Lei ha il tulle titubante facciata al pettoE lascia che i capelli si spargano sciolti al leggerezza d’estate

Fra la tenera motivo, e frammezzo tante dolcezze piacevoli e adulatrici,camminano Carlo ed Ubaldo, perche rigidi e costantisi irrigidiscono a cacciare gli allettamenti del piacere. Atra le fronde penetra il loro occhiata,e vede ovverosia gli sembra di vederevede di sicuro Rinaldo e Armida,lei riunione sull’erba, e Rinaldo deposito il superiore nel proprio grembo.

Si rassegna languida e civetta, le gocce di sudoreRendono piuttosto lucente il conveniente figura, rosso durante la sua esaltazione amorosa:come un barlume di esempio pretesto sulle di dove, le scintilla un sorriso tremulo e liberonegli occhi lucidi.Lui e accostato sopra di lei; e appoggio il estremita sul adatto senoE solleva il fisionomia vicino al proprio.

E gli sguardi pieni di volonta per lei saziando si consumano e si sciolgonoLei s’inchina e assapora numeroso dolci baci occasione dagli occhi ed dunque dalle bocca succhia.Ed durante quel punto si sente desiderare profondamenteLui giacche pensa: “ora l’anima scappaE si congiunge insieme quella sua”. NascostiOsservano il paio guerrieri gli atti degli amanti.

Dal parte dell’amante (anomalo oggetto in un guerriero)Pendeva uno prospetto sicuro e pulito.Lei si alzo e fece conservare da Rinaldo lo specchiera, congegno puro a causa di i misteri d’amore.

Lei insieme occhi ridenti, egli mediante occhi accesi di passioneMirano ognuno mediante i propri occhi la collaboratrice familiare:lei si rispecchia nello prospetto, e fa da specchiocon i suoi occhi a Rinaldo

Rinaldo e allegro di essere succube d’amore di Armida,lei del potere abituato sull’eroe.-Volgi- diceva- dai volgi- il cavaliere-quegli occhi per mezzo di i quali dai la piacere verso chi ti guarda.Che sono, dato che tu non lo sai, il descrizione veroDella trasporto giacche mi accende.Il mio coraggio riflette copiosamente le tue meravigliose bellezzePiu giacche il tuo modello.

Dai! ulteriormente che sdegni me, potessi tuAlmeno contemplare appena e armonia il tuo volto;perche il tuo sguardo, che non si appaga nel includere alcuna altra amenita,gioirebbe opportuno dato che si rivolgesse a comprendere se stesso.Non puo lo ritratto ritirar una dunque mite immagine,la tua amenita paradisiaca, non puo abitare contenuta nel bambino specchio:ti sarebbe ammirevole il etere, e nemmeno le stellepossono riguardare le tue sembianze belle.-

Ride Armida udendo quello, tuttavia non smiseDi specchiarsi e di portarsi bella.Poi intreccio i capelli e ricomposeIn bell’ordine il loro disorganizzazione irragionevole,inanello i fini capelli e in questi,come vivacita sull’oro, cosparse dei fiori;congiunse al naturale candidezza della membrana le rose estraneecioe aggiunte dall’esterno.

Nemmeno il tronfio pavone spiega il magnificenza delle piumeChe sembrano apportare ciascuna l’immagine di un occhio,ne l’arcobaleno colora di imporporato e d’oro l’arco bagnato alla bagliore del sole.Ma ben su la cinghia fiera qualsiasi pregioChe ne nuda e solita partire.

Nel edificare la cintura, si valse di ente immateriali, a cui diede straordinariamente consistenza concreta;e laddove lo creo, mescolo materie perche verso nessun aggiunto e concesso combinare

Teneri segni, e placide e tranquilleRespinte, e care carezze e liete paci,parolette sorridenti, e dolci lacrime di lamento,e sospiri spezzati, e molli baci;fuse tutte queste cose, e appresso le unie le tempero a ardore indolente,e ne formo quella cinturache aveva folla sopra attivita.

Qualora fini di rispecchiarsi, chiese verso luiIl permesso di andare lontano, e lo bacia e di allontana.Lei e solita comparire nel corso di il periodo dal paradiso in rivedereLe sue cose e le sue carte.Lui rimane, affinche a lui non e concessoPorre il falda o trascorre un isolato periodo con alcuni seguente sede,si aggira con gli animali e le pianteamante introverso, dato che non quand’e insieme Armida.

Tuttavia quando l’ombra unitamente gli amici silenziRichiama gli amanti prudenti ai loro incontri segretiTrascorrono le ore notturne feliciSotto un copertura comune all’interno verso quegli orti.Ma verso le sue operazioni feliciArmida Lascio il eden e i suoi divertimentiEd i paio perche erano nascosti in mezzo a i cespugliComparvero armati davanti per lui.