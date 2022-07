« L’emotion des patients ne doit pas etre vecue tel votre probleme, mais comme une ressource »

Peur, colere et tristesse seront les principales emotions que ressentent les patients atteints de maladies chroniques. Catherine Aimelet-Perissol, psychotherapeute, explique pourquoi il est essentiel de ne point faire l’impasse concernant l’experience sensorielle.

Quelles seront les premieres emotions que ressentent souvent nos patients ?

La toute premiere intention reste generalement la peur, laquelle va entrainer le deni, l'evitement. Puis vient ensuite un sentiment de colere, pleinement logique, sachant que l'on ne est en mesure de jamais fuir face a la maladie. Cette colere se manifeste soit contre les medecins soit contre la maladie cette dernii?re aussi. Enfin, quand nos patients se rendent compte que malgre la lutte, la maladie reste toujours la, il n'y a plus d'autres tri que de se soumettre. Cela ne signifie en rien une acceptation. Vient aussi une phase de tristesse, qui va de pair avec un certain fatalisme.

Dans Divers cas, on va pouvoir avoir le sentiment que le webmaster se laisse aller et ne combat plus. Le patient a aussi une impression d’abattement ainsi que desespoir. Cela a le sentiment d’etre seul face a sa propre maladie. L’idee que « c’est comme ca, on n’y pourra pas grand chose » peut generer 1 etat depressif.

Dans la livre intitule « Emotions : quand c’est plus extri?mement que moi » (editions Leduc), vous expliquez qu’il est important de laisser de la place a votre reactivite emotionnelle. Pourquoi ?

Dans les faits, c’est fondamental. Cette reactivite n’a jamais a etre jugee, car dans cette charge emotionnelle, il faudra lire un elan a vivre. L’angoisse temoigne d’un desir d’echapper a la maladie. L’emotion reste fondee sur des comportements biologiques et comporte, en ce qui, une dimension archaique, fondee sur une partie du cerveau nomme reptilien. A mon sens, c’est tres deculpabilisant d’etre conscient que c’est quelque chose de fort organique. Il faudra donc ecouter votre part biologique si naturelle de nos emotions et les prendre en consideration.

On dit souvent que si on cherche a combattre la maladie, on a environ chances d’en venir a bout. Est-ce grand ?

Il va falloir d’apres moi resister a J’ai tentation d’observer notre vie tel 1 duel. Bien sur, il convient tenter de trouver en soi toutes les ressources Afin de lutter, mais Il semble normal qu’il y ait une peur d’echouer.

Combattre la maladie ne devra en aucun cas se traduire via se combattre soi et donc s’en vouloir d’eprouver des emotions.

Pour tenter de vaincre la maladie, recommandez-vous d’avoir recours a la pensee que l’on qualifie de « positive » ?

Le patient, au-dela de subir, va tenter d’effectuer face en mobilisant des gestes et des pensees.

Notre psychologie positive a le merite de nous inviter a formuler nos choses en se placant du cote de la vie plutot que d’la fond. Mais si elle a des avantages, elle a aussi des limites, au sens ou elle nous pousse par i chaque fois environ performance. Ainsi, une diminution une vitalite est vecue tel un probleme.

Ce type d’approche risque ainsi d’etouffer des emotions. Je pense surtout a une femme qui etait malade et ne supportait aucune le reconnaitre, si bien qu’elle passait des heures a penser que tout allait bien. Elle occultait ainsi sa tristesse, sa peur et sa colere, en faisant croire aux autres et a elle meme des propos qui ne correspondaient gui?re a ce qu’elle vivait. Autrement evoque, la psychologie positive reste benefique si elle nous aide a accepter la realite. Pas si elle nous conduit a J’ai maquiller.

Comment Realiser, precisement, pour ne pas basculer de l’acceptation vers le travestissement ?

Je vous repondrais en vous racontant a nouveau une histoire, celle d’un homme atteint d’une sclerose en plaques. Lors d’un stage, avec d’autres participants, nous avions fait toute une serie d’exercices. Notre premier jour, il avait manifestement des difficultes a ne point tomber, mais tentait de dissimuler ses difficultes. A sa fin du stage, il est venu avec une canne. C’etait un moment merveilleux etant donne qu’il avait fait un jamais Afin de accepter sa propre fragilite. Cela etait parvenu a bouger d’un mecanisme de defense Afin de s’interroger sur ce qu’il pouvait Realiser de sa vie ainsi que sa maladie. Cela avait arrete de se mentir ainsi que rejeter J’ai realite.

Quel regard portez-vous sur la relation medecin / patient ?

Michael Balint, votre psychiatre anglais des annees 50, avait developpe des groupes de soignants qui reflechissaient a la relation medecins / malades. Ce type d’approche doit etre impose a toutes les soignants.

Il semble essentiel que les professionnels de sante, et tout un chacun, comprennent que l’emotion ne devra nullement etre vecue comme 1 probleme, mais comme une ressource. Puis qu’ils realisent que la dignite du patient doit etre prise en consideration a sa juste valeur.

Laissez moi vous raconter une nouvelle anecdote. J’ai accompagne par le passe, sur le plan therapeutique, 1 jeune homme atteint du sida. Cela traversait une phase difficile jusqu’a votre qu’il realise qu’il devait se positionner au sein d’ une relation d’homme a homme avec son medecin. Cela lui est permis de ne plus etre dans un mecanisme de soumission. Cela a reussi a tomber sur les mots qui lui permettaient de se sentir digne et vivant, car de toute evidence, le patient aspire a etre plus que sa maladie.