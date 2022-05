L’institutrice demande : « Di?s Que je dis : j’habite belle, quel temps libre est-ce ?

Combien de blondes faut-il Afin de remplacer une ampoule ? Aucune, De toute maniere, le temps qu’elles comprennent, il fera deja jour.

Quand un homme declare: « Ca telecharger filipino cupid prendrait trop de temps pour t’expliquer », il veut reconnai®tre: « Je n’ai aucune option d’une facon dont ceci marche. »

Lui : que repondriez-vous si je vous demandais de m’epouser ? Elle : Rien. Je ne peux pas rire et parler en meme moment

Notre pere a le gamin de 14 annees : « Tu es grand maintenant. Il va i?tre temps libre que nous ayons une bri?ve conversation sur les choses sexuelles. » – Ouais p’pa, qu’est-ce que tu veux savoir ?

Un Belge dans un aeroport demande a une hotesse de comptoir : – Combien de temps faut-il pour faire Paris-New York ? – Un instant. – Merci, au revoir

Une femme se leve l’ensemble des matins a 6 heures et comme chaque dimanche, elle va faire une partie de golf. Comme il se met a pleuvoir, elle decide de rentrer chez celle-ci voir la meteo, se disant qu’en fonction des previsions, elle reviendra ou se recouchera a toutes les cotes de le mari reste au lit. Elle arrive chez cette dernii?re, allume le televiseur, ainsi, constate que le mauvais temps devrait durer toute la journee. Elle retrouve donc sa chambre, se deshabille sans bruit et se glisse au lit en chuchotant : – Il pleut a torrents… Et il repond d’une voix endormie : – au moment oi? j’imagine que l’autre idiote est part jouer au golf !

Une blonde et une brune se jettent en aussi temps libre du haut d’un building.

Qui arrive la premiere en bas ? La brune… Notre blonde doit s’arreter Afin de demander le chemin.

– une rapide unite de moment ? J’ai milliseconde – une bri?ve unite de longueur ? Le millimetre – une simple unite d’intelligence ? Notre militaire

– Les gens devraient bien moyen dormir la fenetre ouverte… – Pourquoi dites-vous cela, vous etes medecin ? – Non, cambrioleur.

Toto rentre de l’ecole avec un billet a remettre a sa maman. L’institutrice y a ecrit : « Toto reste votre petit garcon reellement intelligent, mais il passe beaucoup trop de temps libre a penser aux meufs et au sexe. » La maman lui repond le lendemain : « Si vous trouvez une solution, dites-le moi. J’ai le aussi probleme avec le pere. »

Deux anges font la causette : – Quel temps libre fera-t-il demain ? – Nuageux. – Ah tant mieux, on peut s’asseoir !

Un homme d’une cinquantaine d’annees demande a son medecin : – Docteur, pensez-vous que je vivrais jusqu’a 100 annees ? – Buvez-vous ? – Jamais – Meme pas un petit verre regulii?rement ? – Jamais je vous dis – Est ce que vous fumez ? -Jamais – Meme nullement un petit joint de temps en temps ? – Jamais je vous dis – Bon est-ce que vous faites l’amour ? – Jamais – Meme pas un coup de moment en temps histoire de… ? – Jamais je vous dis Alors le medecin recapitule : vous ne buvez pas, vous ne fumez jamais et vous ne vous eclatez jamais… alors pourquoi vouloir vivre jusqu’a a 100 ans avec une vie de merde pareille ?

– Alors, ca fait combien de temps libre qu’il roule vot’ petit bout ? – Ca va faire six mois. – Ben dites donc, y doit etre loin.

Un Americain arrive a Paris et te prend 1 taxi. Ils passent devant L’Arc -de triomphe : – C’est quoi ca ? – C’est une Arc -de triomphe – Vous avez mis combien de moment Afin de construire ca ? – Ca a bien du prendre 5 annees – Chez nous, ca te prend trois heures Le taxi marche devant Notre-Dame; meme scene : – C’est quoi ca ? – C’est Notre-Dame, la cathedrale de Paris – Vous avez mis combien de temps Afin de construire ca ? – Oh… quarante ans, en general. – Chez nous au Texas, six heures Le chauffeur commence a avoir les oreilles qui chauffent. Ils passent devant la Tour Eiffel : – C’est quoi ca ? – Ca ? Je sais nullement. C’etait nullement la aujourd’hui !

Une ancienne dame va se confesser a l’eglise : – Mon pere, dit-elle, je m’accuse d’avoir trompe mon mari. – Ah bon ! Dit le cure. Et quand ca ? – Euh… Il y a trente-deux annees… – Trente-deux annees ? Mais ca n’a plus nombre d’importance, chere Madame. – C’est possible, mais ca me fait ravissement de temps en temps d’en reparler a quelqu’un…

Les chefs sont tel nos nuages, di?s qu’ils disparaissent, il fait un moment magnifique !

Ton futur depend de tes reves. Ne perds pas de moment, va te coucher !

