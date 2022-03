Le tragique destin de Gabby Petito, l’influenceuse assassinee au sein d’ un parc national americain

Gabrielle Petito, au cours de le road trip au sein d’ l’Utah, au parc national Zion

Le voyage romantique avait tourne au cauchemar. Alors que la peau de l’influenceuse avait ete retrouve le 19 septembre, au parc national de Grand Teton, celui de son fiance et principal suspect, reapparu seul puis disparu, sera identifie 1 site de rencontre badoo gratuit mois prochainement. L’autopsie vient de conclure a votre suicide.

Elle avait plus tout d’un million d’abonnes sur Instagram. Cela chiffre ne cesse d’augmenter. La tragique histoire de Gabrielle Petito anime et galvanise des reseaux sociaux. Cette Americaine de 22 ans, portee disparue le 11 septembre, a ete retrouvee sans vie une semaine prochainement, le dimanche 19 septembre, au parc national de Grand Teton aux Etats-Unis. L’agent du FBI de Denver, Charles Jones, a Par exemple annonce qu’un «corps, correspondant a la description de Gabrielle Petito, a ete retrouve au Wyoming. J’ai cause du deces demeure a preciser mais on sait d’ores et deja qu’il s’agit bien d’un homicide.» Ses obseques, diffuses sur Internet, ont eu lieu dimanche 26 septembre pres de New York. Dans son discours, Joe Petito, son pere, a appele les personnes y ayant assiste a ne pas etre tristes face a J’ai disparition de Gabby. «Quand vous sortirez d’ici tout i l’heure, soyez inspires via votre qu’elle nous a donne – car individu entier connait le nom de cette cousine maintenant», a-t-il declare.

Une relation en dents de scie

Gabrielle Petito et Brian Laundrie lors de leur premier rendez-vous.

Originaire de Blue Point a New York, la jeune femme a toujours aime voyager. En 2012, elle se rend aux Bahamas et quatre ans apri?s au Costa Rica, tel le mentionne sa page Facebook. En parallele, elle decroche en 2017, l’equivalent du baccalaureat au Bayport Blue Point High School. Elle y rencontre Brian Laundrie, dont celle-ci se separe une toute premiere fois en 2016 lorsqu’il obtient le diplome. Le couple se remet finalement ensemble en 2019, malgre une relation empreinte de «tres tres hauts et de tres tres bas», explique Alyssa Chen, une amie de lycee de Gabby, au magazine People. Et demenage dans domicile des parents du petit homme a North Port en Floride en 2019.

Lorque Gaby a disparu, le couple, pourtant habitue a toutes les escapades en foret ou en bord de mer, effectuait son second voyage nomade a travers le pays, apres avoir ete en Californie en 2019. Cartes postales i propos des cloisons, fleurs sechees au plafond, banquette avec des gros coussins beiges. Ils avaient decore et amenage leur Ford transit comme une «petite maison».

Ce quotidien plus «simple», que ce soit dans un hamac, sous une tente ou a l’arriere de son van, est celui auquel tendait Gabrielle Petito, deja suivie avec une forte communaute. #liveplasticfree, #livesustainably, #livemorewithless : autant de hashtags ecolo qui s’accumulaient sur sa page. Elle en remerciait Brian, qui pourrait etre a l’initiative de ce mode de vie et qui «l’inspire tous les heures a adopter un ton de vie plus naturel». Fiances depuis juillet 2020, bien laissait affirmer qu’ils filaient le parfait amour.

Du Colorado au Wyoming

Le road trip du couple demarre le 2 juillet i l’origine de Long Island. Initialement partis pour un voyage de 4 mois, Gabby et Brian ont prevu de documenter l’integralite de une telle experience dans Instagram, YouTube et Tik Tok. Ce n’est que le lundi 5 juillet que le couple publie son premier post via Instagram. Localises a Monuments Rocks, ils ont parcouru plus de 2000 miles (soit 3200 km) en 3 semaines.

Apres quelques jours dans le Colorado a surfer concernant des dunes de sable, l’influenceuse voyage et son compagnon quittent ces etendues desertiques Afin de nos paysages oranges et montagneux des canyons de l’Utah. Ils passent 2 nuits a camper, munis de leur essaie au toit transparent, dans le parc national de Zion pour ensuite rejoindre, le 21 juillet, le parc national de Bryce Canyon, connu Afin de ses Fleches roses et ses cretes pourpres.

«Une randonnee, un delicieux livre et quelques fruits» : le chantier d’une journee parfaite selon Gabby Petito. Ces posts Instagram ne laissent pas presager que le couple traverse des periodes de tension. Pourtant apres avoir «fait une sieste relaxante» aux sources d’eau chaudes de Mystic Hot Springs et escalade nos roches du parc national Arches, Gabby et Brian subissent, le 12 aout, une violente altercation. A tel point qu’un temoin appelle la police locale Afin de nos signaler. «Nous avons surpris, en nous approchant, le garcon occupe i gifler la fille», explique l’homme au portable, dans un appel que s’est procure le magazine People.

“Cela a commence a la frapper et a saute dans la voiture”

«Il etait occupe i Notre gifler ?», requi?te l’agent au portable. «Oui, alors nous avons arrete notre voiture. Ils ont couru sur le bord d’une route. Cela a commence a la frapper, a saute dans la voiture et ils sont partis.» Apres avoir interpelle et echange avec le couple pendant pres d’une heure, la police de l’Utah, qui possi?de filme la scene avec une camera embarquee, se sent obligee de leur demander de passer la nuit separement. Le rapport de police conseille a Gabby Petito «de profiter de ce moment a part pour relacher ses emotions et reprendre le controle de le anxiete».