourci paroles de chansons/culpabilite et paroles de chanson/aveux me fait froid au dos. A votre compte la, aucun Lolita de Nabokov.Impossibilite d’ecrire un perso homophobe, raciste, violeur, transphobe. Ce raccourci est revelateur du devoiement qui est occupe a se produire concernant la purete de facade et l’annulation par pensee magique des dynamiques coupables.

Voila, je mets ca la pour elargir ce thi?me parce que je ne pense pas que quiconque via ce forum va defendre Manson ou nier que c’etait un secret de polichinelle tout ca, ou refuser d’admettre que oui, Afin de Manson, j’ai ete un aveu de culpabilite (parade conviendrait plus).

Pins Flots

Fangirl irrecuperable

En fait Marilyn Manson c’est comme R.Kelly. Tout le monde savait mais tout un chacun fermait les yeux. Non parce que avec le recul J’me rends compte qu’on reste l’ensemble de lobotomises : on voit eu aussi de nombreux reactions d’artistes masculins ayant bosse de pres ou de loin avec MM et on etait tous en mode “whaaa trop bien il denonce MM ! Bravo” aussi que c’est un brin facile de ramener sa fraise dans les medias en rajoutant une couche de caca concernant l’immonde . Genre Wes Borland, bah desolee mec mais t’as fais des tournees avec MM, t’as ete son guitariste de scene pendant une annee et tu SAVAIS, tu VOYAIS mais tu disais rien a ce moment-la. Evidemment que tu les croies ces nanas puisque tu etais la mais c’est trop facile de se dedouaner. Y’a des artistes qui seront clairement plus credibles en ayant evite de cotoyer Marilyn Manson pendant toutes ces annees.

Apres pour des paroles des chansons, c’est assez delicat parce que si effectivement les artistes mettent leur “ame” dans leurs compositions, il va i?tre un peu malvenu de se baser seulement concernant ca Afin de dresser une image de l’individu. Non parce que dans ce cas-la on a votre paquet d’artistes au metal qui seraient alors problematiques . J’ai trouve toujours ces arguments maladroits meme si je comprends que ca sert aussi a comprendre qui est vraiment Brian Warner et que pour le coup c’est pas juste un jeu de scene.

Bref, comme le dit si bien une chanson : You should’ve never trusted Hollywood.

Kaktus

Raaaaaah mais je savais pas ! Deja que je n’ecoutais plus pareil les chansons de Michael Jackson, Noir Desir, Marilyn Manson et 30 Seconds To Mars. Maintenant Lostprophets.

Entre les acteurs et les chanteurs, c’est a se demander quand il reste vraiment un artiste sur une telle foutue planete qui n’ait pas abuse sexuellement de quelqu’un. Est-ce que celui-ci reste un seul homme concernant cette planete qui n’ait nullement abuse sexuellement de quelqu’un ?

Franchement, comment voulez-vous ne point etre misandre avec tout ca.

Esturgeon

Pour la question des paroles de chanson, je n’ai jamais decouvert le raccourci denonce par @Tu as raison. De votre que je lis, Manson baigne dans des affaires criminelles et on en trouve des signes dans ses chansons. Je ne me sens pas familiere de l’ensemble de ses chansons mais ca ne me semble jamais deconnant avec le clip ou il met justement Wood au role de la Lolita. Dans notre souvenir il avait aussi fera un clip ou il se mettait en scene violentant une femme qui ressemblait a Wood non ? Mais ca je ne suis plus sure. Ca me fera bon nombre plus affirmer a notamment Matzneff qui racontait ses viols concernant mineurs dans des livres ou a Picasso et ses grandes oeuvres intitulees “viol”, sachant que nos deux paraissent des abuseurs, qu’a justement Nabokov dont des experts disent que celui-ci n’a jamais ete surpris avec une mineure dans une relation de seduction ou d’abus.

Dans les cas de Manson, Matzneff et Picasso les accusations paraissent en plus etayees par bieeeen plus que juste “regardez leurs oeuvres ce sont des monstres”. Juste leurs oeuvres paraissent le signe de leur niveau d’impunite.

On reste franchement loin tout d’un “on ne va plus rien dire” / “rien rediger”. L’exemple de Lolita reste https://datingmentor.org/fr/bgclive-review/ Du Reste Tres bon Afin de illustrer ce qui car le livre reste reconnu tel etant 1 chef d’oeuvre et est vendu et etudie alors que le narrateur est le personnage pedophile. Le livre a connu des resistances, en particulier dues a comment il a ete publie (edite d’abord avec une maison d’edition consacree a la litterature erotique) mais i§a ne sera nullement censure Actuellement. Et j’ai beau etre dans ma bulle militante, des oeuvres avec des persos plein de tares je continue d’en voir et d’en lire a foison.

J’ajouterais que Manson, malgre l’integralite des temoignages accablants, les photos, et effectivement les paroles de chanson etc, continue de devenir invite pour jouer sur scene par d’autres mecs puissants (Kanye West). La carriere saccagee via Une analyse des paroles de chanson, on en est loin !