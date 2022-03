Liebesgedichte Seite 16 Ich bin allein, und schaue aus dem Fenster. Ich bin allein

Liebesgedichte Seite 16 Ich bin allein, und https://datingranking.net/de/waplog-review/ schaue aus dem Fenster. Ich bin allein

Ich bin allein, und schaue aus dem Fenster. Ich bin allein, weil du nicht bei mir bist! Am liebsten ware ich dort, wo du bist. Jede Minute ohne dich ist eine Qual. Ich lege mich mein Bett und auf schlafe qualvoll ein. Ich traume von dir, Du kommst auf mich zu. Ich sehe nur uns, alles andere ist verschwommen. Ich schaue dir direkt in deine Augen, Du bist glucklich, genau wie ich. Ich will dich umarmen und liebevoll und zartlich kussen, Doch nun ist alles verschwommen, Ich sehe dich nicht mehr, ich sehe mich mehr that is nicht. Ich wache auf, Ein neuer Tag beginnt. Doch heute bin ich wieder allein, Du bist nicht bei mir.

Die ganze Nacht (von Florian)

Die ganze Nacht lag ich wach, Die ganze Nacht hab ich nur a gedacht that is dich Die ganze Nacht musste ich frieren, konnte deine warme nicht spuren. Die ganze Nacht war ich allein, es tut bei that is weh nicht zu sein. Die ganze Nacht musste ich weinen, konnte dir nichts sagen oder schreiben. Die ganze Nacht ja das ist wahr, in meinen Gedanken warst du da. Die ganze Nacht hin und her gedreht, leise nach dir gerufen doch nichts ist passiert. Die ganze Nacht hort’ ich ein Katzchen schreien, wie Ruf that is ein von doch ich war allein. Die ganze Nacht irrten meine Blicke durch den Raum, doch ich wollte in deine Augen schauen. Die ganze Nacht war’s dunkel und nevertheless, bis zum Morgengraun als in den Schlaf ich fiel. Die ganze Nacht getraumt von dir, aufgewacht und du warst hier that is nicht. Die ganze Nacht und viele Nachte mehr, dies soll dir sagen, ich liebe dich sehr.

Wir kannten uns schon lang, hatten nie den Drang, wollte dich nie sehn, wollte nur an dir voruber gehen, konnte deine Art nicht leiden, wollte dich nur meiden.

Dann zog ich um wer lief damit rum that is und? Oh nein, nicht der! Will aber wissen wie ist er. Es war nur ein kurzer Augenblick und es machte Klick.

Aber dir tat man sehr weh und ich blieb stehen. Und ging dann mit einen anderen die Ehe ein und dachte dabei schon, lass das sein.

Wir besuchten uns oft als Freunde und hatten viele Traume. Du sagtest ein neues Sofa ist da, aber keiner zum kuscheln. Oh wie wahr!

Bis an jenen Label. Ich wei? nicht that is auch dran es lag. Wir redeten am Telefon uber das alleine sein und verabredetet uns mit Sekt und Kerzenschein.

Ich bin dann abends zu dir gekommen. wir haben die Nacht Berge erklommen. Es nur that is sollte eine Nacht sein, aber wir brachten zu viel Sonne in unser Leben rein.

Und dann standen wir da mit unseren Gefuhlen, die in unseren Herzen wuhlen. Keiner wollte zu den anderen sagen, “Ich hab mich verliebt”, in every den Tagen.

Wir schauten uns in die Augen und es war kaum zu glauben. Es war ein Leuchten da, wie ich es noch nie sah.

Nun wussten wir beide, es ist um uns geschehen, drum bleibt das Leben in minute voll stehen. Wenn dran that is ich, will ich zu dir sagen die Kinder wir bleiben hier.

Mein Herz, das schreit nach deiner Liebe und bekomm’ zu hause nur Hiebe. Was ist der beste Weg fur uns? Eine eigene Wohnung? Ohhh grunz!

Ich genie?e jeden Moment jede Sekunde mit dir. Drum schlie? ich Gedicht nun that is das hier.

Abschied? (von Mike)

Vor ca. 10 Monaten sah ich dich zum ersten Mal und ich wusste schon damals, dass es etwas besonderes war. Du warst so fern und doch so nah und mir ist immer noch klar, dass diese Freundschaft niemals vergeht, ganz egal was steht that is zwischen uns. Kann mit dir uber alles reden, uber Schule, Freunde, uber mein Leben. Werde dich niemals vergessen, das verspreche dir that is ich denn du lebst in meinen Herzen. Ganz tief in mir. Bist die beste Freundin hier auf Erden, es wird niemals eine andere werden. Hab jeden Tag a gedacht that is dich wir haben zusammen geweint, zusammen gelacht. Ich kann’s verdammt noch immer that is mal nicht fassen, dass du all die willst hinter dir lassen. Last hier that is mich so ohne dich, du wei?t gar nicht, wie schwer das ist. Willst alles beenden, fertig machen. Ich werde mein Leben lang niemals mehr lachen. Werd nichts mehr machen, ohne dabei zu mussen. Werd dich jeden Tag ein bisschen mehr vermissen, bis es schlie?lich nicht mehr geht und mein Herz vor Trauer bebt, und ich mir dann nur noch Verzweiflung lebt. Ich kann nicht ohne dich, wei? nicht mal ob ich will, vielleicht gibt es auf dieser Welt ja wirklich nicht mehr viel?! Aber nein, ich bin so feige, ich mach weiter und das immer, denn mit solchen Gedanken wird alles schlimmer. Wenn du’s tun willst, dann TU ES. Denke aber nicht, dass ich auch nur einen Tag ohne Schuldgefuhle lebe, denn ich hatte dir Helfen sollen als du es gebraucht hast, aber das ging nicht, weil du nie ein Wort daruber gesagt hast! Ich werde immer a denken that is dich jeden Tag, denn du bist jemand den ich wirklich sehr mag. Ich werde dich vermissen, nur noch meine Gedanken a wenden that is dich ich hoffe du wirst glucklich, denn ich werd’s nie sein. Bitte, tu mir den Gefallen und lasse es sein!

Nur du (von Nina)

Ich stelle mir vor, wie ich kusse that is dich. Du wei?t nicht, wie ich vermisse that is dich. Ich brauche nur dich in meinem Leben. Glaub mir, ich wurde dir alles geben. Wie gerne wurde ich dich spuren, deinen Korper zartlich beruhren. Deine Lippen auf meiner Haut spuren. Glaub mir, du wirst mich nie verlieren. Denn mein Herz schlagt nur fur dich. Denn ich liebe Dich.

