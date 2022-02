Le Ministere International Sauvons l’Humanite pour Jesus (MISHJ) a celebre un an i l’occasion d’un mega culte

Aux ames bien nees la valeur d’un homme n’attend point le nombre d’annees. Cette maxime resume sans aucun doute l’existence du Ministere International Sauvons l’Humanite pour Jesus qui possi?de celebre avec faste dimanche 5 aout son premier anniversaire d’existence a Lome. C’etait concernant le nouveau site en construction a Legbassito (dans la de Mission Tove) que le Prophete Isaac Da Silveira a convie ses fideles pour ensemble glorifier le Seigneur pour tout votre qu’il a fait dans la vie du Ministere International Sauvons l’Humanite Afin de Jesus (MISHJ).

Ils etaient environ 13 000 fideles a repondre a l’appel du Prophete Isaac Da Silveira pour celebrer comme un seul homme l’article premier anniversaire du Ministere International Sauvons l’Humanite pour Jesus-Christ. L’ensemble de de blanc vetus, blanc symbole en lumiere et de la purete, ils ont lors d’un mega culte d’action de grace temoigne toute un gratitude au tout puissant Dieu. Cette ceremonie etait autant solennelle que speciale car cette dernii?re a connu la participation des autorites administratives, traditionnelles, religieuses et des celebrites comme King Mensah, le roi une musique togolaise et Adabadji Djobokou, un des tenors du gospel togolais.

Plusieurs autres apotres de renom ont egalement fera le deplacement pour soutenir et temoigner toute leur admiration au prophete Isaac Da Silveira et surtout prier pour l’ensemble des fideles ayant fera le deplacement. C’est dans une ambiance de louanges et d’adorations que plusieurs fideles ont temoigne De quelle fai§on Dieu, a travers le prophete Isaac Da Silveira, a opere d’enormes miracles et remplacer positivement leurs vies.

Au rang Plusieurs temoignages, un a particulierement marque toute l’assistance et merite d’etre inscrit dans le livre d’or du ministere International Sauvons l’Humanite et de toute l’histoire du corps de Christ au Togo. Cela s’agit de celui de M. Augustin Assiobo, president des pretres traditionnels et vaudous du Togo. Il dit avoir ete gueri par le prophete Isaac Da Silveira d’un mal de pieds qui l’empechait de marcher sans cannes depuis plusieurs annees deja. « Je ne me sens pas chretien et je n’ai jamais cru aux hommes de Dieu et aux pasteurs car la majeure partie ne semblent jamais vrais. Beaucoup ont promis me guerir mais ils ont lamentablement echoue. Isaac Da Silveira, malgre son petit age a reussi brillamment la ou plusieurs de l’ensemble de ses aines ont echoues. Il m’a gueri et je marche aujourd’hui sans bequille. C’est pourquoi j’ai tenu a venir rendre publiquement temoignage et glorifier le Seigneur », a declare le president des pretres traditionnels et vaudous du Togo.

Notre Prophete a dans le message invite l’ensemble des fideles a l’amour du prochain, « Aimez vous les uns les autres et ne haissez personne », a-t-il evoque. Il a egalement delivre diverses fideles des esprits malsains qui rongeait leurs vies depuis des lustres et egalement prie pour un Togo apaise. Le prophete Isaac Da Silveira a egalement beni et eleve spirituellement l’integralite des pasteurs et collaborateurs avec qui il tien le ministere depuis un an.

Rappelons qu’en seulement 1 an, le Ministere International Sauvons l’Humanite pour Jesus (MISHJ) a change plusieurs vies, gueri de nombreuses personnes, donne plusieurs sacs de riz ainsi que mais (environ 4000 sacs en un an) aux fideles nos plus demunis et a surtout fait d’la lutte contre la sorcellerie et la misere le combat a lui. C’est donc tout votre exploit en juste un an qui lui confere toute sa popularite et toute sa suprematie sur le plan national et international.

