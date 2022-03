Le premier SMS de l’histoire va etre vendu aux encheres a plus de…

Le premier SMS a ete envoye on voit maintenant 29 annees. Le 3 decembre 1992, le programmeur Neil Papworth a marque l’histoire en adressant le premier SMS « Short Message Service » a Richard Jarvis, le PDG de l’operateur britannique Vodafone Afin de lui souhaiter votre Joyeux Noel a l’avance.

Ce premier texto a evidemment ete envoye a l’aide d’un ordinateur. Notez que la technologie sous-jacente est nee des 1987.

top sites de rencontres philippins

Le mardi 21 decembre futur, ce SMS historique va etre enfile en commercialisation a toutes les encheres sous la forme d’un NFT (non fongible token) via Aguttes, une important maison d’encheres basee en France.

Tres en vogue depuis l’an dernier, les NFTs sont des actifs 100% numeriques qui permettent de certifier d’une propriete d’une ?uvre grace a la technologie blockchain.

Signe en main de Nick Read, actuel directeur general de Vodafone, votre NFT est estime entre 100 000 et 200 000 euros.

Le webmaster qui mettre mon tour sur l’?uvre recevra un certificat garanti par la blockchain qui assure qu’aucun autre NFT du SMS ne va i?tre jamais cree.

En plus du SMS, le protocole de communication derriere le texto est egalement inclus dans le NFT. “Le contrat intelligent NFT represente J’ai propriete exclusive d’une replique numerique detaillee et unique du protocole de communication original”, explique Aguttes dans son site web. Cette replique animee va i?tre disponible sous forme de fichier MP4.

Domicile d’encheres precise que “le contrat intelligent donne egalement acces a un certificat delivre par Vodafone qui confirme l’authenticite et l’unicite de ce NFT du premier SMS au monde”. L’acheteur recevra egalement, en guise de cadeau, un cliche du portable portable qui possi?de affiche votre tout premier SMS.

Les NFTs continuent de rencontrer un succes fou sur le marche de l’Art avec des oeuvres representant des moments cles de l’histoire d’une technologie moderne. Recemment, votre NFT representant la premiere page de Wikipedia vient d’etre vendu aux encheres pour environ 660 000 euros. Plusieurs mois plus tot, c’est le code source du World Wide Web qui etait vendu a toutes les encheres pour 5,4 millions de dollars.

Credit Photo : PhonAndroid

Rihanna foudroyante : Poitrine genereuse, bide plat, fessier moule dans une tenue reellement sexy… J’ai chanteuse donne tout a quelques jours de Noel !

Grand P tres remonte contre votre star congolaise : ”Ne t’amuse gui?re a… Sinon je vais tres en gali?re reagir” (photos)

You may like

Divertissement

Benin : Patrice Talon et ses ministres en conges Afin de une douzaine de jours

Notre President Patrice Talon et ses ministres sont en conges depuis ce mercredi 22 decembre 2021, ceci pour une douzaine de jours. Suivant le Matinal, le President d’la Republique et ses ministres sont alles en conges de fete apres le conseil des ministres de votre mercredi 22 decembre 2021. Il s’agit d’un repos d’une douzaine de jours qui va du 22 decembre 2021 au 03 janvier 2022.

Ces conges de fete donnes a toutes les ministres leur permettront de se deconnecter legerement du article ainsi que la pression pour la gestion des affaires du pays. Une douzaine de jours de repit pour le gouvernement intervient a quelques jours des fetes de fin d’annees. Ca permettra donc au Chef de l’Etat et les membres de son gouvernement de feter en famille. Mais on n’a pas encore une idee via le fonctionnement des ministeres pendant cette periode de repos. Il va falloir signaler que c’est Afin de la deuxieme fois que le gouvernement du Benin va en conges en 2021. Pour les premiers conges, le president Patrice Talon et ses ministres avaient pris un conge de trois semaines de repos qui va du 02 au 23 aout 2021.

Divertissement

1 million € a des salaries : le genereux cadeau de Noel d’un patron

C’est votre grand cadeau que le chef d’une boutique a choisi d’effectuer a ses employes. Othman Ktiri, patron une agence de location et de vente de voitures OK Mobility, en Espagne, a decide de sortir le grand jeu pour ses salaries, apres avoir i priori degage un service positif a l’issue de l’annee. Il a donc donne a Des specialistes une somme d’un million d’euros en guise de cadeau de Noel.

Mes salaries ont recu chacun un billet de tombola

Suivant les renseignements du media espagnol Diario Mallorca, il s’agit d’un cadeau qui s’adresse a bien le personnel d’OK Mobility. Pour apporter ce cadeau de Noel, le chef d’entreprise a reserve, le vendredi 17 decembre 2021, l’entierete du stade du club de football de RCD Mallorca ou il a invite ses employes. Suite a l’annonce des resultats en compagnie, les salaries ont recu chacun un post de tombola qui dissimulait le gros cadeau de Noel. Mais, le patron de la societe a pense a bien puisque tous les numeros distribues etaient gagnants. Par ailleurs, le gros lot sera partage au regard de l’anciennete de chacun. Mes recipiendaires etaient non seulement surpris mais aussi joyeux. Othman Ktiri a filme la scene de ses employes en liesse, puis l’a partagee i propos des reseaux sociaux ainsi que sur son profil Facebook.

En commentaire d’une video, le patron en compagnie a indique que c’etait le « plus excellent jour de [sa] vie professionnelle ». Notons qu’au cours une remise de la prime, il n’avait nullement manque de saluer l’implication de chaque salarie au sein d’ le travail. « C’est ma facon de vous remercier pour la engagement, votre devouement et, surtout, pour la fidelite. Profitez-en bien et joyeux Noel » a-t-il declare.