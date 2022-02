Mais je ne dois jamais ??tre dans la majorit??

En tout cas, de mon angle d’approche, ?·a a i chaque fois ??t?? les consommateurs qui sont “purchases et honteux”, et non les prostitu??s

Aucun des deux ne sont ni revenue ni honteux, le besoin de chair est un besoin biologique inscrit dans l’instinct pet, non seulement put se reproduire mais pour l’humain assouvir du plaisir.

Ta d??finition de normale est simplement problem d’une community ancr??e depuis de l’ensemble des mill??naires en occident, en cons??quence elle est “normale” mais ?·a ne fait d’elle ni de quelque culture regular de r??f??rence ni une r??alit?? biologique.

Je pense qu’ici personne ne review ceux et celles et celle-ci font le choix, level envie ou pour am??liorer leur cadre de vie, de se prostituer . J’insiste sur le terme prostituer parce que j’estime dangereux de laisser le advertising transformer l’image de la prostitution en quelque chose de “cool”. Je ne me personally risquerais pas cependant ?° d??rouler la pelote de laine pour savoir si la personne est r??ellement volontaire dans sa d??marche ou pouss??e par des power dont elle n’a jamais conscience. Puisque comme le souligne Paile, m??me dans l’article oN‰ les deux demoiselles sont volontaires (?° la fois dans la pratique mais ??galement dans le t??moignage) on constate qu’il y a des impacts psychologique importants sN‹rement sous-estim??s. Devoir se dissocier du second afin de arriver ?° le vivre voire surmonter, ce n’est jamais rien.

Alors on va pouvoir ais??ment entrapercevoir quel est l’impact sur de l’ensemble des gens qui le font level n??cessit?? . J’insiste sur ce terme puisque je rappelle que ce n’est jamais parce que nous avons quelques champions sur ce message board qui ont r??ussi ?° s’en sortir dans des problems pr??caires qu’il en va de m??me put tous.

L’important dans se cas si ??tant que cela reste cadr??, et que cela ne reste pas une possibilit?? de se sortir de la pr??carit?? pour les ??tudiants en manque de moyens mais seulement un suppl??ment pour celle et ceux qui font se choix.

Personnellement, je suis jamais sur que ca regle huge selected de “reglementer la prostitution” : – Ca sera inevitablement tax??. Donc possible los cuales pas mal de prostituer ne se d??clare pas au final – Que ca n??cessitera surement de la paperasse pour ??tre “officialis??” / dans le cadre, ce qui fera chier une bonne partie des https://sugardad.com/sugar-daddies-uk/ prostitu?? – Que ceux qui pratique cela de fa?·on “discrete” put assurer les fins de mois difficiles. Auront potentiellement honte d’officialiser la chose

Donc si on officialise los angeles opted for, et que la proportion de prostitu?? “officiel” fini majoritaire (ce dont je doute). Cela marginalisera d’autant plus ceux qui ne souhaite jamais que leur statu se sache.

Apr??s, dans l’absolu, j’en ai rien a foutre que ce reste ou non officiel, c’est clairement jamais mon probl??me, c’est a elles/ils de le d??cider.

J’en trouve certains un peu optimistes ?° croire los cuales les choses vont s’arranger pour les femmes ?° la collection d’un easy Weinsteingate. C’est oublier un peu vite les innombrables pol??miques et celle-ci ont fait beaucoup couler d’encre via le coup, put au best laisser la spot ?° une autre, et encore une autre, et encore une autre, etc, et se rendre compte 5, 10, 15 ans apr??s quand on s’en souvient los cuales rien n’a chang??, voire los cuales les choses ont empir??es dans ce domaine.