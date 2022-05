Le zodiaque nous decrit l’integralite des etres humains, en les divisant en 12 signes, en signalant leurs defauts et vertus et en etablissant un schema de caractere Afin de chacun.

Ainsi, nous connaissons par avance quel mari agreable paraissent les Cancer, la mauvaise humeur des Belier et le cote travailleur des Sagittaire

Neanmoins, le zodiaque permet aussi de determiner quel etre passionne est chaque signe, de reveler ses plus feroces desirs et De quelle fai§on ils aiment etre aime. Pour ce motif, dans ce post de Toutcomment.com nous vous revelons les secrets du sixieme signe du zodiaque en vous racontant De quelle fai§on sont les Vierges au lit.

Mes Vierges paraissent un des meilleurs partenaires du zodiaque, parce qu’ils se livrent completement a leur mari, ils aiment aimer et etre adores et sont tres prevenants. Les Vierge sont tel ca en amour, ainsi, il n’y a pas de nombreux difference au lit. Ils paraissent synonymes de don de soi total, ont la possibilite de se deconnecter completement Afin de habiter l’instant, se concentrer dans leurs sensations et apporter du bonheur.

Il n’est pas facile d’amener une personne du signe Vierge au lit, parce que les petites attentions doivent agir prealablement et pendant. Seduire votre Vierge reste utile pour l’amener dans votre lit et un coup que vous avez reussis, vous ne devez pas laisser les attentions derriere. Bougies, massages, beaucoup de jeux prealables ainsi que la seduction seront des choses qui mettent la Vierge a l’aise sexuellement.

Mes Vierge au lit aiment des debuts lents, des caresses qui petit a petit lui permettent d’utiliser ses sentiments analytiques Afin de voir comment chaque contact le stimule. Pour cela,, les preliminaires sont tellement consequents Afin de eux avant toute relation sexuelle, parce qu’ils leur permettent de se relier avec leurs sens, de communiquer avec l’autre personne, de se sentir vraiment speciaux.

Mes hommes comme les femmes aiment que une telle part soit parlee, murmurez-leur des choses a l’oreille, ils des ecouteront et vous embrasseront passionnement, parce que les Vierge aiment se sentir desires

Les Vierge au lit aiment l’inattendu, les changements de position brusques, les positions inconnues, les bisous dans des zones secretes. Les Vierge sont des amants espiegles, joueurs, versatiles, ainsi, leur insecurite ne des pousse pas a sortir de leur zone de confort, mais ils aiment qu’on les y emmene. Une fois que vous enlevez a Notre Vierge son insecurite et que vous gagnez sa confiance et le respect, vous n’y croirez jamais tellement elle est fougueuse au lit !

Lorsqu’un Vierge se livre au lit et libere ses tabous, c’est une personne qui peut vous exciter tout d’un seul regard et en peu de mots. Comme nos Vierge donnent bon nombre d’importance a l’intellect, la rhetorique est quelque chose qu’ils n’abandonnent gui?re pendant l’acte sexuel. Faire savoir a leur partenaire qu’ils se sente bien et le/la guider vers plus de plaisir est typique des Vierge au lit.

Tout est tres merveilleux jusqu’a present, mais les Vierge ont 1 probleme. Ils n’arretent jamais de penser, reflechir et analyser. Pour eux tout doit etre comme cela doit etre. Donc, un tracas de sexe, un geste qui les a perturbes ou meme l’absence du sexe avec un partenaire va les affecter et ecorner leur reve. C’est pourquoi, au milieu des Vierge il coi»te plus forcement communiquer sur bien Afin de qu’il ne soit pas distrait et ne se plonge jamais dans des doutes ou des soupcons incertains.

Ainsi, votre capacite analytique des Vierge fera qu’ils pensent a l’acte sexuel en detail Afin de voir comment ils peuvent l’ameliorer et se sentir encore plus satisfaits bien en plaisant a un mari. Il semble important que vous guidiez les Vierge au lit, que vous un disiez votre que vous aimez, de quelle facon, que vous le fassiez se sentir le meilleur, que vous renforciez sa capacite a eveiller du desir en vous. Tant que vous communiquez au milieu des Vierge, ils verront moins choses a changer et seront plus surs d’eux–meme.

Les Vierge au lit aiment la proprete, la nettete, le parfum et Notre douceur Afin mate1 telecharger de le partenaire. De son cote il offre ce que celui-ci attend, vous ne rencontrerez jamais de Vierge sale. Bien au contraire, il va etre forcement parfume, net, avec d’une lingerie nouvelle si possible.

Mes zones erogenes des Vierge sont la part arriere du genou, la zone autour du nombril, les caresses sur bien la peau, nos caresses tendres sur le visage, le centre du dos et l’entrejambe. La musique et les films porno sont une excellente maniere de reveiller la sexualite d’un Vierge. Les signes du zodiaque les plus compatibles sexuellement au milieu des Vierge paraissent : Cancer, Verseau et Gemeaux.

