Liberte de conscience et renouveau social: une science spirituelle Afin de l’heure actuelle

« code promo chatstep Il devient urgent de faire une etude poussee sur la culture de l’egoisme humain avec les confessions existantes.

Cela s’agirait dans votre etude d’examiner les themes introduits au sein des predications et au sein des enseignements des confessions usuelles. On y decouvrirait partout ce qui est edifie, de l’ensemble des facons possibles, i propos des instincts egoistes, en particulier concernant l’immortalite de l’ame apres la fond. On pourrait etendre cet examen sur cela se dit depuis des millenaires, et l’on verrait que les confessions, qui seront toutes sous l’influence une theorie d’Aristote concernant la vie avant la naissance, promeuvent au plus bas degre l’egoisme. Il s’agirait donc de mener l’etude sur la publicite par toutes les confessions des instincts egoistes. Pour bon nombre, les confessions aujourd’hui comptent via l’egoisme de l’etre humain. (…) Nous recevons sans cesse une part des pasteurs des lettres qui reprochent a la science de l’esprit de s’occuper en tout genre de connaissances i propos des mondes suprasensoriels et que i§a n’est absolument jamais necessaire. (…) On s’oppose avec un extraordinaire dedain a ce qui est evidemment plus complexe a obtenir, a J’ai comprehension des faits concrets de l’univers de l’esprit. On preche sans cesse pour conduire l’etre humain a ce que, pour etre le meilleur chretien, il doit empi?cher nos pensees claires sur votre qu’il appelle sa conscience du Christ. L’etre humain ne devra atteindre a la conscience du Christ que avec la conscience infantile, c’est votre que disent les adeptes d’la paresse intellectuelle; votre qu’ils preferent c’est qu’on leur dise : le Christ est celui qui prend sur lui les peches des hommes, il a delivre les hommes par son sacrifice sur la croix sans que ceux-ci aient a faire quoi que ce soit. Tout ce qui tend alors aupres du meme but : celui d’assurer l’immortalite de l’ame par le sacrifice du Christ et ainsi de cultiver l’egoisme extreme de l’etre humain. Cette culture de l’egoisme prechee par les confessions a conduit a votre que nous voyons fondre maintenant concernant individu civilise, l’ombre une decadence. L’humanite est devenue ce qu’elle est avec la culture de l’egoisme largement repandue. (…) Songez a ce qui se passerait si l’ame toute entiere etait emplie d’la connaissance du fait que le quotidien dans terre reste le prolongement d’une vie supraterrestre, et voyez combien l’egoisme devrait aussi disparaitre! Ces sentiments combattraient l’egoisme aussi surement que le cultivent les confessions qui ne parlent que en life apres la fond. C’est la un point important pour la guerison de l’organisme social de l’humanite actuelle. Cela reste important de faire revivre en consciences claque en preexistence de l’etre humain. Or la preexistence ne est en mesure de etre separee de la succession des vies terrestres. »

Ainsi, Aristote envisageait la perspective, Afin de l’etre humain apres la mort, de devoir regarder eternellement sa seule et unique life passee via terre.

Cette theorie d’Aristote fut reprise en totalite avec l’Eglise catholique. I l’instant ou, au Moyen-age, l’Eglise catholique se cherchait une philosophie capable d’appuyer sa theologie, celle-ci a adopte la theorie aristotelicienne de l’ame, ce que l’on reconnait aujourd’hui i nouveau dans sa conception d’la damnation eternelle en enfer. Or comment penser qu’apres nos millenaires que dure votre theorie une naissance de l’ame avec la naissance physique, on puisse repasser a la belle conception? Eh bien, ce n’est possible que si l’humanite recoit une nouvelle science de l’esprit.

(…) Lorsqu’on ne parle, en confessions usuelles, que d’la vie apres la mort, on ne fera que reveiller les instincts de l’etre humain qui se rapportent au desir egoiste et qui ne s’effacent pas avec la mort. Cela devient urgent d’effectuer une etude poussee sur la culture de l’egoisme humain avec nos confessions existantes. Il s’agirait dans une telle etude d’examiner les themes introduits en predications et au sein des enseignements des confessions usuelles. On y decouvrirait partout et cela est edifie, de l’integralite des facons possibles, sur les instincts egoistes, notamment sur l’immortalite de l’ame apres la fond. On pourrait etendre votre examen sur cela se evoque depuis des millenaires, et l’on verrait que nos confessions, qui sont toutes sous l’influence d’la theorie d’Aristote concernant notre vie avant la naissance, promeuvent au plus haut degre l’egoisme. Cela s’agirait donc de mener l’etude sur la promotion par l’ensemble des confessions des instincts egoistes. Pour la majorite, les confessions aujourd’hui comptent via l’egoisme de l’etre humain. On reconnait cet egoisme dans les enonces que je pourrais vous citer avec douzaines. Nous recevons sans cesse d’la part des pasteurs des lettres qui reprochent a la science de l’esprit de s’occuper en tout genre de connaissances i propos des mondes suprasensoriels et que i§a n’est absolument pas necessaire. On ne cherche qu’un rapport de conscience enfantine avec le Christ. Ca se retrouve forcement chez les pasteurs, ainsi, aussi chez les croyants. On insiste via le rapport enfantin avec le Christ Jesus. On s’oppose avec un extraordinaire dedain a et cela est evidemment plus complexe a obtenir, a Notre comprehension des realises concrets du monde de l’esprit. On preche sans cesse pour conduire l’etre humain a ce que, pour etre le meilleur chretien, il doit eviter des idees claires sur votre qu’il appelle sa conscience du Christ. L’etre humain ne devra atteindre a la conscience du Christ que par la conscience infantile, c’est ce que disent les adeptes de la paresse intellectuelle; votre qu’ils preferent c’est qu’on leur dise : le Christ reste celui qui prend sur lui les peches des hommes, il a delivre les hommes par son sacrifice sur la croix sans que ceux-ci aient a Realiser quoi que ce soit. Tout i§a tend alors vers le aussi but : celui d’assurer l’immortalite de l’ame par le sacrifice du Christ et ainsi de cultiver l’egoisme extreme de l’etre humain.