le formule 1 nullement Afin de nous non plus , on a mange a celui de meaux et la dame de l’accueil est entree par minuit dans la chambre ” oh excusez moi je croyais que j’ai ete libre” , heureusement on ne faisait que analyser quelque peu le pc ,une fois mais jamais 2 hahaha

princesse d’un jour je l’aurais beaucoup fera pour ma fille mais ca n’existait toujours pas et quand c’est sorti elle etait trop agee pour ca , elle est du 3 aout

les inventions si tot waowww c’est calme et peu de personnel c’est chouette

y retourner 6 jours apres mega

la drache gui?re marrant , ca aurait ete le 21 juillet j’ai ete la drache nationale hahaha

le spectacle sur la foret etait bien

waowww mon copain tigrou au pti dej Je kiffe

i nouveau 1 super TR

Wouaw, terrible des Formule 1! Dommage Afin de Princesse tout d’un jour! C’est une experience formidable!

Petit message tel d’hab pour voir des photos

Je reviendrai publier un brin apri?s apres avoir lu les 18 pages Merci d’avance de mettre en joie dans ma journee

Edit: J’adore vraiment tes TR, ta tsdates application maniere de raconter et tes photos seront superbes.

Je ne savais gui?re que le Circus avait un aussi bel exterieur et avec la promenade pres du lac cela doit etre super agreable d’y sejourner en ete.Je vais y reflechir pour un prochain sejour

J’ai vue et la terrasse de votre apri?s GFC est juste waouw.Vous avez ete super gate niveau surprises Afin de votre sejour Je trouve qu’ils se seront vraiment ameliore au GFC niveau accueil et surprises, nous avons aussi ete reellement gate lors de une sejour cet ete et nous avons meme pu profiter du lounge le dernier jour avant de reprendre la route.

Je chope les photos de ta fille lors de son RDV Princesse d’un jour vraiment superbes. Trop chou qu’elle ai choisi une photo de vous 2.Votre complicite fait chaud au c?ur, je comprend que tu ais ete aussi emue lors de ce rendez-vous mere-fille.

Et puis, feter 2 anniversaires la aussi semaine, le pied.Tes enfants ont l’air super content d’avoir pu partager toutes ces emotions et experiences avec vous.Votre bonheur fera joie a voir. J’adore ces moments passes en famille qui font de merveilleux souvenirs dont on se souvient i chaque fois.

J’adore le buffet de l’Invention et l’interaction au milieu des personnages est vraiment au top.

Enfin, je t’envie vraiment pour ces 2 sejours dans la meme semaine Je vais essayer finir du “chiche” la prochaine fois qu’on viendra a DLP mais je ne crois gui?re que i§a marchera avec Mathieu

Encore une fois, un tout grand merci de prendre le temps de partager tes sejours et experiences avec nous

Merci nombre! C’est vraiment gentil!

Je ne sais pas trop s’ils se paraissent ameliores , parce que je lis encore des fois du mecontentement a propos du GFC. Toujours est-il que nous (toi et moi) avons eu de la chance pour les sejours respectifs, et que ca donne le desir d’y retourner!

Merci nombre Afin de les photos de Princesse tout d’un jour!

J’ai l’impression que j’ai ete Il existe siiii longtemps deja, mais tel tu le dis, j’ai ete 1 super sejour dont nous nous souviendrons!!

Arf, oui, essaye forcement de ‘chicher’ avec ton mari, sait-on jamais, nos hommes aiment les challenges! Bon, pour la part, je sais partinemment que je ne l’aurai qu’une fois, mais c’etait vraiment, vraiment genial!! Je vois encore les tetes dans la voiture!!

Merci a toi de me lire, et un enorme merci de prendre un moment, toi aussi, Afin de me repondre si longuement, je sais pour qui j’ecris!

A Notre recherche d’avis et photos sur les suites du golden Forest club j’ai hate de lire les 18pages de ce TR ainsi que decouvrir chacune des photos qui ont l’air sublimes vu les avis !

Alors ca l’fait j ai enfin fini de tout lire aujourd’hui !!Je me suis regalee c reste super bien ecrit, hier soir j arrivais jamais a lacher votre TR comme qd on lit un bon roman lol

Super sejour dis donc ! J’ai suite est superbe ! Et alors les VIP fast nullement c reste le top a votre que je tombe sur Nous partons pendant nos vacances en avril et avons beneficie d une promo Afin de prendre une suite car justement j’avais trop peur de l attente en periode de vacances ! Je vois que vous en avez bien profite !C est super toutes les attentions pour tes enfants ! C’est ca aussi la magie Disney Votre plaisir pour princesse d un jour fera trop joie a voir ! Jamais teste mais mon ainee est grande maintenant (11ans1/2) et la petite n’est gui?re trop deguisement/princesses

Concernant l auberge de cendrillon nous avons teste 2x , la toute premiere fut magique c etait en mai 2013 en periode creuse, il n’y avait qu une dizaine de petites filles, on n’avait que la grosse qui avait alors limite 6ans, a fond princesses et j avais demande et ou avoir la table franchement a cote de la ou le couple valsait (ce qui n existe plus visiblement) c etait absolument magique , ma fille n’avait que dalle mange mais avait passe tout le repas a se balader (comme les autres petites meufs vu qu elles etaient tres peu + 2-3 petits garcons) au milieu des princesses qui les promenaient dans l auberge un montraient les tableaux, a faire des rondes avec blanche neige . Je ne me rappelle meme gui?re du repaslol2eme experience bcp moins reussie, de nombreuses monde,pourtant en semaine en janvier (2015), ainsi, la effectivement je me rappelle beaucoup que c etait vraiment gui?re bon