Le centre d’imagerie medicale Lyon Mermoz vous accueille au sein de l’Hopital Prive Jean Mermoz

17 Radiologues Associes interviennent a l’Hopital Prive Jean Mermoz (Lyon 8eme), au centre orthopedique Santy (Lyon 8eme), et au cabinet de radiologie de Saint-Priest, o?rant ainsi l’ensemble des modalites d’imagerie radiologique.

1 plateau technique innovant

Technique : ultrason Nombre : 9 Siemens, Toshiba, Supersonic, Sonosite

Systeme d’archivage d’images Nombre : 2 Nehs-Ngi GXD5 PACS

Technique : resonance magnetique Nombre : 3 Siemens Sola, Altea et Avanto FIT 1.5T Diametre utile: 70 cm Poids supporte: 250 kg

Technique : rayons X Nombre : 3 Hologic Selenia tomosynthese

Technique : rayons X Nombre : 8 EOS, Primax, Planmeca, Hologic Poids supporte: 180 kg (Primax Clisis)

Technique : rayons X Nombre: 2 Siemens EDGE (2 scanners) Diametre utile: 78 cm Poids supporte: 220 kg

Lieux d’examen

Optez pour l’etablissement dans lequel vous souhaitez passer les examens

Imagerie Medicale Mermoz

55 avenue Mermoz 69008 LYON

Imagerie Medicale Santy

24 avenue Jean Santy 69008 LYON

Cabinet de radiologie Saint-Priest

10 rue Pierre Corneille 69800 Saint-Priest

Les examens

Echographie

L’echographie reste une technique d’imagerie numerique basee sur l’emission et J’ai reception d’ultrasons. Notre technique consiste a balayer l’architecture a explorer avec une sonde qui emet et recoit les ultrasons. Un gel cutane (ne tachant jamais, non allergenique) permet de creer une interface directe entre la sonde et les bras evitant l’air qui constitue votre barrage aux ultrasons.Lire la suite

Mammographie

J’ai mammographie demeure maintenant l’examen de reference en terme de depistage du cancer du sein. C’est un examen qui fait appel a des rayons X, ce qui le contre-indique chez l’actrice susceptible de devenir enceinte, meme si la dose de rayonnement reste faible. Lire la suite

Radiographie

Mes radiographies sont actuellement concurrencees par d’autres techniques radiologiques plus sophistiquees (scanner) ou non irradiantes (echographie, IRM). Neanmoins, des cliches radiologiques restent utiles en toute premiere intention pour le depistage des maladies du coeur, le diagnostique de pathologies du poumon, la recherche de fractures, l’analyse des articulations ainsi que certaines anomalies une colonne vertebrale (seule technique en position debout), la recherche de calculs urinaires. Lire la suite

Scanner

C’est une Imagerie avec Tomodensitometrie. Un tube genere des rayons X et tourne autour du patient, avec un detecteur en face de votre source de rayonnement, mesurant l’attenuation des rayons X traversant la peau du patient. Plusieurs logiciels permettront ensuite une reconstruction des images en 2D et 3D. Cet examen est indolore et faiblement irradiant. Lire la suite

L’IRM ou Imagerie par Resonance Magnetique est une technique qui (tel l’echographie) ne fera pas appel aux rayons X : il n’ y a donc pas de danger connu Afin de l’organisme. C’est une Imagerie via Resonnance Magnetique non-irradiante et indolore. Un aimant permanent cree 1 champ magnetique homogene. Lire la suite

Radiologie interventionnelle

Notre Radiologie interventionnelle englobe, classiquement des actes realises dans le cadre des maladies vasculaires arterielles : on parle aussi d’arteriographie, veineuses : on parle de phlebographie. Avec l’apparition des techniques non invasives au domaine de l’imagerie vasculaire (echo-doppler, IRM), une telle radiologie reste essentiellement devenue une RADIOLOGIE THERAPEUTIQUE, c’est a dire non seulement utilisee a des fins de diagnostic mais surtout de traitement. Lire la suite

Technique d’imagerie « basse-dose » tres minimum irradiante. Un logiciel dedie permet de reconstruire en 3 dimensions la colonne et/ou les membres inferieurs afin d’obtenir des mesures semi-automatiques tres precises. C’est donc une methode de reference pour le suivi des patients atteint de lombalgies, des patients operes du dos et des scolioses de l’enfant. Lire la suite

Imagerie dentaire

L’imagerie dentaire regroupe nos techniques d’imagerie sur les dents et la machoire. Elle peut-etre realisee en 3D grace aux appareils “Conebeam” que l’on trouve dorenavant dans certains centres de radiologie.Lire la suite

Osteo densitometrie

Technique radiographie faiblement irradiante permettant de calculer de facon tres precise la densite minerale osseuse par absorptiometrie. Celle-ci reste alors comparee a la moyenne d’une population normale (appele Z-Score) et au pic de masse osseuse de ce squelette (appele T-Score). On parle de densite minerale osseuse normale, d’osteopenie voire d’osteoporose. Lire la suite