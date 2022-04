Le couple inter-especes compose de la Coyote-garou Malia Tate et du Loup-garou Scott McCall y a a partir une seconde division d’une saison finale une serie televisee Teen Wolf.

Contexte

Depuis l’accident de voiture qui possi?de tue sa mere et sa s?ur un soir de pleine lune, Malia est un coyote-garou. Dans l’episode Malia, Scott et sa meute font tout ce qu’ils pourront Afin de attraper Malia avant que le pere, ignorant ma reelle identite du coyote, ne sa tue. Malgre les craints du petit Alpha suite aux consequences du Nemeton, il arrive a se transformer et hurle afin de remplacer Malia, ce qui est un succes, Scott est donc la premiere personne que Malia voit suite a sa tranformation. Malgre des difficultes, Malia parvient a s’integrer dans la meute grace a Stiles et elle agit peu a peu tel une humaine avec l’aide de Lydia, Scott et Kira. Scott et Malia finiront avec se rapprocher, formant une reelle amitie, dans la saison 5, avant d’eprouver des sentiments plus qu’amicaux dans la periode 6.

Malgre certaines difficultes dans leur amitie comme la colere de Malia suite a la decouverte de son pere biologique mais aussi son desir de tuer la Louve du Desert (ce qui reste contre le code de la meute), ils resteront copains, creant 1 vrai lien au fil des episodes.

Saison 3 B

Notre premiere rencontre se fait dans l’episode 14 une saison 3 “Malia”, lorsque Scott et sa meute tente de sauver Malia. Une fois changee en humaine grace au hurlement de Scott, celle-ci voit Scott pour la premiere fois et semble perdue avant de retrouver le pere en fin d’episode. L’episode 20 intitule Eichen House marque le retour de Malia qui, aupres de Stiles, avoue etre en colere contre les deux meilleurs amis puisqu’elle n’est gui?re heureuse en tant qu’humaine. En fin d’episode, elle decide de rejoindre Scott Afin de lui donner ce qui est cense sauver Stiles.

Leur deuxieme et derniere interaction d’la saison se deroule dans le 24eme episode finir Divin, Malia integre officiellement le lycee mais egalement la meute de Scott puisqu’elle est vue dans la chambre de votre dernier avec Stiles afin d’apprendre a controler ses caracteristiques de coyote-garou. Lorsqu’elle arrive a aller ses griffes grace aux conseils de Scott, celui-ci semble surpris et Malia reste heureuse, laissant exploser sa joie.

Saison 4

Nous decouvrons Scott, Malia et le reste d’la meute au Mexique dans le 1er episode Notre Lune Sombre Dans l’optique de sauver Derek. Malgre ses progres, Malia ne sait forcement gui?re controler son cote humain et propose meme d’abandonner Lydia, cependant Scott et Stiles l’arretent immediatement pour rejeter ses paroles. Alors qu’elle se concentre suffisamment pour entendre votre qu’il se marche, elle annonce a Stiles que les Calaveras paraissent concernant le point de tuer Scott avant d’annoncer qu’il a enfin trouve qui possi?de reellement enleve Derek: Kate Argent.

Sur le chemin qui mene a J’ai Iglesia, Malia manque une nouvelle fois de tact et demande directement a Scott de amener Kate, meme lorsqu’il s’agit de la tante de son ex petite amie decedee, Allison. Il repond afin d’informer Kira et Malia de la situation mais est vague, restant extremement touche par ca.

Dans l’episode suivant 117, Scott se rend chez nos Hale dans le but de retrouver Peter dans l’espoir d’avoir des reponses concernant l’etat surprenant de Derek, mais Il semble surpris par Malia qui tient a l’accompagner. Alors qu’il n’est pas a l’aise (Malia ne sachant toujours gui?re que Peter est le pere biologique), celle-ci ne lache rien et souhaite soutenir son Alpha. Alors qu’ils entrent dans le Loft, elle remarque vite que le c?ur de Scott bat tres vite a cause de sa nervosite, et Peter intervient pour faire une remarque. Au moment oi? Scott termine avec regarder Malia, il hesite mais annonce a Peter qu’il s’agit de Malia, ainsi, donc de sa fille. site rencontre swingtowns En voyant le regard de Malia mais egalement suite a ses paroles froides, le pere d’la petit fille comprend assez vite qu’elle ne sait jamais la verite.

Apres avoir passe quelques minutes a discuter, ils decident la totalite des trois de se rendre au lycee afin de stopper Kate et nos Bersekers. Alors que Peter s’enfuit apres avoir vu la menace de tres pres, Scott decide de se battre et Malia ne tarde nullement a le suivre, montrant donc qu’elle considere son Alpha tel votre modele. Malgre leur defaite contre les Bersekers, Derek redevient normal, meme si ses yeux seront desormais jaunes.

Pendant quelques episodes, Scott et Malia n’interagissent plus jusqu’a l’episode Correctement arme ou Scott, Malia, Kira et Stiles se retrouvent touches via un virus. Ils decident de se cacher au sein d’ l’endroit ou se voit le coffre-fort de Peter mais pour ceci vous devez qu’un Hale plante ses griffes dans l’endroit special et les garcons comprennent que l’on doit subtilement reclamer a Malia. Alors que celle-ci passe l’episode a se poser des questions, elle semble accepter sans probleme jusqu’a exiger “des explications” notant qu’elle sait qu’ils veulent seulement la proteger mais qu’elle va se debrouiller. Alors qu’ils ne savent gui?re quoi penser, elle avoue qu’elle sait qu’elle se trouve sur la liste mais ignore donc qu’elle est notee en tant que “Hale” et non “Tate”. Elle ne cherche nullement plus loin et ouvre la porte afin qu’ils puissent tous se cacher pour que le tueur ne puisse nullement des attraper.

Si Scott et Stiles discutent, l’Alpha avoue qu’ils devraient etre honnetes et dire la verite a Malia avant qu’elle ne l’apprenne autrement et qu’elle parte, enervee et decue d’eux, cependant Stiles insiste en disant que celui-ci ne souhaite nullement qu’elle rejoigne Peter qui reste 1 “manipulateur”. Scott cede et se retourne Dans l’optique de voir Kira qui est a toutes les cotes d’une Malia tres affaiblie. Quand Stiles doit bouger et laisse Malia, il lui laisse sa veste afin qu’elle soit beaucoup, mais oublie qu’il y a la liste contenant le nom de Malia dessus, et une telle derniere termine par tomber sur votre liste. Scott, comprenant qu’elle reste sur le point de decouvrir Notre verite, tente de l’arreter mais elle devoile au petit homme qu’elle est incapable de voir quoi que votre soit. Cependant, quand Stiles revient plusieurs minutes apri?s, Malia se leve sans un commentaire en laissant la liste derriere celle-ci, montrant qu’elle a tout trouve. Kira, Scott et Stiles Notre regardent partir, impuissants.