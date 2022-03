Les chiens, comme les humains, paraissent des animaux tres sociaux.

Avec le confinement, suivi des vacances d’ete pour Quelques, Divers chiens se sont davantage bien attaches a leurs proprietaires, avec lesquels ils ont passe bon nombre environ temps libre que d’habitude.

Cependant, avec la rentree et la reprise d’un rythme de vie quelque peu plus routinier, la separation va etre brutale Afin de les chiens et etre source de confusion et de desorientation.

Que vous laissiez votre chien seul Afin de quelques heures ou pour des periodes plus grandes, i§a pourra etre ardu Afin de vous deux apres avoir passe de nombreux temps ensemble ses derniers mois et il n’est gui?re rare pour le chien de souffrir dans votre contexte d’anxiete de separation.

L’anxiete de separation va varier dans sa gravite et le intensite et peut etre un vrai probleme Afin de plusieurs chiens et leurs proprietaires. Agria Assurance pour Animaux examine l’anxiete de separation chez les chiens et vous donne de l’aide sur ce que vous pouvez Realiser pour aider ce animal a vivre plus sereinement le retour a une vie plus routiniere.

Pourquoi certains chiens souffrent-ils d’anxiete de separation ?

Nos petits anges sont fort sociables. Ils vivent naturellement en meute et ont besoin de la compagnie d’autres chiens ainsi que celle des humains. Alors que Divers chiens s’accommodent tout a fait de rester seuls, d’autres seront plus susceptibles de developper une anxiete de separation.

L’anxiete de separation survient lorsqu’un animal devient trop attache et dependant de le proprietaire, de sorte qu’il devient anxieux lorsqu’il reste separe. Un attachement excessif pourra etre le resultat d’un chiot ou d’un chien auquel on n’a gui?re appris a rester seul. Tres souvent, lorsqu’une personne accueille un chiot ou 1 chien, elle s’absente du projet Afin de aider son autre animal a s’installer au sein d’ sa maison. Vous devez veiller a ce moment-la que l’animal ne s’attache pas trop a le proprietaire afin qu’il sache De quelle fai§on faire face au sein des moments d’absence Women’s Choice applications de rencontre gratuites reddit.

Avec le confinement et des vacances d’ete, votre chien reste peut-etre devenu reellement habitue a vous avoir a la maison bien moyen, ce qui peut augmenter le risque d’anxiete si vous commencez a revenir au article ou que vous quittez domicile plus longtemps sans lui.

Indices d’anxiete chez les chiens

Correctement que les symptomes de l’anxiete de separation puissent varier tout d’un chien a l’autre, il y a souvent des symptomes communs. Vous avez pu noter que votre toutou est agite Quand vous etes sur le point de partir ou qu’il parai®t « bouder » si vous rentrez a domicile.

Parmi les signes d’anxiete chez les chiens, on va pouvoir inclure :

Une agitation excessive

Une augmentation du rythme cardiaque et respiratoire

Une augmentation du haletement et de la salivation

Des aboiements ou hurlements inappropries

Plusieurs « accidents » d’ordre digestifs dans la maison

Plusieurs grattements a la a d’entree ou des objets machouilles

Attention malgre tout, cette liste est non exhaustive et va egalement refleter d’autres troubles du comportement que l’anxiete. C’est i chaque fois conseille de contacter un professionnel en cas de doute.

Comment aider un chien souffrant d’une anxiete de separation ?

Habituer progressivement le chien a rester seul

Notre chien doit petit a petit se rehabituer (ou s’habituer) a rester seul. Commencez par le laisser seul au sein d’ une piece pendant que vous etes dans une autre, mais restez dans son champ de vision jusqu’a ce qu’il se sente a l’aise. Chacun pourra ensuite vous eloigner dans un endroit ou il ne vous verra gui?re. Pensez a lui laisser un jouet, cela pourra l’aider a se detendre. Par ailleurs, rallongez progressivement toutes vos sorties sans lui.

Notre depart ou le retour a la maison doit se Realiser de maniere calme De sorte i ne point augmenter l’anxiete de votre compagnon. En arrivant chez vous, assurez-vous de rester calme et ignorez-les jusqu’a votre qu’ils soient egalement calmes. Un coup calme, demandez a votre chien de s’asseoir et de le saluer de maniere calme. Ca vous aidera a definir les attentes de votre chien a votre retour a la maison.

Pour Divers chiens, ceci va etre reellement simple mais pour d’autres, cela va etre penible. Si votre chien reste trop bouleverse, reprenez le processus de divers etapes jusqu’a l’endroit ou il semble s’i?tre senti a l’aise pour la derniere fois et essayez a nouveau, en progressant lentement.

Quelques conseils supplementaires

Ignorez le comportement d’attention de votre compagnon et essayez de lui enseigner que l’attention n’est pas forcement accordee lorsqu’il le exige.

Creez un espace confortable, comme une cage ou un lit dans lequel votre toutou est en mesure de se detendre et se sentir en securite.

Plusieurs t-shirts ou des serviettes sales avec le parfum d’un proprietaire pourront rassurer un chien si son proprietaire n’est gui?re la. Ceux-ci pourraient etre mis au lit de l’animal.

Faites participer d’autres membres d’une famille a l’entretien de votre animal de compagnie. Si c’est forcement vous qui les promenez et les nourrissez, ils seront plus etroitement lies a vous. Apprenez a votre toutou que celui-ci est en mesure de avoir ces choses d’une variete de gens pour soulager une dependance envers vous.

Les aliments calmants comme nos sprays a base de plantes (ou les medicaments chez les chiens gravement anxieux – pourront aider a detendre suffisamment un chien pour lui permettre d’apprendre un comportement different).

Ne supposez nullement que l’arrivee d’un deuxieme chien dans la famille resoudra le probleme. Si 1 chien a une anxiete de separation due a sa dependance, la compagnie d’un autre chien ne compensera gui?re votre absence.

Il n’y a pas de solution facile a l’anxiete de separation. La chose la plus importante a retenir reste que, face a l’anxiete, vous devez faire preuve de patience et saisir que votre chien reste en detresse. Quoi que vous fassiez, ne punissez jamais votre chien pour 1 comportement lie au stress, tel la mastication ou le grattage, ceci ne ferait qu’aggraver le souci. Demandez i chaque fois conseil a votre veterinaire.

