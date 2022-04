Madrid permitira reunirse en domicilios a parejas y no ha transpirado a las personas que viven solas

Las restaurantes podran repartir condumio a hogar inclusive la medianoche, 2 horas mas alla del retoque sobre queda (22.00)

Las novedosas restricciones anunciadas por el Gobierno regional para desacelerar los contagios de Covid-19, que entraran en vigor este lunes, incorporan algunas excepciones. De este modo consta en el decreto publicado este sabado en el Boletin sobre la colectividad de Madrid (BOCM), con matices notables en la prohibicion de reunirse en domicilios o en la dedicacion de comida a domicilio mas alla de el roce de queda, implantado hasta las 22 horas.

En caso de que bien las autoridades madrilenas han impuesto con caracter general que las reuniones en domicilios se limiten a convivientes a lo largo de las proximas 2 semanas, esta modo no afectara a parejas ni a gente que viven solas, entre otros. Asi, segun lo estipulado en el decreto, se excluye de esta prohibicion a

– Las personas que viven solas, que podran construir parte de una sola unidad de convivencia ampliada. Cada unidad de convivencia puede integrar simplemente a la unica persona que viva sola. [Esto implica que la humano que vive sola puede visitar o acontecer visitada por una diferente en la misma circunstancia, mismamente como reunirse en el hogar de la casa o grupo de convivientes; como podri­a ser, alguien que reside en soledad puede ir a ver a las padres a su casa].

– El precaucion, amparo o acompanamiento a menores sobre antiguedad, individuos mayores, enfermos, dependientes o individuos con discapacidad, por razones justificados.

– La agrupamiento de menores de permanencia con las progenitores o tutores legales, en caso de que vivan en domicilios variados.

– La mitin de individuos con vinculo matrimonial o sobre pareja que viven en domicilios diferentes.

– Las tareas propias sobre las centros, servicios y establecimientos de caracter social.

– Las tareas laborales, educativas e institucionales.

– Aquellas actividades para las que la Consejeria de Sanidad exista establecido medidas especificas Con El Fin De la contencion del Covid-19.

Condumio a hogar

Aunque las excepciones no acaban ahi. Diferentes de estas medidas anunciadas este viernes por la Consejeria de Sanidad seri­a el adelanto de la hora limite del matiz sobre queda, traumatizado hoy por hoy a las 22 horas, y no ha transpirado el cerradura sobre los comercios asi­ como locales de hosteleria, hasta las 21. No obstante, la Comunidad sobre Madrid si permitira a los bares asi­ como restaurantes otorgar comida a domicilio inclusive la medianoche, lo que supone dos horas mas que el matiz sobre queda y no ha transpirado 3 respecto a la clausura de el local. «Aquellos trabajadores que prestaran servicios de dedicacion sobre comida a domicilio quedarian eximidos de el cumplimiento del roce de queda establecido a las 22 horas, en aplicacion de lo previsto en el producto 5.1, apartado d) del Real Decreto 526/2020, de 25 de octubre (Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales)», apuntan desde la consejeria, que dirige Enrique Ruiz Escudero.

Igual acontece con los repartidores sobre restaurantes y no ha transpirado establecimientos que operan en la de estas 56 zonas basicas de sanidad selladas perimetralmente, habida cuenta que se trata sobre entradas asi­ como salidas por razon laboral asi­ como por tanto si podran trabajar en otros puntos sobre la urbe pese a las restricciones.

