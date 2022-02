Les marques aussi ont des choses a Realiser via Tinder

Avec 45% d’utilisateurs ages de 25 a 34 ans, l’application de dating attire nos annonceurs. Encore faut-il savoir exploiter le potentiel en plateforme.

Qui ne connait nullement Tinder, cette application de dating lancee en 2012 a toutes les Etats-Unis et qui se sert de votre geolocalisation pour vous proposer, au hasard et a la maniere d’un album Panini, une serie de personnes avec lesquelles vous pourriez avoir des affinites? Faites glisser Notre photo d’un match potentiel vers la droite et ceci revient a penser «je suis interesse(e)». En revanche, swipez vers la gauche Afin de dire que votre personne n’est pas a votre gout. Le jeu commence lorsque 2 individus sont reciproquement attires l’un via l’autre. Rien encore normal a l’ere du tout digital!Selon le Global Web Index, 45% des utilisateurs de Tinder (soit environ 50 millions de personnes) ont entre 25 et 34 annees (des millennials donc), tandis que 38% ont entre 16 et 24 ans (la fameuse generation Z). Au total, ce sont gui?re moins d’1,5 milliard d’interactions/swipes par jour qui paraissent enregistres dans l’application, pour une duree moyenne d’utilisation de 30 minutes quotidiennes.Les chiffres seront tres bonnes pour une application qui se vante de l’ensemble de ses utilisateurs jeunes et neo-romantiques aupres de ses annonceurs branches, ayant tout de suite compris le potentiel d’un tel reseau social. Reste a connaitre comment inclure Tinder dans sa strategie de digital marketing.

Des prestations personnalises Dans une strategie classique de cout-par-vue, Il semble possible de deployer des pop-ups au sein de l’appli ou de tirer parti des fonctionnalites sociales du support, en creant entre autres des profils prives interagissant a autre reel avec les utilisateurs. Cela permettra en particulier de beneficier de informations geolocalisees pour proposer des services personnalises a toutes les utilisateurs, d’impliquer emotionnellement, rendant les utilisateurs plus receptifs aux messages, et enfin de creer des campagnes conscientes.J’ai cru que c’etait l’amour et en fait non, c’etait une pub. Aux Etats-Unis, certains utilisateurs chanceux paraissent deja tombes i propos des profils de celebrites comme Hilary Duff, Jason Derulo ou encore Leonardo Di Caprio qui, pour des raisons plus ou moins commerciales, avaient active leur profil. Neanmoins, la premiere belle campagne publicitaire dans Tinder fut lancee en 2015 avec l’enseigne Gap avec le hashtag #SpringIsWeird, cree pour promouvoir la nouvelle collection printemps-ete une marque au carre bleu.Toujours suivant le Global Web Index, les utilisateurs de Tinder aiment essayer de nouveaux produits, ils tiennent compte egalement des marques auxquelles ils sont exposes et paraissent sans probli?me influencables. Sur Tinder, il va i?tre possible d’avoir un impact i propos des habitudes quotidiennes des utilisateurs ou simplement de de decrocher un sourire, le tout sans etre trop intrusif. En 2015, jusqu’a 20% de swipes positifs (vers sa droite) ont ete enregistres sur les profils de marques, soit pres d’un utilisateur dans 5 interesse via le profil d’une marque concernant Tinder.

Domino’s pour la Saint-Valentin Diesel, Vice, Calvin Klein, Cornett Algida, Gap, Amnesty International, Fox et Domino’s Pizza ne semblent qu’un echantillon des nombreuses marques ayant utilise l’appli pour promouvoir un bien ou une prestation, Afin de gagner en notoriete ou concernant tirer parti du real-time marketing.

Reste a savoir si les marques peuvent-elles s’amuser librement dans Tinder.

Parmi celles a avoir tire profit du flirting digital, citons Domino’s Pizza. L’enseigne de restauration rapide reste parvenue a s’immiscer dans la vie des celibataires en se presentant comme 1 eventuel mari lors de la Saint-Valentin. Le 14 fevrier, Domino’s invitait ainsi les utilisateurs de Tinder a swiper vers la droite Afin de gagner des reductions ou aussi des pizzas gratuites.Autre modi?le, la division allemande de Knorr a decide de tirer parti du real-time marketing avec la campagne L’amour a Notre premiere bouchee, qui avait pour but d’attirer nos millennials cherchant l’amour. Cette campagne a touche plus de 3 millions d’individus et obtenu plus de 90% de retour positif.

Diesel et Cornetto L’organisation australienne d’Amnesty International a quant a elle utilise la plateforme pour attirer l’attention des utilisateurs sur ce thi?me de la liberte de panel. Pendant la Journee internationale des dames, des usagers decouvraient en parcourant l’application votre profil contenant des images proposant de reflechir sur l’inegalite des droits d’un pays a l’autre.Parmi des autres annonceurs a avoir adopte l’appli, Diesel, qui a lance concernant Tinder une collection de sous-vetements et sa collection Automne/Hiver 2015, le fabriquant de glaces Cornetto Algida ou bien Calvin Klein Jeans, avec sa propre campagne #MyCalvins Afin de la collection automne/hiver 2015-2016. «Les jeans Calvin Klein ont toujours combine energie sensuelle et facettes culturelles. Avec cette campagne, nous creons une connexion emotionnelle avec la generation si digitalisee d’aujourd’hui, en mettant c’est parti ce nouveau reseau qui est devenu la norme en matiere de rencontres», expliquait aussi Melissa Goldie, directrice du marketing chez Calvin Klein.On le voit bien, des strategies sociales media des plus reussies paraissent i chaque fois celles qui savent exploiter le potentiel des plateformes choisies Afin de leur diffusion. L’idee gagne forcement. Et l’idee c’est nous.