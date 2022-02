Les PME industrielles seront des firmes reconnues Afin de leur capacite a innover, mais le moins que l’on puisse penser, c’est que une telle innovation ne transparait pas forcement de facon evidente sur leurs sites web industriels

Les sites internet dans l’industrie seront i nouveau trop souvent surcharges de contenus et appliquent i nouveau des principes de webdesign largement depasses. La majorite un moment, ces sites proposent nombre trop d’informations generiques a destination de n’importe qui : ingenieurs, fournisseurs, investisseurs, futurs employes, . plutot que de s’interesser a toutes les reelles problematiques et interets de leur cible (buyer personas) ! Nous abordons votre theme au sein d’ votre Ce texte, vous devriez le lire pour partir dans de bonnes bases

Tres souvent egalement, les sites web dans l’industrie sont construits autour du triptyque : “Qui sommes nous – Que faisons nous – des marchandises “.

“Nous. nous. nous. ” ARRETEZ DE PALER DE VOUS ! Aidez plutot les visiteurs a trouver des reponses a leurs questions.

Bref, les sites web dans l’industrie ressemblent des fois plus a des brochures ou a des catalogues de produits plutot qu’a de veritables sites internet interactifs et responsives (adaptables aux differents formats d’ecran).

Nous avons analyse des dizaines de sites internet dans l’industrie, ainsi, en avons conclu que les meilleurs sites internet 2018 dans l’industrie ont en commun les points suivants :

Design clean et simple

Images larges et percutantes

Un slogan tri?s

Une navigation simple

Des call-to-actions impactants Afin de augmenter les conversions et construire votre veritable entonnoir

Plusieurs opportunites d’en savoir plus

Bases sur ces facteurs cles de reussite, voila 6 exemples de sites internet industriels qui ont retenu notre attention, ainsi, qui pourront sans aucun doutes vous aider a satisfaire a vos differentes problematiques:

Rockwell Automation

Tous les parcours a travers ce site imeetzu rencontre gratuit web ne pourraient etre plus clairs pour les utilisateurs.

par des reponses a leurs questions,

vers l’exploration de le catalogue d’articles,

par une documentation technique complete,

ou bien par une recherche globale sur la majorite du website internet.

Clairement, les designers de ce site web ont fera correctement leur job en cherchant a saisir de quelles informations les clients actuels et nos prospects ont besoin lorsqu’ils visitent ce site, ainsi, ils l’ont seulement place en evidence des la page d’accueil.

Les visiteurs qui cherchent davantage d’informations sur La Societe ont la possibilite de bien entendu explorer la page internet plus en details a travers des sections mises en lumiere et 1 blog.

Lockheed Martin

Lockheed Martin dispose d’un tres important portfolio d’avions de combats sophistiques et autres engins aeronautiques de tout type.

J’ai difficulte reste donc de montrer ces references impressionnates sans noyer le visiteur dans cette masse d’informations lorsqu’il visite le site internet. L’entreprise a donc utilise de larges images et un menu deroulant important pour inviter nos visiteurs a visiter chaque item.

Ce menu de navigation clean permettra d’expliquer au visiteur qui est Lockheed Martin, ce que fait la compagnie et comment ia innove au service de ses clients. Cette navigation va permettre egalement a de potentiels collaborateurs, investisseurs, medias, fournisseurs et employes d’interagir avec La Societe.

Lear Corporation

Des qu’ils arrivent sur le website web de Lear Corportation, les visiteurs comprennent que la compagnie reste votre leader de la fabrication de sieges et de systemes electroniques pour l’automobile. C’est ecrit en gros sur la page d’accueil et illustre avec une video en fond d’ecran concernant appuyer davantage le message.

En deroulant l’ecran entierement responsive, nos visiteurs pourront egalement en savoir plus sur La Societe et des solutions qu’elle propose, mais egalement concernant l’engagement de sa propre communaute, i propos des possibilites de carrieres, etc.

Cantin

Le site web de Cantin reste aussi precis et fin que les feuilles de metal que l’entreprise transforme avec ses machines. Une video dynamique des la page d’accueil montre en un coup d’oeil des technologies de pointe employees par l’entreprise specialisee en tollerie industrielle et en mecanique.

De nombreux Call-to-actions peuvent permettre de guider les visiteurs vers les nombreux services proposes ainsi que demander un devis ou a visiter l’entreprise directement depuis la page d’accueil.

Des effets de type parallax paraissent utilises lors du scrolling pour mettre en evidence davantage les services principaux et une iconographie elegante vient i nouveau renforcer l’importance donnee a votre section du website web. Sur chaque page du website internet, le visiteur reste invite a cliquer sur 1 call-to-action, construisant ainsi un veritable entonnoir de conversion pour transformer chaque visite en lead.

Un soin particulier a ete apporte a la specialite des photos avec nos couleurs dominantes en charte graphique de l’entreprise (le bleu).

Autre point important, une section du site presente des etudes de cas, ou plutot des success stories de clients heureux et cet un element central concernant le sentiment de confiance que cherche a susciter ce site internet.

Hatch Manufacturing

Une firme specialisee au developpement d’appareils utilisant Android se devra d’avoir un blog internet tout a fait responsive et pleinement optimise Afin de nos mobiles, ainsi, c’est votre qu’a fait Hatch. Cette page reste simple, clair, avec maints CTAs colores et des espaces vides pour les mettre en evidence. Ces large espaces blancs evoquent l’efficicence et une experience utilisateur calquee via celle que nous ressentons sur un smartphone.

Quand des visiteurs scrollent aupres du bas, ils peuvent tomber sur des opportunites d’en savoir plus, comme des videos, nos plusieurs etapes de production et les avantages a travailler avec Hatch. Des CTAs invitent egalement le visiteur a consulter les representants, l’equipe ou a lire des etudes de cas completes.

Modec

Depuis plus de 30 ans, Modec fabrique et exporte dans le monde entier ses moteurs pneumatiques sur-mesure de haute qualite. Le blog internet de l’entreprise a ete entierement construit autour des parcours utilisateurs. Cela met en avant la fiabilite des moteurs fabriques, la capacite de la compagnie a satisfaire a quantite de problematiques Afin de ses clients et a sa capacite a innover.

Le developpeur du site a compris l’importance de s’adresser prioritaiement a un public d’ingenieur et ne perds donc pas de moment en mettant en direct en avant nos elements cles des solutions pneumatiques developpees par Modec.

Notre page de presentation de l’entreprise, intitulee “Pourquoi nous ?” met en avant des points principaux attendus egalement avec une deuxieme cible, les acheteurs industriels, qui ont besoin de devenir rassure sur la capacite de la compagnie a garantir 1 bas niveau d’engagement et de performance pour ses clients.