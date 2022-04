Les 4 grands desirs romantiques des hommes et des femmes

Mes hommes apprecient la liberte. Ces dames recherchent l’honnetete. Quant a votre qu’ils veulent l’ensemble des deux .

Pourquoi les hommes et ces dames devraient-ils essayer de se plaire ? Par amour. L’univers de l’amour est un mystere facilement resolu du don ainsi que la reception emotionnelle le plus pertinent decrit au sein d’ une citation de Leo Buscaglia :

“L’amour que nous avons donne, nous l’aurons pour i chaque fois. L’amour que nous ne donnons pas reste perdu Afin de l’eternite.”

4 choses que veulent ces dames

1. Une devotion aimante dans une relation engagee

C’est un simple souhait dans lequel l’action parle plus que des mots. Un homme devoue est respectueux du temps qu’il partage, respectueux de son boulot, de ses amis, de sa famille et solidaire. Ces dames croient essentiellement en une relation «nous» plutot qu’en une relation «je», comme le note Randi Gunther :

“” Nous “est un etat d’esprit ainsi que c?ur. Cela signifie que partout ou se deniche un mari, l’autre est present dans ses pensees. Les partenaires qui se considerent comme un” nous “agissent ainsi. Quand vous parlez a des partenaires qui vivent avec et dans le c?ur de leur bien-aime, vous ressentez cet engagement dans l’ensemble des manieres dont ils se presentent, ils communiquent la fierte d’appartenir a leur mari.

2. Un comportement reflechi et honnete

Ces dames aiment les hommes qui sont honnetes a propos de leurs pensees et de leurs deplacements. Et les femmes exigent la veracite, en fonction de ma psychologue Nicole M. Else-Quest de l’Universite du Maryland qui a analyse 300 etudes pour comparer nos emotions conscientes des femmes et des hommes. Si 1 homme fera une erreur, il vaut mieux qu’il le dise, et sans rediger votre e-mail soigneusement redige.

3. Une generosite d’esprit

Ces dames apprecient des hommes qui sont egalement genereux d’esprit. Mes hommes comprennent aussi la reciprocite – que apporter du ravissement a sa partenaire se traduira par le desir de lui faire ravissement. J’ai sexologue decedee Carol Botwin a note dans le livre, Love Crisis: Hit-and-run Lovers, Jugglers, Sexual Stingies, que nos traits de retention se repercutent en relations sexuelles.

4. Du sexe satisfaisant

Mes definitions individuelles du sexe satisfaisant vont de romantique a sauvage et fou. Et avec 75 millions de lecteurs de romans d’amour, le fantasme d’etre courtise n’a franchement jamais perdu de son attrait. Et oui, c’est une pure romance quand 2 personnes font l’experience du pouvoir de l’amour en transcendant l’integralite des obstacles.

4 trucs que veulent nos hommes

1. Du sexe

Un petit homme s’est plaint un coup de moi: “Parfois, ma sympathique amie reste dans la cuisine et elle est si sexy dans un joli look domestique. Alors je vais vers elle et j’essaye de devenir romantique et elle evoque: ‘Manque maintenant, je cuisine ». C’est limite aussi grave que «Pas votre apri?m, mon cher». »Mais les desirs sexuels des jeunes femmes et des hommes changent quelque minimum avec le temps. Mes desirs sexuels des hommes pourront avoir tendance a rester a un apogee pendant En plus grandes periodes, aussi que de multiples femmes peuvent ressentir une diminution d’une libido a la menopause.

Le sociologue Edward O. Laumann de l’Universite de Chicago, auteur principal d’une importante enquete i propos des confortables sexuelles, The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States, a dit qu’a un certain stade, “les hommes font du commerce pour des jeunes femmes plus jeunes . ” Ceci est souvent lie au desir sexuel.

2. De la liberte

Beaucoup d’hommes desirent se sentir libres de ne point se laisser encombrer avec des questions telles que “Que faisons-nous votre week-end ?” ou “Pourquoi n’as-tu pas appele ?” S’ils ne repondent nullement immediatement a toutes les messages telephoniques, aux SMS ou aux courriels, il se va qu’ils pensent qu’ils devraient etre exemptes de ceci. Laissez-lui ses temps libres, comme vous aimez nos votres.

3. Du pardon

La majorite des hommes jeunes et d’age moyen que j’ai interroges disent que le pardon est «primordial» Afin de eux et que les rancunes sont des coins dans leurs relations. Lorsque ces problemes surviennent, ils paraissent prets a avoir le «discours sur la relation». Notre psychologue Sonja Lyubomirsky de l’Universite de Californie a Riverside a ecrit via l’importance du facteur de pardon au sein des relations.

4. De l’appreciation

Mes hommes veulent vraiment etre respectes et apprecies. Pour bon nombre, i§a pourra signifier qu’ils ont besoin de de nombreux caresses. Leurs datingmentor.org/fr/marriagemindedpeoplemeet-review partenaires doivent etre conscients que la louange et la gratitude font des merveilles, emotionnellement et physiquement, tant qu’elles sont veridiques. Et pour penser grand, des hommes aiment que un partenaires leur disent votre qu’elles veulent, car sa perception de les harceler les fera se sentir en gali?re apprecies.

Comment les couples trouvent le plaisir a long terme ?

Plusieurs etudes sur des couples engages a long terme montrent que celui-ci y a limite toujours des hauts et des bas au sein des phases d’une relation. Commencer avec une attitude positive et essayer de negocier les differences sont les meilleurs moyens de rechercher ainsi que maintenir un equilibre relationnel.

D’apres les recherches de Marcel Zentner de l’Universite de Geneve, nous apprenons que “les hommes et ces dames qui continuent a affirmer que leur mari est attirant, drole, gentil et ideal concernant eux a peu pres tous les sens restent satisfaits l’un de l’autre.” En d’autres termes, ils correspondent a des ideaux. Encore, ils paraissent capables de maintenir des illusions positives.