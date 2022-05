Le vase d’expansion ressemble a une cuve en metal. Parfois de forme arrondie ou desfois plus allonge, il se voit souvent a l’interieur une chaudiere.

Mais il est en mesure de aussi arriver qu’il soit place a l’exterieur directement sur le circuit de l’installation.

Notre vase d’expansion reste un parami?tre de decompression ainsi que securite present dans bien systeme de chauffage hydraulique. Il semble considere tel une piece d’usure, ceci signifie qu’il peut avoir besoin d’etre remplace i l’occasion en vie en chaudiere.

A quoi sert le vase d’expansion ?

De sorte i bien saisir le fonctionnement du vase d’expansion, revenons quelques instants sur la maniere dont fonctionne un systeme de chauffage hydraulique.

L’eau circule au sein des tuyaux et se dilate sous l’effet en chaleur. Ca a donc concernant consequence d’augmenter le volume. L’eau circulant en circuit ferme, votre dilatation augmente la pression en tuyaux. Sans vase d’expansion, une telle augmentation de la pression pourrait provoquer une explosion des tuyaux ou d’un nouvelle element de la cuve. Mais grace au vase d’expansion, i§a n’est nullement l’eventualite, en effet ce dernier aura Afin de role d’absorber ces variations de pression et permettre ainsi a la chaudiere de continuer a fonctionner normalement avec une pression constante.

Comment fonctionne le vase d’expansion sanitaire ?

Le vase d’expansion est une cuve ou un reservoir contenant de l’air (ou du gaz) et de l’eau. Ces deux elements sont separes avec un membrane souple qui monte ou descend en fonction des besoins de l’appareil.

Quand l’eau reste chauffee, la membrane reste poussee vers le bas afin de laisser environ place a l’eau et dans la situation contraire Quand l’eau refroidit la membrane reste poussee vers le haut dans le but de permettre a l’air de prendre le poste dont l’eau n’a plus besoin.

En somme, le vase d’expansion permet de :

Compenser les differences de volume de l’eau.

Maintenir une pression constante du circuit meme en cas de variation de temperature de l’eau.

Empi?cher que l’air n’entre au circuit cela pourrait provoquer une corrosion du vase d’expansion et des tuyaux composant le circuit.

Vue interieure du vase d’expansion, rempli d’eau et d’air

Ce schema agremente le mouvement effectue par la membrane afin d’absorber l’exces de pression et maintenir le circuit hydraulique a pression constante lors de son fonctionnement.

Comment savoir si le vase d’expansion du chauffe-eau ou ma chaudiere reste defectueux ?

Dans l’optique de garantir le bon fonctionnement de votre chaudiere et limiter les dangers d’accident, c’est important de veiller a ce que le vase d’expansion soit toujours en bon etat de marche.

De sorte i reperer une rade ou une defaillance vis-i -vis du vase d’expansion, voila quelques signes a observer directement concernant votre appareil :

Le circuit de chauffage manque d’eau, ce qui vous pousse a devoir en rajouter regulierement.

Notre chaudiere s’arrete et se met en mode marketing.

Lorsque vous ouvrez la vanne de securite du vase d’expansion, rien ne se passe.

La vase d’expansion fuit par rapport i Notre soupape.

S’il s’agit simplement d’un manque d’air, aussi il faut juste gonfler le vase d’expansion afin de le remettre en etat de marche. En revanche, si la membrane est dechiree, aussi il faudra remplacer le vase d’expansion dans le ensemble.

Comment remettre d’une pression dans un vase d’expansion ?

Gonfler le vase d’expansion

Avant de remplacer le vase d’expansion, ils font une manipulation Pluti?t simple a effectuer qui consiste a le regonfler.

Mettre la chaudiere a l’arret. Proceder a une vidange de l’appareil. Raccorder une pompe avec manometre a la valve du vase d’expansion (exactement comme vous le feriez Afin de un pneu de velo). Gonfler le vase d’expansion jusqu’a obtention en pression desiree (souvent 0,8 bars, la valeur adaptee est precisee via chaque appareil).

Cette manipulation se doit de suffir a remettre J’ai chaudiere en route, si cela n’est nullement l’eventualite, verifier l’etat d’la membrane.

Detecter un probleme de membrane de vase d’expansion Afin de chaudiere

Comme explique precedemment, le vase d’expansion contient de l’eau ainsi que l’air. Lorsque la membrane se tue, l’eau et l’air vont se melanger. Dans l’optique de verifier i§a, il y a votre petit test simple a effectuer. Pour cela, vous pourrez tapoter dans la cuve, la moitie basse devrait sonner creux aussi que la moitie haute doit produire un son beaucoup. Si cela n’est jamais le cas, Il semble fort possible que la membrane montre un defaut et que l’eau s’est propagee dans bien le vase d’expansion. Vous allez donc devoir remplacer le vase d’expansion.

Comment remplacer le vase d’expansion d’une chaudiere ?

Vous avez regonfle le vase d’expansion mais le probleme persiste ? Alors il est fort possible que J’ai membrane separant l’eau et l’air soit dechiree, Di?s lors, il ne vous reste qu’une option, remplacer le vase d’expansion.

Cette etape pourra etre effectuee en autonomie, mais cela demande quelques competences en plomberie. Donc si vous ne vous en sentez jamais capable, ne point hesiter a demander l’aide votre plombier chauffagiste afin qu’il procede aux manipulations.