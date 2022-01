Les signaux Web Vitals, Г consommer avec modГ©ration

Le tout nouveau rapport sur les indicateurs des Core Web Vitals sert Г vГ©rifier que les pages se chargent bien sur mobile et que les utilisateurs ne vont pas avoir une expГ©rience dГ©gradГ©e. Vincent Lahaye recommande toutefois de ne pas en faire non plus une prioritГ© : “Si vous avez dГ©jГ des problГЁmes de redirection, que vos balises title ne sont pas impeccables ou que vous ne faites pas parler de votre site, ce ne sont pas quelques points de LCP ou CLS qui changeront votre visibilitГ©.”

En revanche, Mathieu Chapon pointe une limite de ce rapport : “il indique les pages problГ©matiques sans dГ©tailler ce qui ne va pas”. Pour aller plus, loin, il faudra encore croiser ces pages avec les informations disponibles dans l’outil Page Speed Insight de Google. “Inutile de le faire sur l’ensemble du site, rassure l’expert, les pages qui sous-performent ont presque toujours des patterns rГ©currents, et ce sont eux qu’il faudra modifier pour avoir une rГ©elle influence sur le score global du site”.

Ajouter des propriГ©tГ©s pour Г©largir les Г©chantillons

Pour contourner la limitation Г mille requГЄtes ou pages dans le rapport de performances, une astuce consiste Г ajouter des propriГ©tГ©s par rГ©pertoire. “Pour chaque rГ©pertoire, un nouvel Г©chantillon de mille lignes et gГ©nГ©rГ© dans un nouveau rapport sГ©parГ©”, explique CГ©line Mazouffre, consultante SEO chez Resoneo. Et pourquoi s’en priver ? Si Google vГ©rifie l’authenticitГ© de chaque demande d’ajout, il n’y a pas de limite sur le nombre de domaines. “Pour un site d’annonces avec beaucoup de propriГ©tГ©s ou pour un site compartimentГ© en plusieurs langues rГ©parties par pays, cette catГ©gorisation permet d’Г©tendre et de prГ©ciser le suivi”, illustre la consultante SEO. “Attention toutefois, prГ©vient le responsable tracking chez Ouest France, si vous ne dГ©cochez pas les notifications lors de l’inscription prГ©parez-vous Г ГЄtre spammГ© par Google Г chaque nouvelle annonce !”

Vincent Lahaye va un peu plus loin : “l’astuce dans l’ajout par prГ©fixe rГ©side sur l’URL que vous allez indiquer. Il est trГЁs utile d’ajouter, en plus de votre site, des domaines qui ne sont pas censГ©s recevoir du trafic, comme la version HTTP d’un site en HTTPS (et rГ©ciproquement), la version sans www d’un site dont le sous domaine principal est www. Ajouter ces deux versions permet de surveiller le crawl et les liens https://hookupdate.net/fr/muzmatch-review/ vers des versions non canoniques du site pour dГ©tecter d’Г©ventuelles anomalies”.

Passer Г la vitesse supГ©rieure avec l’API

Enfin, pour s’affranchir vraiment des limites de la Search Console, la solution un peu technique, certes, mais efficace est de recourir Г l’API Search Console. “LГ , vous rГ©cupГ©rez tout ce qui se passe sur le pГ©rimГЁtre donnГ©”, souligne CГ©line Mazouffre. “Le mieux, c’est de stocker la data afin de cumuler un historique de plusieurs annГ©es, au-delГ des seize mois proposГ©s sur l’interface”. L’experte SEO reconnaГ®t toutefois que c’est un gros travail qui suppose au prГ©alable un certain niveau d’expertise.

Et puis, “il manquera toujours quelques clics (RGPD ou mots-de-clГ©s rares). Il reste une petite partie perdue, on ne sait pas toujours pourquoi”, nuance CГ©line Mazouffre. “Mais ces informations peuvent avoir un impact dГ©cisionnel. En regardant les pages avec beaucoup de mots-clГ©s qui remontent : il arrive de rГ©aliser que certaines en ont trop, et que ce n’est pas pertinent. Conclusion : il faut fabriquer des landing page plus pertinentes.”

Aux rГ©fГ©renceurs rГ©ticents devant la technicitГ© de la tГўche, Vincent Lahaye prГ©conise de passer par Data Studio, qui repose sur l’API. Pour lui, “l’outil le plus complet accessible Г tous est l’add on Search Analytics pour Google Sheets. Il permet de remonter des informations quasiment inaccessibles, comme les requГЄtes tapГ©es vers votre site, groupГ©es par page.” Toutes ces informations peuvent ГЄtre programmГ©es pour se dГ©clencher les semaines sans action en cours, afin d’envoyer des informations non biaisГ©es. La prГ©caution s’impose avec cet add on, car “il n’est pas dГ©veloppГ© par Google et, mГЄme s’il passe par une couche de sГ©curitГ© Oauth, certains dГ©cideurs peuvent se montrer frileux. Dans ce cas, il ne reste plus qu’Г coder un script pour faire la mГЄme chose !” conclue Vincent Lahaye.