Le mot « fidelite » est issu du latin « fidelitas » qui renvoi a la notion de foi, synonyme de confiance et de loyaute, deux valeurs appreciees au sein d’un couple.

Elle est une preuve de « la constance dans les affections et les sentiments » mais est une notion tres Complique a definir parce que fluctuante, personnelle, fonction d’une culture, de l’epoque ou de l’age Plusieurs partenaires. Ainsi, 1 esprit libertin ne percevra pas l’infidelite d’une meme maniere qu’une personne plus conservatrice. Par ailleurs, elle pose le souci en promesse : comment est-il possible concernant un individu de garantir la constance des propres sentiments ?

La fidelite sexuelle est 1 fondement incontournable une grande majorite des couples des societes occidentales.

Bien souvent, elle n’est qu’un contrat implicite : on definit rarement le perimetre. Cela s’agit d’une exigence d’exclusivite d’un territoire aux limites floues : l’intimite, les fantasmes, des projets, des reveries n’appartiennent plus qu’a l’un et a l’autre seulement. Plusieurs points comme le passe sexuel, les plaisirs solitaires, nos secrets, des fantasmes, des attirances, echappent a votre territoire commun et seront donc susceptibles d’ebranler des fondations du couple.

Depuis le debut du XXeme siecle, l’amour et le couple se sont democratises et ont supplante progressivement les mariages forces. Le couple est desormais synonyme d’amour et non environ devoir familial. Et puisque l’on se met en couple parce qu’on est amoureux, on divorce ou l’on se separe lorsqu’on cesse de s’aimer. Cela signifie que la solidite d’un couple ne tient plus qu’a cette occurrence fragile, ephemere, capricieuse qu’est l’amour ! En theorie, l’adultere devient donc plus episodique : nos liaisons paralleles ont perdu de l’interet.

Motifs de l’adultere

Souvent, la personne qui commet l’adultere dit que c’est une necessite psychique, presque vitale.

Puisqu’aujourd’hui, Cela reste enfantin de rompre avec son ou sa propre mari, quels peuvent etre des motifs des personnes qui commettent un adultere ? La forte poussee d’individualisme n’est sans doute gui?re etrangere au phenomene. L’epanouissement individuel, y compris sur un plan sexuel, est au centre de nos preoccupations. L’assouvissement de l’integralite des desirs doit etre immediat. Le couple reste donc confronte a une formidable pression sociale de performance, puisque l’insatisfaction en part tout d’un des partenaires pourra facilement mettre le couple en danger, le ou la mari insatisfait pouvant etre tente d’aller chercher ailleurs et cela lui manque au coeur du couple.

Facteurs de dangers

Les couples precoces qui n’ont jamais ou tres peu vecu d’autres histoires d’amour, ressentent parfois le besoin d’effectuer le point, de revoir un contrat d’engagement a un moment particulier de leur vie et sont donc davantage susceptibles de commettre une forme d’adultere.

Mille et une raisons ont ete invoquees pour expliquer les ecarts de l’homme, parmi lesquels l’impossibilite biologique de controler ses pulsions.

L’adultere en femme

J’ai tendance des dames a aller voir ailleurs a fera couler beaucoup d’encre par le passe. Aujourd’hui encore, les plusieurs theories vont bon train.

Concernant le psychanalyste E. Bergler, « une femme eprise d’un homme n’eprouve pas de interet sexuel Afin de nos autres hommes [en moment normal] ». Cela signifie que la femme souhaite constamment etre aimee, desiree, se sentir choisie, elue, le centre de l’attention de son partenaire. Il s’agit d’une experimentation de l’amour davantage narcissique. Pour C. Barani, c’est une telle meme tendance qui pousse diverses femmes a passer d’un amour a l’autre, Afin de atteindre 1 amour idealise : on parle du syndrome d’Emma Bovary.

La femme peut egalement se montrer infidele par desir de vengeance : c’est l’infidelite-represailles. Elle peut survenir si la fierte d’la femme a ete atteinte par son mari. Celle-ci cherchera aussi a reparer le tort qui lui fut fait en agissant d’une meme maniere. C. Barani ajoute que « si le mari apprend que sa femme l’a trompe a son tour, il reagit en general fort mal devant votre affront qui lui parait infiniment plus grave que celui qu’il a inflige lui-meme, ainsi, le premier, a sa femme » https://besthookupwebsites.org/fr/ts-dating-review/.

Les differents types d’adulteres

Dans le ouvrage L’Adultere, Bernard Muldworf identifie quatre formes cliniques diverses de liaisons adulterines, une « plus anodine a la plus serieuse ».

J’ai relation sexuelle passagere. Elle est une relation sans lendemain avec une implication affective nulle ou limite. Notre « consommation » reste reduite a sa moins complique expression : les personnes savent qu’elles ne se reverront vraisemblablement jamais et tout echange autre que physique reste exclu.

L’aventure. L’aventure est une relation sexuelle Pluti?t superficielle mais elle rassemble a la fois l’exploration du corps et le desir de decouverte de la personnalite de l’autre. Depuis une implication emotionnelle indeniable, et ce meme si l’aventure ne dure que le temps d’une soiree. « L’aventure, meme tres courte, laisse dans la memoire sa trace tel 1 evenement singulier qui n’a gui?re le equivalent ailleurs. Parce qu’elle reste deja une rencontre des “personnes” et non pas des seuls corps ». C’est le caractere ephemere de l’aventure qui stimule le partenaire infidele mais sa duree au temps reste limitee.

Notre liaison sexuelle durable. Elle se distingue surtout avec sa duree : a J’ai sensualite de l’aventure, s’ajoute une forme de tendresse et d’attachement facilites par la repetition des rencontres. L’interet sexuel ou erotique des premiers echanges se transforme peu a minimum en interets humains, sans que les partenaires en aient forcement conscience. Le quotidien routinier reste evite dans la mesure ou la relation reste instable, cachee, secrete.

Notre liaison amoureuse. Notre liaison amoureuse est en mesure de deriver d’une liaison sexuelle durable aussi que le sentiment amoureux etait au depart exclu. Elle peut egalement etre inscrite des le depart d’la relation. C’est l’adultere le plus complexe. Notre mari infidele doit faire un choix simple : dissoudre le couple conjugal afin d’en former un nouveau ou mettre fin a la liaison amoureuse. Correctement souvent, des elements dont dispose le partenaire infidele sont biaises : la liaison amoureuse est une veritable lune de miel constamment, puisqu’elle se deniche en marge d’la life quotidienne ainsi que ses obligations. En net, les sentiments seront authentiques, mais la situation est artificielle. Le couple secret ne pourra tester sa force et son existence qu’a J’ai lueur des difficultes reelles d’la vie quotidienne.