?Los cuerpos de estas chicas nunca son campos sobre batalla!

Miles sobre chicas ucranianas han sido violadas por soldados rusos.

La violacion y no ha transpirado la crueldad sexual se estan usando como “arma sobre guerra” en Ucrania asi­ como debemos, primero, poner la totalidad de las herramientas a nuestro talento para evitarlo e igualmente asegurarnos de que las victimas reciban toda la favorece imprescindible, incluida la anticoncepcion de urgencia. Ni la sola ser que en la busqueda refugio en la UE tiene que correr el peligro sobre caer en manos de traficantes sexuales o verse obligada a continuar con un embarazo que resulto sobre violaciones brutales. Todos estos son determinados de los enfoque que actualmente debatimos asi­ como aprobamos en la resolucion del Parlamento Europeo acerca de el impacto de la hostilidades contra Ucrania en las hembras.

2 meses despues sobre la invasion de Rusia, las chicas claramente se encuentran pagando un precio extremadamente alto. En Irpin, la cria de 17 anos fue testigo sobre como unos soldados rusos violaban desplazandolo hacia el pelo mataban a golpes a su madre asi­ como a su hermana de 15 anos. an ella la dejaron viva para que contara lo que habia conocido. Este seri­a unico Algunos de los muchos horribles casos sobre salvajismo sexual perpetrados por las tropas rusas, igual que parte de la estrategia de terror.

El dirigente Putin y todos las criminales sexuales deberi­an acontecer llevados ante la neutralidad por todos estos crimenes sobre lucha, en Bucha en Irpin y en tantos otros lugares. La UE deberia duplicar las esfuerzos —mediante fondos y no ha transpirado logistica— de recoger asi­ como justificar las testimonios de las victimas y no ha transpirado registrar escrupulosamente todos las casos de crueldad sexual.

Pero las chicas ucranianas nunca se encuentran seguras, ni siquiera, la ocasion afuera sobre Ucrania. De los aproximadamente cinco millones de refugiados y no ha transpirado refugiadas que han huido sobre Ucrania hacia la UE, el 90% son mujeres, ninos y no ha transpirado ninas. La intenta sobre personas seri­a Algunos de los mayores riesgos a las que deben efectuar frente; tambien anteriormente de la lucha, las ucranianas estaban entre las principales victimas sobre la prostitucion en la UE.

La Union Europea debido a ha cubo un camino carente precedentes Con El Fin De guarecer a las y las refugiadas ucranianas al activar la Directiva europea de resguardo temporal. Esta otorga proteccion desplazandolo hacia el pelo derechos en toda la vinculacion a la totalidad de los usuarios que huyen del conflicto, permitiendoles trabajar desplazandolo hacia el pelo brindandoles paso a la proteccii?n social y a la capacitacion. Esto quiere decir que, en enorme grado, se reduce el comercio del trafico sobre migrantes Con El Fin De las tiras criminales, pero el peligro de trafico sigue siendo alto. La Comision debe proponer mas medidas contra la trata; como podri­a ser, la puesta en marcha de una linea telefonica de ayuda gratuita vacante en toda la UE, que brinde asistencia en lenguaje ucraniana a las victimas de la prostitucion de seres o sobre salvajismo sexual.

Los traficantes intentan conseguir beneficio del drama asi­ como el dolor sobre otras personas, abusan de la vulnerabilidad sobre los refugiados poniendose ocurrir por falsos voluntarios, con promesas de alojamiento o transporte. Ante todos estos hechos deplorables, los Estados miembros deberi­an proveer un transporte fiable asi­ como coordinado que permita la movilidad entre paises.

En este aspecto, una prioridad ineludible se fundamenta en incrementar el registro de las gente refugiadas y voluntarias Con El Fin De asegurar su proteccion. Las ONGs, las organismos civiles y el voluntariado que se encuentran funcionando arduamente Con El Fin De auxiliar a las 2,8 millones sobre refugiados en Polonia admiten que nunca podri?n realizar un seguimiento de en que lugar terminaron todos los demandantes de asilo. Seri­a preciso que las Estados, entre ellos el polaco, intensifiquen sus esfuerzos de acreditar una conveniente ordenacion acerca de el suelo y minichat una preferible distribucion sobre tareas. ?La preponderancia deberia acontecer continuamente la proteccion desplazandolo hacia el pelo la resguardo de estas y no ha transpirado los refugiados, evitando la explotacion sexual y brindando via a la interes medica asi­ como la educacion a los ninos asi­ como ninas!

Un enorme contratiempo al que se enfrentan las hembras ucranianas en Polonia, No obstante Ademi?s en Hungria y Eslovaquia, seri­a a la preservacion sobre la sanidad desplazandolo hacia el pelo las derechos sexuales desplazandolo hacia el pelo reproductivos. Las ONGs reciben 100’s sobre llamadas de mujeres embarazadas que huyen sobre Ucrania y no ha transpirado que nunca podri­an interrumpir las embarazos debido a la prohibicion sobre facto del aborto en Polonia. ?Esto seri­a inaceptable! Todo el mundo las Estados miembros, incluyendo Polonia, se encuentran legalmente forzados an asegurar el paso al aborto fiable Con El Fin De las hembras victimas sobre violacion. En el escrito admitido en la Eurocamara pedimos programas especificos sobre la UE Con El Fin De hembras asi­ como ninas victimas de la crueldad, desplazandolo hacia el pelo mas fondos directos Con El Fin De apoyar an organismos locales que brindan servicios y refugio a las refugiadas que sufren brutalidad sobre genero. Contemplamos la transferencia inmediata a otros Estados miembros de la UE de aventajar las restricciones nacionales con respecto al aborto.

Tampoco debemos olvidarnos de las necesidades de las mujeres ucranianas que permanecen en el estado, que como resultado de la guerra, ademas carecen sobre via a los servicios sobre vitalidad sexual desplazandolo hacia el pelo reproductiva. Actualmente, Existen unas 80.000 hembras esperando para dar a luces en Ucrania y no ha transpirado necesitan soporte medico de efectuarlo de modo segura. Otras podri­an precisar via a la anticoncepcion sobre aprieto, aborto fiable y no ha transpirado legal o a tratamientos clinicos despues sobre la violencia sexual. Pedimos fondos urgentes Con El Fin De brindar servicios de sanidad sexual esenciales asi­ como vitales, en particular Con El Fin De mandar los llamados “kits sobre dignidad”, incluidos anticonceptivos y arti­culos sanitarios desplazandolo hacia el pelo sobre pulcritud en paquetes y no ha transpirado convoyes humanitarios destinados a Ucrania Gracias al Mecanismo sobre defensa Civil sobre la UE.

Lamentablemente, la furor sexual resulta una realidad en tiempos sobre tranquilidad. Las conflictos armados la exacerban, convirtiendola en un arma de lucha, porque en situaciones tan extremas las mecanismos de refugio tienden a romperse. No obstante la obligacion seri­a disponer todos las medios a nuestro efecto con el fin de que las cuerpos de estas hembras nunca se conviertan en el campo de contienda.