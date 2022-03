«Le virtuel est en pointe dans une campagne electorale marquee avec des audiences morcelees et des electeurs deboussoles»

A ne plus connaitre ou apporter de la tete. Pratiquement l’ensemble des acteurs d’la presidentielle paraissent en campagne ou pres de l’etre : candidats, medias et editeurs de services. Chacun tiendra son role dans la dramaturgie electorale Afin de capter les audiences et/ou les votes. J’ai persistance de la pi?te sanitaire laisse augurer d’une joute, comme nombre d’actes de la vie economique et sociale, qui doit se jouer aussi au milieu des outils du numerique, de site internet en applications, de reseaux sociaux en chaines videos, navigant entre empirisme et maitrise des technologies et des donnees permettant de mieux cibler les soutiens et les electeurs, voire d’anticiper ou de predire leurs intentions.

Spectacle permanent.

Matinales radios des potron-minet, zapping des emissions tele speciales en fi?te, chaines d’infos en continu, rubriques et analyses dans la presse, sites Web dedies, sondages permanents, le barnum mediatique se met en place pour offrir un continuum a toutes les candidats en quete de lumiere et soucieux d’agreger des audiences disseminees. Mener campagne s’apparente de plus et puis a un emploi de planning strategique de belles societes au service d’une marque pour en elaborer les orientations et l’execution. Mes budgets en moins : 16,8 millions d’euros, c’est la barre du budget global a ne pas depasser concernant votre candidat au premier tour de l’election presidentielle. Une paille, compare a toutes les seuls budgets de communication d’entreprises qui, on doit bien le reconnaitre, ne disposent gui?re des memes expositions gratuites a longueur de journaux et d’emissions qui servent les candidats dans 1 plateau. Au risque de renforcer un effet de tam-tam permanent et assourdissant.

On le voit en permanence, la grande causerie a ciel ouvert des reseaux sociaux et la profusion des sources, dont on a un certain temps cru et espere qu’elles participent du pluralisme et qu’elles degagent des consensus, creent une confusion ambiante. Le manque de reperes est a Notre hauteur d’une somme des connaissances et des savoirs proposees. Exercer son esprit critique et forger le opinion relevent une gageure. Operer un panel eclaire s’annonce fastidieux.

Travail pre-«matche».

Periode d’inventivite fertile et de coups de projecteurs utiles, les campagnes voient traditionnellement apparaitre de nouveaux services. Les plus anciens se souviendront avec nostalgie de presidentielles.net, site lance des 2002 par le producteur Alexandre Brachet, proposant deja 1 eloquent Presibourse ainsi que decouvrir aussi des candidats ne beneficiant aucune la force d’attraction ainsi que traction des medias traditionnels.

Les plus jeunes se paraissent deja tournes vers l’application Elyze. Fonctionnant comme le service de rencontres amoureuses Tinder (aussi si cela ressemble plus a un quiz de magazine d’ete), le service s’fait vraiment de vous eclairer via les proximites partisanes a la maniere dont vous balayez – le fameux «swipe» – une cinquantaine de propositions :

« ne point participer a toutes les Jeux olympiques 2024 »,

« coder 1 Ticket Paysan »,

«instaurer votre enseignement specifique de morale a l’ecole»,

etc…

Ce faisant, vous pourrez vous retrouver avec Emmanuel Macron sur la roule la plus haute du podium, encadre d’Anne Hidalgo et de Jean Lassalle. Vous etes bien avance. Petit indice, les propositions ont un fond de couleur differend suivant le camp dont elles emanent. Jean-Luc Melenchon, fidele a le habitude, n’y est pas alle de main morte, pointant concernant Twitter « un coup tordu » et s’indignant qu’une reponse positive a l’integralite des questions amenait a designer le president de la Republique. Vous devez penser que des jeunes restent concernant le candidat en France Insoumise une cible prioritaire. Cela n’en demeure jamais moins que la methodologie est en mesure de laisser a desirer. Par nature les propositions electorales n’ont jamais le meme poids et Notre meme portee.

Vote. Inconnue on voit trois semaines, creee par des etudiants pour inciter les plus jeunes a voter, Elyze peut se targuer de plus d’un million de telechargements. Au point d’etre parmi les applications nos plus populaires en France ; au point d’interesser la CNIL plus vite qu’a son tour. Ce faisant, les concepteurs ont promis de mettre leur code informatique en open source et d’effacer l’ensemble des donnees emmagasinees. Aussi, ils renoncent a toute initiative de monetisation (si tant est que i§a avait ete dans leurs plans).

Entre indication et incitation, la frontiere s’avere tenue. Et c’est d’autant plus sensible et des plus jeunes qui vont voter pour la premiere fois. Il va i?tre logique et souhaitable que les medias comme nos associations concourent a l’expression democratique. Ils doivent cependant veiller a ne pas devenir le juge de l’election. Ce role est devolu a chacun des citoyens.

Pourtant, toute initiative favorisant le vote doit etre encouragee. Ainsi l’association A vote, qui apparai®t comme une ONG, avec le soutien de Ouest-France, 20 minutes et le groupe Meta, propose-t-elle 1 robot conversationnel via la messagerie privee de votre dernier, WhatsApp, visant a favoriser la participation electorale. Tutoiement de rigueur et questions binaires au long cours risquent neanmoins de decourager les plus motives. Cependant, plus nos initiatives se multiplient, plus la democratie vit. Il existe suffisamment de raisons chez beaucoup de des concitoyens de ne point s’interesser a la campagne electorale et de ne pas prendre part au vote Afin de tacher de trouver celle qui pourrait neanmoins les faire changer d’avis.

David Lacombled reste president en Villa numeris.