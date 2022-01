Loki pudo tener escenas sobre sexo, confirma Marvel’s Assembled The Making of Loki

Nunca la totalidad de las travesuras de Loki han sido incluidas en el guion sobre la gama.

Nunca iba a pasar, sin embargo estuvo presente en las conversaciones de el guion. Loki pudo tener escenas sobre sexo en ciertos de las episodios, aunque la diplomacia familiar sobre Marvel Studios nunca iba a dejar que el Dios de las mentiras apareciera en un instante reservado. Ni siquiera algo sugerente desplazandolo hacia el pelo nada mas agudo que el caricia de Loki asi­ como Sylvie.

Fue a traves del nuevo episodio de Marvel’s Assembled The Making of Loki en el que se revelo que los guionistas sobre la ficcion del Universo Cinematografico sobre Marvel (MCU por las siglas en ingles) habian pensado en insertar escenas sexuales en la grupo.

El ultimo episodio de la gama de documentales especificas sobre Marvel Studios se estreno en Disney Plus este 21 de julio y no ha transpirado mostro el atras de decorado de la creacion, explorando el desarrollo sobre desarrollo. En la parte de el particular, se aprecia una pizarra con decenas sobre garabatos sobre planes e ideas de los escritores asi­ como SlashFilm hizo la captura de pantalla desplazandolo hacia el pelo recopilo ocho puntos con las travesuras.

Los lugares sugieren que Loki pudo regresar a tener varias relaciones sexuales, con diferentes seres. Su sexualidad era algo relevante a exponer de la directora Kate Herron y la ficcion confirmo que el astro seri­a sobre genero fluido.

Directora defendio el romance sobre Loki asi­ como Sylvie

Herron, en una interviu con Polygon, defendio el romance sobre Loki y Sylvie, asegurando que nunca son la misma sujeto desplazandolo hacia el pelo que nunca los ve igual que hermanos.

“Mi interpretacion es que los dos son Lokis, pero nunca son la misma persona. No los veo como hermanos. Deben antecedentes completamente diferentes desplazandolo hacia el pelo creo que eso seri­a ciertamente relevante de su astro. Poseen el similar tarea en terminos sobre universo asi­ como destino, No obstante no tomaran las mismas decisiones”.

“Loki os hace mirarnos a nosotros mismos desplazandolo hacia el pelo indagar ‘?que nos define?’ Quiero declarar, mira todos los Lokis de el programa, todo el mundo son totalmente variados. Creo que Tenemos una cosa hermoso en su comunicacion romantica con Sylvie, aunque nunca son intercambiables.

Acerca de el beso con el que Sylvie se despidio de Loki, Kate Herron, quien no volvera como directora de la temporada 2, afirmo que cree que en definitiva fue un adios.

“Emocionalmente, desde la perspectiva de Sylvie, creo que seri­a un adios. Pero sigue siendo la acumulacion de todo el mundo todos estos sentimientos. Era relevante que no se sintiera igual que un truco, como En Caso De Que ella lo estuviera enganando. Naturalmente esta practicando eso, por un bando, aunque no siento que el besuqueo sea menos natural. Las sentimientos son ciertos”.

