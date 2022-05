Le passage d’homme celibataire a homme en couple

Aujourd’hui les couples se creent par amour. Pression sociale et obligation entourant le mariage ont en effet succombe a notre societe en pleine mutation. La quete du bonheur personnel est egalement plus presente : on souhaite se faire du bien et surtout, on cherche a s’epanouir au sein du couple. Grace a cette evolution des mentalites et des m?urs, le celibat est moins montre du doigt, notamment pour un homme celibataire. Adolescent, trentenaire ou senior , le celibat n’a plus d’age !

En tant qu’homme celibataire, le stereotype connexion tgpersonals de l’homme dont la vie a change du tout au tout depuis qu’il est en couple peut faire peur. Il est cependant important de ne pas oublier qu’il appartient a chaque couple d’etablir ses propres regles pour faire en sorte que la relation fonctionne. S’octroyer du temps pour faire ce que l’on aime favorisera la creation d’une relation saine, dans laquelle chacune des deux personnes sera heureuse.

Lorsqu’un homme celibataire decide de laisser entrer quelqu’un dans sa vie, il est naturel de lui faire de la place et de modifier certaines de ses habitudes. L’echange et la communication au sein du couple sont les cles pour que ce changement soit positif et pour que la relation amoureuse fonctionne. Il est important de partager ses envies et ses preoccupations, afin d’etre compris par son/sa conjoint/e et que chacun trouve sa place dans la relation.

Conserver des moments solo et ses passions, tout en partageant des activites et des moments a deux, c’est apprecier son couple sans voir s’envoler sa liberte.

Que recherchent les hommes celibataires ?

Il n’est pas necessaire de se mettre sous pression. Au debut, il est normal de ne pas savoir ou une rencontre menera et quelles seront les affinites developpees. Neanmoins, il est important d’etre honnete avec cette personne concernant ses aspirations et sa vision du couple.

Homme celibataire, fin de la solitude !

Avant d’aller a la rencontre d’une femme ou d’un homme, et si ce n’est pas deja fait, interrogez-vous pour savoir ce que vous recherchez, ce que vous attendez du caractere et des qualites de votre future compagne. Ensuite, essayez de privilegier les endroits qui vous plaisent et qui vous ressemblent, les endroits ou vous vous sentez bien. Vous aurez plus de chances d’y rencontrer une femme qui cherche un homme et avec qui vous aurez des points communs.

N’hesitez pas a faire le premier pas et si vous avez envie de tester vos talents de seducteur, faites attention a votre style : evitez le role de l’homme qui croit beaucoup trop en lui, soyez simplement vous-meme et sociable. Si vous n’avez pas confiance en vous, essayez de prendre votre courage a deux mains. Il vaut mieux tenter d’etablir un contact que de rester dans l’ignorance, peu importe les consequences… qui peuvent souvent etre plus positives que vous ne le pensez.

N’oubliez jamais que la personne en face en sera charmee a tous les coups ! Un dernier point tout aussi important : ne soyez jamais negatif et ne vous devalorisez pas, etre un homme celibataire n’est en rien devalorisant ! Sans pour autant en faire des tonnes car cela pourrait au contraire deplaire ! Le naturel fait aussi partie des details qui font craquer une grande majorite des femmes, tenez-le vous pour dit.

