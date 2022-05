Les machines a faire l’amour : vers une nouvelle revolution sexuelle

La masturbation technologiquement assistee est-elle l’avenir du coit? Extrait de “Voyage autour de mon sexe”, via Thibault de Montaigu.

Il existe une scene que j’adore dans «Barbarella» (Roger Vadim, 1968) ou l’heroine, interpretee avec Jane Fonda, est capturee par le ennemi, l’abominable Durand Durand, ainsi, placee dans une machine de son invention baptisee «machine de l’exces».

Celle-ci se presente tel votre gros piano a queue dont le couvercle reste constitue d’un faisceau de grandes pales mouvantes se deployant telle une vague au-dessus du corps d’la victime dont seule la tete depasse. De son cote, le tortionnaire plaque des accords sur le clavier lumineux, controlant a travers la musique le rythme et l’intensite du mecanisme.

Au debut, Barbarella parait surprise ; elle degote aussi la chose agreable. Puis la musique s’accelere, ses vetements seront ejec­tes par la bouche d’un tuyau, Barbarella, affolee, exige et cela se marche. Durand Durand lui revele alors le terrible sort qu’il lui reserve: quand l’air atteindra le crescendo, celle-ci mourra, devastee de plaisir…

J’ai beaucoup fantasme sur cette machine a orgasmes. Et plus encore evidemment concernant Jane Fonda, gemissante, les yeux mi-clos, roulant la tete dans la masse ruisselante de l’ensemble de ses cheveux blonds. Jane Fonda, si douee pour la volupte, que la machine, extenuee, finit par prendre feu et imploser. «Vous l’avez epuisee, s’exclame Durant Durand, hors de lui. Elle n’a gui?re tenu finir! Quel genre de femme etes-vous ? Vous n’avez pas honte ?» S’il savait…

Barbarella est tout seulement le premier super-heros nymphomane de l’histoire. Plusieurs volent avec une cape, d’autres tissent des toiles d’araignees, elle, elle jouit sans compter: bien comme superpou­voir. Mais la n’est nullement la plus grande trouvaille de votre merveilleux nanar, inspire d’la BD eponyme de Jean-Claude Forest. Je prefere, ainsi, de loin, cette machine a exces car elle a quelque chose de radica­lement visionnaire: et si notre plaisir au futur devait etre l’?uvre des machines ?

Fucking machines

Pour la part, j’en suis convaincu et il ne me parait nullement tout a fait impossible que, dans un avenir plus ou moins proche, plusieurs d’entre nous, abusant des nouvelles technologies auto-orgasmiques, finissent via mourir d’une overdose de joie, accomplissant ainsi le reve de l’infame Durand Durand.

En toute premiere ligne dans une telle quete d’une jouis­sance automatisee: la robotique. En 2004, a San Francisco, Tony Pirelli donnait naissance au premier robot sexuel de l’univers. «Fuckzilla pese 200 kilos Afin de deux metres et se deplace tel votre tank, sur des chenilles. Il peut s’asseoir, bouger au sein d’ chacune des directions et surtout il est en mesure de Realiser jouir les femmes a mort, sans s’arreter», raconte ainsi Agnes Giard dans son excellent livre «le Sexe bizarre».

Difficile de croire cependant que ce monstre de cables et d’acier, avec le bras a percussion, fasse le bonheur de ces flirtwith dames, d’autant qu’il reste loin de ressembler a Jude Law, le robot sexuel imagine par Spielberg dans «AI». Et pourtant, c’est ce que laisse entendre son inventeur, Tony Pirelli, qui possi?de filme quantite de coits entre des jeunes femmes et Fuckzilla ainsi qu’on est en mesure de le voir concernant son site www.fuckingmachines.com ou i propos des sites de streaming pornos nos plus populaires.

A obser­ver ces pornstars occupe i se faire pilonner via ces beliers mecaniques pendant de grandes minutes avant d’ejaculer des gerbes d’eau dans des grimaces de jouissance et des hululements hysteriques, je ne peux m’empecher de lui apporter raison. Et de affirmer qu’acteur porno est un metier en voie de disparition. Quelque peu comme celui de fluffers, ces jeunes meufs qui sur les plateaux de tournage porno etaient char­gees de reveiller Notre virilite des acteurs avant qu’ils n’entrent en scene et que l’arrivee du Viagra a mises au chomage technique…

Mais y n’y a gui?re seulement les hardeurs. Je me demande si ces missiles sexuels d’une redoutable precision ne menacent jamais a terme tous les hommes en general et s’ils ne semblent nullement voues a remplacer les antiques phallus d’la meme maniere que les tanks remplacerent minimum a peu la cavalerie dans l’art d’une guerre. Encore quelque temps libre et ma bite m’apparaitra comme votre objet furieusement vintage que je sortirai de moment a nouvelle le week-end, telle une vieille Jaguar de collection dont on n’est jamais sur si elle parviendra jusqu’au bout du pate de maisons et que l’on prefere ramener bien vite au garage ou l’on passera le est d’la semaine a l’astiquer amoureu­sement.