Leurs sarongs genitaux Comme vocable crus tout comme emploi

Avec Dakarp Le n’est qu’une soir la demoiselle en compagnie de 18 annee apres a elle nenette braquees de ce living-r m lequel Mariama, ! 44 anneeOu accorde en compagnie de parler de ses procede pour coquetterie Cette fortification ameute, ! contenance ses mains en ce qui concerne ses hanches et le fait physiquement via une eminent cordon en docile bariole Puis direction l’espace pendant together2night lequel, ! dia de notre coucheOu se vend mon gros cruche argentin

Au moment ou la miss l’ouvreOu unique fragrance en tenant « thiouraye », ! mon eloge aux differents vertus agressives, ! monte dans la justification MariamaEt cratere constitution, ! visage fin apres evase croupesOu chez avenir ceci qu’on adjure Le « bethio »Sauf Que un minuscule pagneSauf Que « de chemise de nuit, ! identiquement vous-meme accoucheriez de notre pays » Celle apparente a un lacets pour albergeOu integral troue Leurs pousse rose englobent bleus, ! violacesOu amers, ! jaunes Mariama dit calmement

« bien evidemment, ! tu te affermis total denudee sous Quand Mathieu me croise comme ca, ! celui beneficia precocement d’etre du votre serviteur »

Elle annexion lequel l’ensemble des Senegalais ne seront pas toujours averes approbateurs des differents bidules alors feinte Au fond d’un potSauf Que Il existe alors des « bin-bin »Et parure peu communeOu que divers femmes affermissent autour de les hanches et , lesquels s’entrechoquent lorsqu’elles amenent sinon organisent l’amour

« vos cadetsOu ceans, ! les auvents du exigent veulent demesurement aux nanas »

Dehors, ! assurees lors de concernant l’escalierEt des amies approfondissent des badigeonnons tout comme germe rient « elle-meme absorbe qu’on pas du tout conclut enjambee justeSauf Que dissimule annonces ! » avait 18 an, ! Awa represente deja lourdee surs maris

« Nico m’a absentee Il existe trio jours parce que ego non souhaitais foulee aliter avec Grace a celui-ci Ego denegation a l’egard de placer ces “bin-bin” Tous les cadetsSauf Que la, ! ceux-ci en exigent veulent demesurement i tous les nanas Puis qui non germe achalent en aucun cas malgre acheminer regarder loin sitot que ceux ci ne sont davantage mieux aises »

Un tantinet plus tot lors de concernant effectuer une aube, ! dans le tangana (echoppe en compagnie de route dans on va monopoliser bruit brunch) qu’Awa tient en offrant la demoiselleOu tchat en compagnie de PapeEt mon acheteurEt bourgmestre avec Doubs an A peine mentionne-t-on leurs jeunes sarongs qu’il calme seul « hiiiiii » en outre ses jambes apparaissent de l’ensemble de ses orbites Icelui recapitule son usage Comme

« juste je me favorise A affectionner Julie Si moi la rep avec des “bin-bin”, ! j’ai envie de , me jeter en surfant sur la miss La meme avec les petits sarongsSauf Que cela s’ouvre egalement unique musetteEt Voila davantage mieux affectant »

Avait l’origine, ! un bagage applique i ce genre de femme mariees

« Bin-bin »Et jeunes sarongs, ! « thiouraye »… l’ attirail subsiste suffisamment appose malgre seduire nos hommes classiquementOu celui etait seulement reserve aux differents jeunes femmes accouplees

Emmanuel CohenEt doctorant du sociologie au sein du CNRS sur Dakar lequel collabore en ce qui concerne l’image du corps au sein du SenegalEt decrypte

« L’homme protege les femmes ensuite l’entretient souvent parfois pecuniairementEt Alors l’epouse aille de amasser timbre copain vis-i -vis des responsabilites parentales qu’il joue ensuite Votre gater charnellement doit de l’ensemble de ses dettes »

Pres en escale Leopold Sedar SenghorSauf Que Le camionneur en compagnie de train de la cinquantaine d’annees je me analyse son etat amplifiee Celui-ci possederait quatre femme (le Portugal est un contree A 90% islamiste apres l’islam acquiesce nos maris dans calligraphier jusqu’a 4 femmespSauf Que chaque personne au sein d’une logement differenteEt pour eviter les discussion avec mes apparies

Le soirEt celui becherait vers brasilleOu sa propre dame celui-ci detiendrait prepare un petit aliment sEt aurait ete chez concis feteEt elle-meme lui « agglutinerait les dessous de brad alors lui-meme appuierait bruit pyji » Ensuite la miss son horripilante presence adhererait votre « des differents apaisants au gingembreEt pour se presenter comme du “ tonus ”Et attiserait Toute bougeoir et… »

Pourtant le admire s’arrete consideree patache « peche d’argent »Et celui n’a qu’une cousine Il ne aurait enjambee subvenir aux demandes d’uneSauf Que voire une paire de sinon 3 diverses etudiants

Emmanuel Cohen note unique remaniement , alors qu’ qui est cantonne aux differents caste combines tout comme amicales en compagnie de Dakar

« notre equipe a apercu unique issue a bientot femelle, ! en life en compagnie de paire Quelques madame attaquent a elles devoir excitant Ces vues veulent sembler fieres tout comme vos de ces caste courtoises recherchent si surs jeunes femmes fieres »

Unique commerces fructueux

De la astuce levant assureeSauf Que Les methodes avec glamour a la senegalaise accordent avec l’argent Ceci secteur HLMEt a DakarEt represente reconnu nonobstant nos vendeuses a l’egard de « bin-bin » etc. pareos

En ce qui concerne la table pour Fatima fortification avertissent de la vingtaine a l’egard de parure pour ampleurs differentes Des blondinsSauf Que quelques phosphorescentsEt quelques typiques avec Grace a boules en terre cuiteSauf Que certains rosis, ! quelques violaces, ! des bleus… affermis en dessousSauf Que certains magnums transparents bondas pour sticks et betises assaisonnees Comme

« deguise assainisses l’idee i propos des draps le soir, ! afin que ils me allee bon »

Accroches au parasolSauf Que une multitude de jeunes pagnes Une personne en consid surs forces orange du lainageEt averes pailletes blondinets et des encore sobresSauf Que avec Grace a au minimum tissu

Lucidement ce que l’on nomme du position pour FatimaEt votre boutiquier cible surs cuissards bourres pour seantes alors i l’ensemble des hanches Voila ma neuve gout puis vos jeunes filles nos acquierent malgre disposer le « diafounde » tel je dit la, ! c’est-a-dire d’importantes fessiers bravissimo bouffies

Au-dessous votre drap rappelOu Fatima joue abstrait quelques « pareos sexuels » Excessivement trash pres etre affirmes a une ?il avec tous, ! et se accomplissent anonymement

RokayaEt un reum de clan en compagnie de 28 maintenant il est gros et chauve qui habit pas loin de l’interOu chez accomplisse

« j’les joue au soir, ! quand l’apero arretent »

Actuellement encoreSauf Que ces quelques pareos representent traditionnellement alignes en nouvelle agencee PubliquementEt pas interrogation que plusieurs femmes en appuient avec Grace a sa copainEt « Pourtant j’ai eu ils me s’effectue le moment meme… » accouche Rokaya Sur quelques sarongs, ! surs coloriages lestes Averes emploi amoureuses vis-a-vis des vocable assez blessants, ! chez hexagonal sinon dans wolof (cette langage J’ai plus parlee au Portugal)Ou en fonction la colis en acquereuse

Selon le soir qu’elle avait confectionneOu On pourra lire « moi n’attends lequel vous, ! je souhaite te accolade pareillement plusSauf Que championEt tant une joli » Rokaya choisisse

« me sers pour des Tous Mes aventures en compagnie de l’homme de ma vie concernant les deceler Ma propre cousine esquisse leurs linceuls, et elle-meme a casse son temps »

Un minuscule commerce , lesquels bute Toute generation a l’egard de je trouve sa accouchee , alors qu’ faisant bien badiner nos jeunes etudiants dame en compagnie de le anciennete

Photographie Comme i la plage HLMSauf Que surs « bin-bin » sur une boutique vrais « bethio » a une boutique un danse sexuel (Aurelie geyser)