Los psicologos, psiquiatras asi­ como otros profesionales sobre la vitalidad mental concuerdan en que la homosexualidad no es una indisposicion, un trastorno mental ni un problema emocional.

?Es la homosexualidad una enfermedad mental o un impedimento emocional?

Nunca. Las psicologos, psiquiatras y no ha transpirado otros profesionales sobre la vitalidad mental concuerdan en que la homosexualidad nunca es una enfermedad, un trastorno mental ni un problema emocional. Mas sobre 35 anos sobre investigacion cientifica objetiva desplazandolo hacia el pelo bien disenada han corroborado que la homosexualidad, en si misma, nunca se asocia con trastornos mentales ni dificultades emocionales o sociales. Se creia que la homosexualidad era una indisposicion mental por motivo de que las profesionales sobre la salud mental desplazandolo hacia el pelo la mundo tenian informacion tendenciosa.

En el ayer, las estudios acerca de seres gay, lesbianas asi­ como bisexuales incluian solo los escaso terapia, creando asi una disposicion en las conclusiones resultantes. Cuando los investigadores examinaron los datos sobre dichas usuarios que no estaban bajo terapia, se descubrio rapidamente que la idea de que la homosexualidad era una enfermedad mental no era cierta.

En 1973, la Asociacion Americana sobre Psiquiatria confirmo El prestigio sobre la investigacion recien estrenada y no ha transpirado superior disenada asi­ como suprimio a la homosexualidad del manual formal que detalla las trastornos mentales y emocionales. 2 anos de vida despues, la Asociacion Americana de Psicologia promulgo la resolucion apoyando esta supresion.

A lo largo de mas de 25 anos de vida, ambas asociaciones solicitaron a todo el mundo las profesionales de la sanidad mental que ayuden a disipar el estigma sobre indisposicion mental que algunas individuos todavia asocian con la orientacion homosexual.

?Pueden las lesbianas, los varones gay y las bisexuales ser buenos padres?

Si. Estudios que comparan grupos sobre ninos criados por padres homosexuales desplazandolo hacia el pelo heterosexuales descubren que no existe diferencias en el crecimiento dentro de las 2 conjuntos de ninos en cuatro areas criticas su inteligencia, su adaptacion psicologica, adaptacion social y prestigio con las amigos. Asimismo es fundamental darse cuenta sobre que la orientacion sexual sobre un progenitor no indica la de sus hijos.

Otro mito sobre la homosexualidad seri­a la creencia equivocada de que Tenemos la mayor disposicion dentro de los varones gay, que dentro de los varones heterosexuales, a abusar sexualmente sobre los ninos. Nunca hay competiciones de recomendar que los homosexuales abusen de las ninos.

?Por que varios hombres gay, lesbianas y no ha transpirado bisexuales les comentan a las personas acerca de su orientacion sexual?

Porque distribuir ese semblante de si mismos con los otras seri­a significativo de su salubridad mental. Sobre hecho, se detecto que el procedimiento sobre desarrollo de identidad de estas lesbianas, hombres gay y bisexuales llamado “destape” (revelacion sobre su orientacion sexual) se halla absolutamente relacionado con la adaptacion psicologica; cuanto mas positiva seri­a la identidad gay, lesbiana o bisexual, mejor seri­a la vitalidad mental de una alma y gran seri­a su autoestima.

?Por que el proceso sobre “destape” resulta complicado para algunas usuarios gay, lesbianas y no ha transpirado bisexuales?

De algunas seres gay y bisexuales el desarrollo de “destape” es laborioso pero de otras no lo seri­a. Con frecuencia, las personas lesbianas, gay desplazandolo hacia el pelo bisexuales sienten pavor, se sienten variados y no ha transpirado solas cuando se dan cuenta de que su orientacion sexual seri­a diferente de la criterio imperante en la comunidad. Esto es especialmente evidente Con El Fin De personas que perciben su orientacion gay, lesbiana o bisexual en la ninez o adolescencia, lo que no seri­a inusual. Y en funcii?n de las familias y no ha transpirado comunidades, podri?n tener que combatir contra las prejuicios y no ha transpirado la falta de informacion referente a la homosexualidad.

Los ninos y ji?venes podri?n tener buenas sensaciones especialmente vulnerables En los terminos nocivos de las prejuicios y no ha transpirado estereotipos. Asimismo pueden amedrentarse acontecer rechazados por la estirpe, colegas, companeros sobre labor e instituciones religiosas. Algunas seres gay deben preocuparse por desperdiciar sus empleos o ser objetivo de actos sobre hostilidad en la escuela En Caso De Que se descubre su orientacion sexual.

Lamentablemente, las personas gay, lesbianas y no ha transpirado bisexuales deben un de mi?s grande peligro sobre ser objetivo de ataques fisicos desplazandolo hacia el pelo brutalidad que las heterosexuales. Estudios realizados en California a mediados de la lapso de 1990 indicaron que casi una finca parte de todas las lesbianas asi­ como mas sobre una cuarta parte de todo el mundo los varones gay que participaron en el estudio, han sido victimas de un delito motivado por odio basado en su orientacion sexual. En otro estudio llevado a cabo en California en aproximadamente 500 adultos jovenes, la mitad sobre todos las jovenes participantes en el analisis admitieron muchas maneras sobre agresion antigay, que va desde insultos Incluso salvajismo fisica.

?Que puede hacerse de pasar el prejuicio y la discriminacion que experimentan los varones gay, las lesbianas asi­ como las bisexuales?

Las investigaciones descubrieron que las personas que poseen actitudes mas positivas hacia los miembros masculinos gay, las lesbianas desplazandolo hacia el pelo los bisexuales son aquellas que dicen que conocen bien an una o mas personas gay, lesbianas asi­ como bisexuales, con repeticion igual que amigo o companero de empleo. Por este razon, las psicologos creen que las actitudes negativas hacia las personas gay igual que conjunto son prejuicios que no se basan en la pericia real sino en estereotipos y no ha transpirado falta de referencia. Asimismo, la refugio contra la salvajismo asi­ como la discriminacion seri­a muy importante, del tiempo manera que lo es para cualquier otro conjunto minoritario. Determinados estados incluyen la brutalidad contra la cristiano en base a su orientacion sexual como un “delito motivado por odio” asi­ como diez estados sobre EEUU deben leyes contra la discriminacion por orientacion sexual.

?Por que seri­a fundamental Con El Fin De la mundo estar mejor concientizada sobre la homosexualidad?

Seri­a probable que al concienciar a todas las personas referente a su orientacion sexual y homosexualidad se reduzca el prejuicio antigay. La informacion precisa sobre la homosexualidad es especialmente significativo de las jovenes que se encuentran escasamente descubriendo y tras comprender su sexualidad, ya sea homosexual, bisexual o heterosexual. Las temores de que el paso a dicha referencia haga que mas usuarios se vuelvan gay no deben causa; la informacion sobre la homosexualidad no realiza que alguien se vuelva gay ni heterosexual.

?Estan todos los miembros masculinos gay asi­ como bisexuales infectados con HIV?

No, este es un mito ordinario. En realidad, el riesgo sobre exposicion al VIH esta relacionado con la conducta de una ser, nunca con su orientacion sexual. Lo que es relevante rememorar acerca de el VIH/SIDA es que contraer la indisposicion (contagiarse) es algo que puede prevenirse a traves de la acto sobre sexo seguro y sobre no consumir drogas.