Ma copine et moi sommes ensemble avec deux ans.

C’est une femme incroyable, douce et attirante, mais je ne vois tout juste nullement mon avenir avec cette dernii?re, et je suis au point ma vie ou je veux me trouver avec quelqu’un avec qui je pourrais imaginer marcher sur l’ile et avoir des enfants ensemble.

J’me sens comme 1 con de rompre avec cette dernii?re parce que je sais qu’elle ne voit gui?re ca venir. Comment puis-je Realiser i§a? — C’est moi

CHER C’EST MOI

Je ne crois nullement que tu sois un con. Laisser votre femme libre de degoter quelqu’un qui appreciera tout ce qu’elle apporte et qui voudra un avenir avec elle est un cadeau. Un cadeau douloureux, mais un cadeau quand aussi. Vous ne voulez plus la monopoliser, et le reconnaitre est une bonne chose. Qu’elle le voie ou non de cette maniere, c’est une autre histoire. (A moins que vous ne soyez vraiment tres chanceux, elle n’a probablement nullement eu.) Ils font i nouveau de l’espoir de se desolidariser avec empathie.

Ca va etre dur, ca va faire en gali?re, ainsi, vous devez etre prepare emotionnellement. Le genre de rupture ou vous etes i chaque fois amoureux, mais ou vous faites une rupture pour des raisons supposees de vie future, peut etre particulierement douloureux pour l’individu rejetee. Mes scintigraphies cerebrales de rupture montrent que le retrait de l’amour romantique cree une experience similaire au retrait de substances comme la cocaine ou les opioides. En d’autres termes, c’est aussi difficile et douloureux que d’arreter de se droguer. Et quand i§a est precipite par une longue explication expliquant pourquoi une telle personne est absolument, incroyablement parfaite via le papier et bien juste nullement – vous ne pouvez gui?re mettre le doigt dessus – suffisant , en quelque fai§on, c’est vraiment tel son poing au bide.

Maintenant, voila la part importante, ceci ne souhaite gui?re dire que votre n’est pas la belle chose a faire. Il va i?tre crucial que ce genre de scission soit traite avec precaution et non de maniere impulsive. Ca ne pourrait jamais avoir lieu au feu de l’action. Il doit etre mature et respectueux de l’histoire pluriannuelle que vous avez partagee. Gardez a l’esprit que les sentiments sont tel des vagues : ils vont et viennent. Aussi bouleversee qu’elle puisse etre, cela finira par passer. (Ne lui dites gui?re non plus cela non plus.) Puisque vous devez vous en sortir d’une maniere ou d’une autre, voila ce que vous devez savoir.

Comment rompre, avec compassion

1. Mettez votre tronche au bon endroit. Esperer le meilleur et se preparer au pire. Entrez pret a gerer les larmes, la colere, le choc et J’ai tristesse. Assurez-vous de venir en etant sur que c’est le bon tri. Si vous renoncez ou semblez incertain, i§a ouvre la voie a des negociations qui rendront probablement cette rupture plus longue et plus longue. Ce n’est pas mieux pour vous 2.

2. Trouvez un emplacement. Inutile de dire qu’une rupture que je t’aime toujours ne devra nullement se faire par portable, avec e-mail ou via SMS. Notre seule exception est si vous etes dans une relation a tres longue distance et n’avez pas l’intention de vous voir de si tot.

Si vous le faites en personne, Cela reste important de reperer le bon emplacement. On voit de nombreuses gens qui croient qu’etre dans un lieu public est ideal parce que personne ne peut i?tre trop emotif ou agressif. Nous avons tendance a mieux nous comporter avec les autres. D’un nouvelle cote, l’intimite de ce propre maison pourra vous apporter a tous les deux plus d’occasions de vraiment parler de les sentiments a propos de ce qui se marche. Ce permettra Afin de nos larmes et l’emotion. Vous devriez dorenavant connaitre suffisamment votre partenaire pour savoir quelle version sera la plus a l’aise avec lui ; essayez d’aller avec ca. Si vous ne vivez pas ensemble et que vous rompez sa a domicile, ceci lui evite d’avoir a sangloter jusqu’a chez elle lorsqu’il est temps de partir, et vous pourrez partir lorsque la conversation reste confortablement terminee.

Notez qu’une rupture a domicile permettra egalement des relations sexuelles de rupture, votre que je ne recommande pas.

3. Cartographiez-le. Allez-y avec des points de discussion prepares a l’avance. C’est trop facile de se laisser distraire ou dissuader par la reponse emotionnelle de l’autre personne. Assurez-vous que vous etes clair dans ce que vous voulez transmettre. Je recommande J’ai technique du sandwich. Vous commencez par quelque chose de positif et terminez par quelque chose de positif (et, oui, la part dure reste le milieu charnu). Faites-lui connaitre ses merveilleuses qualites et la plupart choses que vous avez appreciees i l’occasion des deux dernieres annees ensemble. Mais ne vous precipitez pas au-dela une partie « mais nous devons nous separer ».

4. Possedez-le. Soyez honnete, respectueux et evitez de culpabiliser. Ce n’est pas l’instant de partager des critiques, des anecdotes i propos des relations ou de lui faire savoir ce qu’elle aurait pu faire plus. Posseder cela ne fonctionne pas Afin de vous. Au va parfois sonner tel votre cliche, votre n’est pas toi, c’est moi qui marche vraiment beaucoup au sein d’ un moment tel ca. Bien que vous ne souhaitiez peut-etre jamais dire exactement ces mots, c’est important de transmettre une telle idee dans votre que vous dites. Vous l’aimez et l’avez aimee, mais ils font autre chose que vous voulez de ce vie – votre n’est pas a elle de le comprendre et de combler ce vide.

5. Ne negociez gui?re. Trop souvent, les gens machent leurs mots au cours d’une rupture entrainant une confusion quant a savoir si un couple reste termine ou non. Ca est en mesure de donner de faux espoirs et ouvrir la porte a une relation de va-et-vient susceptible de causer plus de douleur. Gardez les choses claires et propres. Notre seule facon d’y parvenir resilier charmdate est de mettre fin a la relation definitivement et avec clarte. Gardez a l’esprit qu’il suffira de la seule personne Afin de mettre fin a une relation. Si une personne souhaite aller, c’est fini. Assurez-vous que ce communication est claire, directe et aimable.