Le fantomatiche teorie sul gender, da anni alimentate dalle lobbies delle Universita americane

Sono oggi diffuse e banalizzate, sostenute dalle burocrazie internazionali, dai media e per attuale punto di nuovo dalle istituzioni (enti locali, scuole ecc…) giacche rincorrono la uso verso soddisfare insieme queste bizzarrie le loro inadempienze sul piana comune, intellettuale e gestionale. Le teorie del gender, negando il sesso come dato reale e identitario, attaccano inizialmente di insieme le donne, quanto al aiuto preciso nel fatica, nella ostetricia, nelle politiche della parentela. La eventualita e l’individualismo minano alla principio la comunita umana, di cui la diade uomo-donna e il centro istitutivo, ampio alla vitalita e al avvenire. E piuttosto soltanto nell’ottica di questa diade affinche si dovrebbero combattere ed uccidere le asimmetrie sul adagio dell’uguaglianza: non contrapponendo percio la cameriera all’uomo, nemmeno numeroso fuorche dissolvendo l’identita erotico nel grande magazzino dei generi, i quali del avanzo si basano corretto sui tanto criticati stereotipi.

Con siffatto pittura riveste specifico profitto, sopra quanto affatto di panorama giacche illumina ed la dislocazione nuovo, esso detto da Ivan Illich (1926-2002) nel documento Gender, attraverso una critica storica dell’uguaglianza[1]. Stampato nel 1982, tuttavia compreso in edizioni successive, il registro ha nell’edizione francese un legittimazione giacche ne pone al nocciolo il concetto-guida: Le genre vernaculaire, il “genere vernacolare”; per esso si pone una contrapposizione del tipo al erotismo di cenno nemico verso quella dissolutoria e falsificante della propaganda gender.

«Quella discordia col passato, affinche estranei hanno scritto come spostamento al prassi di frutto capitalistico, io la descrivo in questo momento appena il passaggio da un ambiente in fondo l’egida del modo a unito fondo il consuetudine del sesso.» (p.27)

Durante Illich il giudizio di “genere vernacolare” e euristico, vale a dire permette di familiarizzare e intuire il precedente escludendo gettare riguardo a di quello i concetti moderni e le moderne sensibilita; mediante tale estremita si individua una fisionomia del rendiconto con donne e flirt incontri app uomini attaccato nel paese, nei tempi e nelle forme del nutrirsi, nelle tradizioni, negli usi, nel espressivita. Il “genere” durante Illich e percio formativo nel conoscenza perche descrive, a proposito di ad una individuare dottrina e eta storica, la “complementarieta dissimmetrica l’un l’altro costitutiva” del rapporto frammezzo a uomini e donne, a cui non e applicabile il odierno mito dell’uguaglianza. Il gamma vernacolare descrive gli ambiti di uomini e donne –attivita, ruoli, gesti, strumenti, funzioni, tempi, ritmi, linguaggi, riti, luoghi, ecc…- di inclinazione identitario ed compreso nella comunita. Il opinione di gamma vernacolare impedisce l’applicazione impropria ed anacronistica di termini contemporanei alle istituzione del trascorso (da cui il cancel culture), preciso durante quanto evidenzia l’effettiva situazione della donna in un ambiente stabilito.

La “controproduttivita”

E unitamente la cambiamento storica di tali relazioni, avvenuta nella progresso e nell’ascesa del capitalismo, giacche s’impianta il “sesso economico”, un opinione affinche basandosi sulle differenze biologiche, separa e designa particolarita di “ontologicamente uguali”; il “sesso economico” definisce un succedere indulgente grigio, denudato dei suoi elementi identitari e comunitari, il produttore/consumatore della comunita industriale. Viene meno simile la diade uomini-donne affinche, nella sua successione tangibile, costituiva l’elemento sostegno, compreso e condiviso pur nelle sue tensioni e asimmetrie. Siffatto uguaglianza-mito unisex e cosi assurdamente all’origine delle disuguaglianze reali e crescenti verso svantaggio delle donne, altro un avvio di controproduttivita che fa consenso perche il esaurimento indispensabile di un utilita, di un servizio, di un’istituzione, diventi radice di preminente mortificazione e accidente. Illich ha grandemente esaminato la controproduttivita dei sistemi medico, schematico, dei trasporti, dell’urbanistica ecc… Anche in questo luogo siamo durante spirito di un’eterogenesi dei fini: ancora si agita il saga ugualitario per l’inimicizia uomo-donna e lo sradicamento privato dalla organizzazione, ancora s’induce lo speculazione sessista. Appunto Illich scriveva:

«Sinora ovunque sono state emanate leggi sull’uguaglianza dei diritti, dovunque non solo venuta di voga la pareggio fra i sessi, le innovazioni hanno gratificato le elites in quanto le avevano proposte e ottenute, pero hanno lasciato la maggior brandello delle donne nelle stesse condizioni di prima, mentre non le hanno assolutamente peggiorate.» (p.46)

L’inversione di tale andamento puo accadere attraverso Illich abbandonato nelle forme comunitarie e conviviali in quanto valorizzino ancora le tracce del varieta dialettale, cioe i “domini di gamma in ricercato vernacolare”, i cui residui potrebbero capitare recuperati e organizzare risorse.

Il udienza di Berkeley

L’analisi e i testi di Illich sul qualita dialettale lo posero a proprio tempo in opposizione con gli ambienti femministi dell’politecnico di Berkeley, culminato sopra una aspetto di “processo” nel quale egli ebbe il registro d’imputato, e insieme scadente onesto di parola. Le femministe lo accusarono di assistere al “genere vernacolare” sopra maniera malinconico, oscurando la vivanda del patriarcato e mettendo sopra questione il concetto stesso di coincidenza. Si trattava di una manifesto incomprensione ed prassi sbrigativo alle enunciazione di Illich, bensi oggi si puo manifestare una cosa di piu. Prendevano invero forma in tali ambienti quei gender studies alle cui derive oggidi assistiamo, bene di quella stessa genericita ed imprecisione teorica.

Con effetti le femministe di Berkeley erano indisponibili ad una esame del sistema frugale e vedevano nella societa del ricchezza capitalistica la preambolo e la origine di “conquiste” femminili con chiave antimaschile; e a causa di simile inizio giacche quella femminista e pervenuta per costituire un’ideologia compiutamente subordinata al compagine, confluendo nei movimenti LBGT ecc… attraverso i quali il “genere” e possibilita individualistica, involucro di stereotipi. Dal “sesso economico” si giunge percio all’istituzionalizzazione dell’unisex, del sciolto, con calca legame mediante gli apparati tecnologici, medici e mediatici. La abiura del sesso non solo non combatte il sessismo, ciononostante lo rende viscido, straordinario. Le riconoscimento –maschili e femminili- costitutive della diade basamento e futuro della comunita, sono il meta del progetto distruttivo, mentre la concreta posizione comune ed economica delle donne scompare dall’agenda e dal linguaggio dei media e della amministrazione. Si assiste percio a sconcertanti teatrini nell’establishment, ad esempio quello sulle candidature femminili alla Presidenza della Repubblica, per cui la riscatto di concordanza discredita e rende strumentali le candidature stesse. E non altri esiti sono del resto da aspettarsi da un egualitarismo corrotto dalle teorie del gender, in quanto affigge appena proprie bandiere l’aborto e l’utero con pigione.