Linjat a€?e nxehtaa€? dhe companion, femrat shqiptare dalin hapur. Telefonata me personally MikaelA«n: Nuk shkoj myself shqiptarA« dhe lesbike

UPDATE/ Nuk fshihen mA«. Maksimumi vA«nA« njA« shirit te sytA« kur hedhin fotot age nxehta nA« net, ose nuk tregojnA« fytyrA«n gjatA« bisedave nA« chat (vetA«m A§A«shtje kohe e pazari). ReklamojnA« asetet trupore age sexshA«rbimin, dhe ashtu si pA«r njA« shopping center tA« zakonshA«m nA« ofertA«, nA« fund thonA« A§mimin a€?pA«r vetA«m kaq elizabeth aq euroa€?. Ose nA« dollarA«. Por jo nA« lekA«, pavarA«sisht se i manhunt gjithA« komunikimi A«shtA« shqip…

VetA«m se ata janA« mA« patriotA« nga mA«nyra e etiketimit, pA«rdorin fjalA«n a€?shoqA«ruesea€? nA« vend tA« a€?escorta€? J

KA«ta tA« fundit nuk age kanA« challenge tA« shkruajnA« edhe hapur adresat age tyre apo numrat age telefonit, si dhe cilA«n prej tyre dA«shirojnA«, pavarA«sisht se administratori i porosit qA« tA« shkruajnA« nA« a€?inboxa€?. Ka edhe prej atyre faqeve qA« funksionojnA« si grup i mbyllur pA«r seks using the internet dhe companion, ku pA«r porositA« elizabeth femrave duhet qA« tA« pranohesh mA« parA« si anA«tar.

Si grup i mbyllur funksionon edhe komuniteti a€?gay Albaniana€? dhe a€?lesbian Albaniana€?, por kA«rkesat e tyre pA«r partnerA« me personally pagesA« gjenden edhe nA« faqet pA«r seks myself heteroseksualA«. Edhe Kosova nuk mbetet pas nA« kA«tA« lloj tregtie, qA« duket sikur A«shtA« nA« lulA«zim.

Disa prej femrave shqiptare nuk preferojnA« tA« funksionojnA« nA«pA«rmjet managerA«ve tA« faqeve nA«pA«r FB, por janA« bA«rA« direkt vetA« pjesA« e sajteve tA« huaja, ku ofrohen shA«rbime seksuale kundrejt pagesA«s.

NjA« nga to, qA« vetA«identifikohet si Mikaela dhe thekson se A«shtA« shqiptare (tregon dhe nr. shqiptar), shkruan nA« se gjendet nA« Selanik nga facts 17 prill 2015 dhe deri mA« datA« 16 maj 2015. a€?DA«shiron diA§ka tA« njomA«, tA« freskA«t qA« tA« tA« rinojA«? Jam Mikaela, jam shqiptare dhe vij pranA« teje kudo qA« tA« ndodhesh nA« Selanik, qA« tA« kalojmA« sA« bashku qA«ndrim tA« mrekullueshA«m, ndaj mA« telefoni nA« numrin 6955719721 dhe udhA«timi ynA« fillona€?, thekson ajo.

Age ashtuquajtura Mikaela elizabeth ka hedhur kA«tA« tekst nA« zonA«n VIP tA« publikimeve tA« femrave, qA« janA« tA« disponueshme pA«r seks nA« kA«tA« site. Krahas njoftimit, ajo ka publikuar edhe disa fotografi pikante, por me sytA« age mbuluar.

VetA«quhet Mikaela, jeton nA« Greqi dhe ofron shA«rbime seksuale kundrejt pagesA«s. Age telefonojmA« nga Tirana duke vA«nA« con el fin de prefiksin grek, nA« numrin qA« ka tA« publikuar nA« sajt. Nuk elizabeth lA« gjatA« tA« bjerA«. Pas pak A§astesh hezitimi, ajo thotA« prapA« a€?nea€?. Pastaj shton shpejt age shpejt: a€?Kush je? I prezantohem si njA« vajzA« nga Tirana qA« A«shtA« e interesuar pA«r tA« kaluar disa A§aste intime me tA«, kundrejt pagesA«s dhe se numrin e saj elizabeth kam gjetur nA« online. Aty nA« sajtin ku Mikaela ka bA«rA« njoftimin pA«r shA«rbimet seksuale. I bie pA«rsA«ri telefonit, por nuk age hap… TA« nesA«rmen e kA«saj bisede, njA« koleg, duke u shtirur si klient, age telefonon. Edhe ky age pA«rshA«ndet shqip, por Mikaela ia kthen nA« greqisht: a€?Jasaa€?.

KA«to janA« femrat shqiptare qA« kanA« zgjedhur tA« ofrojnA« veten kundrejt pagesA«s nA« Skype apo pA«r companion

MA« mbytA«n shqiptarA«ta€?, ia kthen Mikaela. VijnA« nA« krevat dhe tA« pyesin pA«r mamin, babin age krejt farefisin. Sikur vijnA« myself tA« kA«rku pA«r gru dhe jo pA«r qejfa€?, thotA« Mikaela. Pastaj vijon: a€?Kam heq dorA« prej shqiptarA«ve, mos you lodh kot. Pastaj gjatA« verA«s unA« rri mA« shumA« nA« Greqi se ka punA« sezoni i verA«s, nuk kam si vija€?. Mikaela mendohet ca, pastaj thotA«: a€?Jo, jo, nuk kam punA« me personally shqiptarA«t. Mirupafshima€?. Po sikur ta lA«mA« 2 mijA« euro? Je pA«r muhabet apo pA«r…a€?, ngre zA«rin Mikaela. PA«rgjigjja age MikaelA«s A«shtA« elizabeth pabotueshme, por merreni vetA« me mend se ku i tha Gimit qA« t’i A§ojA« lulet…. jamais 3 ditA«sh, njA« tjetA«r individual qA« u shtir si klient, telefonoi MikaelA«n, myself numA«r tA« fshehur.