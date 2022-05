Malheureusement son petit ami l’a quitte il y a un mois (mi-fevrier)

I) Contexte : Au debut de l’annee, (en septembre) j’ai rencontre une fille dans ma classe avec qui j’ai tres rapidement sympathise. i et elle est devenu ma meilleure amie.

Cependant, avec le temps j’ai commence a me rendre compte que j’avais des sentiments pour elle mais comme elle avait un petit ami que je ne connaissais pas trop mais qu’elle aimait enormement, que je trouvais sympas qui l’a traitee bien donc j’avais mis mes sentiments de cotes en esperant que ca dure pour eux.

En gros ce n’est pas une histoire serieuse qui va durer je pense

Pour reussir a l’oublie, elle a fait pleins de sorties, elle s’est trouve un nouveau petit ami rapidement (2 semaine apres la rupture) mais elle commence a peine a arriver a oublier son ex (c’est parmi tous ses ex, la premiere fois qu’elle est touche comme ca). D’apres ce que j’ai l’impression, son petit copain actuelle la prise car elle lui est tombe dessus et n’est pas tres attentionne pour elle.

II) Ma relation avec elle : On mange ensemble a l’exterieur du lycee tous les midis depuis le debut de l’annee generalement que tous les 2. Je lui ai propose si elle le voulait, d’aller parfois avec son copain manger et de les laisser ensemble mais elle a refuse et a vrai dire tant mieux (mais en tant qu’ami je devais le lui propose d’apres moi). Etant dans la meme classe on est toujours tous les 2 a cote et on fait toujours les groupes de 2 ensembles. Je l’ai accompagne au medecin, elle m’a accompagne chez le coiffeur, on a fait plusieurs fois les boutiques ensembles. On est confident l’un de l’autre. On se parle tous les jours et je vais regulierement en soiree avec elle.

En gros je suis hyper coince et elle le contraire, j’ai aucune experience amoureuse, elle a des petits amis et n’est plus vierge depuis ses 15ans (elle en a 19 et moi 20)

Cependant, je n’ai aucune experience avec les filles, elle avait beau etre ma meilleur ami, depuis le debut de l’annee j’ai du mal meme a lui tapote l’epaule. Elle par contre etait (moins maintenant) du genre a etre super tactile, a s’assoir sur les genoux de personnes qu’elle connaissait a peine en soiree, a sauter dans les bras a ceux qu’il lui demande et a se laisser faire si quelqu’un veut la prendre dans ses bras. Elle est en gros super tactile avec tout le monde (elle a arrete quand je lui avais dis que ca pourrait gener son copain si la voyait (il y a 2 mois)). Je suis certain qu’elle n’a actuellement pas le moindre sentiment pour moi.

III) Ce que je veux eviter Ma premiere priorite pour commencer, c’est qu’elle se sente mieux quitte a faire qu’elle aie voir un autre. (sa rupture n’est pas son seul probleme enfaite) Ensuite eviter de risquer notre amitie inutilement. Si elle sort avec moi, je veux que ce soit du serieux et non du reconfort et donc que ca dure un maximum voir eternellement (pas qu’elle soit forcement amoureuse de moi au debut mais je ne veux pas qu’elle soit avec moi par defaut en attendant de trouver une autre personne). reveal Je veux etre un maximum honnete et objectif avec elle (et donc le fait de ne rien lui dire sur mes sentiments n’est tres honnete et ca m’enerve mais ce serait inutile de lui dire surtout en ce moment). Meme si je ne pense pas que sa relation entre son petit ami actuel dura, je ne veux pas ne serait ce qu’un peu influencer ca. Je veux aussi eviter de finir par avoir l’impression que mes actions pour elles soient interessees (C’est a dire aussi, finir par attendre quelque chose en retour et de finir par l’abandonner si je n’arrive pas a atteindre mes objectifs ce qui serait completement odieux de ma part)