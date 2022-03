Les ‘services fournis par des tiers’, mais factures via l’operateur de telephonie mobile, constituent un probleme pour le mediateur telecoms, qui recoit des centaines de plaintes chaque annee.

Mohamed, de Liege, dit etre une nouvelle victime parmi d’autres tout d’un business i chaque fois aussi louche

Nous vous avons deja parle a quelques reprises des abonnements suspects apparaissant concernant certaines factures d’operateur telephonique. Mes histoires de Martine, Dorian ou Soumaya datent d’il y a des annees: on pensait donc que j’ai ete de l’histoire ancienne, que cet etrange business avait pris fin.

Mais il n’en reste que dalle. Mohamed a contacte la redaction de RTL INFO recemment etant donne qu’il a ete victime de ce meme procede. “Wister arnaque les mecs en souscrivant un abonnement Afin de vous, sans reclamer ce avis. Ca fait des mois que je me fais arnaquer via mon abonnement Proximus”, nous a-t-il ecrit via le bouton orange Alertez-nous.

Mes sites de streaming, des endroits a eviter

Mohamed a 23 annees et habite dans la region de Liege. Le debut des problemes avec Wister, il croit s’en souvenir. Ca remonte a l’ete dernier.

“j’habite fan de foot, donc je regarde souvent des sites de streaming de matchs”. Des sites generalement illegaux, et qui n’ont donc aucun scrupule a envahir l’utilisateur de publicites un brin louches, de pop-ups encombrants, etc.

“J’ai clique sur des messages pour les effacer, je pensais que j’ai ete lie au site sur lequel j’etais. Mais i priori, j’ai ete un piege. Ils m’ont abonne directement, ils ont achete mon 06 de telephone, je ne sais jamais comment”.

Peu de temps apres, Mohamed recoit votre SMS, “en provenance tout d’un numero a 4 chiffres”. Ce message reste etrange, “puisqu’il devoile: ‘Vous etes abonnes a ce service’, et puis on voit un lien. J’ai appuye concernant l’intermediaire, car J’me demandais votre que c’etait”. Sans le savoir, il a confirme son abonnement, comme le veut la procedure (naturellement, le SMS aurait du indiquer: “Pour confirmer la abonnement, veuillez cliquer sur ce lien”).

Facture pendant des mois

Notre petit temoin liegeois n’a gui?re trop compris et cela se passait. “C’est seulement apres trois mois que je m’en me sens rendu compte. En fera, j’etais abonne a Wister sans le savoir, ainsi, c’etait 5€ par semaine ! Je pensais que c’etait des supplements parce que j’avais depasse mon forfait 4G, mais non…”

Donc “au lieu d’avoir une composition a 25 euros, j’avais des factures a 45 euros”. Trouvant ca quelque peu louche, il nos a examinees, et a compris d’ou ca venait :

Mohamed se renseigne sur internet, ainsi, constate que beaucoup de gens se plaignent de la arnaque similaire. Il appelle Proximus, qui repond “qu’ils ne sont nullement responsables des prestations de tiers”. Notre temoin deniche ensuite le 06 de Wister, ainsi, appelle: “Ils m’ont evoque que c’etait normal, que je m’etais abonne a leurs services. Et qu’en cliquant dans un lien, j’avais donne mon approbation directement, sans meme recevoir un contrat ou quoi que ce soit”.

Cela semble s’i?tre desabonne par telephone, et a fait une croix i propos des 60€ perdus (5€ x 12 semaines). Mais il degote ces methodes scandaleuses. “Moi, j’appelle ca une escroquerie”.

Cela n’y a rien de gratuit dans la vie

Quel est le concept de Wister ?

Le site de Wister est assez approximatif: la compagnie se presente tel ‘le professionnel du divertissement via mobile avec facturation concernant l’operateur de telephonie’.

Wister existe “depuis 17 ans”, nous a confie Rachel Watkin, responsable une communication. “On est a Paris, ainsi, on a pignon dans rue. Historiquement, on est i propos des ‘portails’ des operateurs francais, et on a commence concernant la part ‘charme’. En Belgique aussi, au milieu des operateurs, on est via des videos adultes”. Le role de Wister n’est pas de realiser ce genre de contenu, mais de devenir “un editeur de services”.

Pour faire simple, Wister reste votre intermediaire entre des fournisseurs de contenus payants (a cote en categorie ‘adulte’, “il y a aussi des videos d’apprentissage, d’information, de cuisine, etc”), et le client final. “On se rapproche des fournisseurs de contenus, et toute notre plus-value, c’est la facturation operateur, qui permet de vendre ces contenus plus rapidement. Et en amont, notre metier est egalement de faire en publicite”.

Notre procedure officielle Afin de s’abonner ? “Le parcours d’achat n’est gui?re habituel, car on ne devra nullement sortir la carte de credit. Nous, on fera en publicite. La personne clique via une banniere, ou un lien, par exemple sur 1 pop-up”. Vous avez bien lu: impossible de s’abonner directement aux contenus payants aupres de ce fournisseur original ou via le website de Wister ; ca passer par une banniere publicitaire… “La, Il existe une toute premiere page d’achat, ou on explique votre que l’individu va choisir, a quel prix, ainsi, avec un renouvellement l’integralite des semaines. Ensuite, si le webmaster est d’accord, elle clique concernant le bouton d’achat du genre (‘Confirmer le paiement’). Elle arrive alors chez l’operateur, ou il y a une deuxieme page de confirmation de bien ce que l’individu va acheter. Donc au bout des trois clics, la prestation reste pris. Le client a acces a ces contenus, ainsi, il a un SMS de confirmation d’achat pour lui rappeler qu’il s’est abonne”. Pour Mohamed, seule la derniere etape s’est verifiee, gui?re les autres. Il nous l’a certifie: apres, c’est sa parole contre la procedure officielle decrite avec Wister.

Les abonnements indesirables ? “On a une petite partie de clients qui reviennent par notre service en disant qu’ils n’avaient pas conscience d’avoir effectue un achat. On ne remet gui?re en cause votre solide foi, aussi si parfois diverses gens seront mal a l’aise vis-a-vis de leur compagne. Ou alors elles n’avaient jamais le portable au sein des mains car elles l’avaient donne a votre enfant, entre autres. Il existe peut-etre des gens qui ne se rendent pas compte, car ils ne lisent gui?re, ils vont vite et encore plus vite car au sein d’ notre domaine (le visionnage de contenu adulte), ils paraissent desfois quelque peu ‘psycho-presse’, ainsi, ca peut etre de l’achat impulsif”.

N’est-ce gui?re un brin bizarre de payer 5€/semaines pour des videos qu’on voit d’habitude gratuitement et sans probli?me ailleurs ? “Non, les medias aussi font payer un concept, ou une partie de leur contenu. Il n’y a rien de gratuit dans notre vie. Mes videos qu’on propose, on ne des retrouve jamais ailleurs. Et une boulot de recherche, de selection, d’edition, il a aussi 1 cout”.