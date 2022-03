Le beau pere de ma fille ne veut pas approcher son petit copain

Bonjour,ma fille a un petit copain depuis 3 mois et demi. Elle aura 16 annees en decembre, lui egalement.

Je l’ai vu vite fait 2 ou 3 fois. Ma fille se confie nombre a moi. Ils paraissent tous mignons tous les 2. Ils parlent sexualite l’integralite des 2. Nous avons regulierement des discussion sur ce theme. Nous avons pris rdv chez le medecin Afin de une prescription d’une contraception et elle a en une possession des preservatifs. Pour le moment, elle me dit qu’elle n’est toujours pas prete et le cheri parait respecter le choix.

J’suis separee de le papa depuis 14 annees. Nous avons refait notre life tous de notre cote. Notre fille vit 1 semaine via 2 chez l’un et l’autre.

Du cote, il va i?tre tres important de m’interesser a votre qu’elle vit et je sais qu’elle aimerait qu’on invite son cheri a manger, a passer des moments a la maison l’apres midi. Comme celle-ci claque chez des parents de son cheri. Chez son papa , Cela reste deja venu manger 2 fois, sa belle maman l’ayant invite. Cela se passe tres beaucoup.

Notre hic vient de chez nous. Mathieu, le excellent papa ne souhaite jamais le voir chez nous. Il dit qu’ils n’ont que 15 annees que i§a fera juste 3 mois et demi qu’ils se frequentent et qu’on doit nos laisser vivre leur histoire de leur cote loin des patents ainsi que domicile. C’est leur jardin secret. Et qu’on verra apres 1 an de relation si c’est ca dure.Il a besoin de se retrouver tranquille chez lui lorsqu’il est en repos et pas avoir l’impression de se sentir envahi.Et s’ils seront toujours ensemble pourquoi pas.Je pourrais saisir ce que celui-ci dit. Mais cela me fait souffrir car je me retrouve entre des 2 a faire le tampon. J’ai peur de perdre petit a petit les confidences, la confiance de ma fille. Je suis triste de ne point i?tre capable de inviter le petit copain a la maison tel le fait chez son pere. C’est son 1 er petit copain et elle reste amoureuse.

J’ai besoin de temoignages de gens dans la meme situation. Comment cela se marche t’il? Comment trouver le juste equilibre entre la fille et mon mari. Je precise que des relations entre la filles et le excellent pere ne sont jamais du tout mauvaises. Cela lui a explique une facon de voir les trucs. Je sais qu’elle en souffre quand aussi.

Merci poir les temoignages.

Afin de ma part je suis de l’avis de ton mari, les amours adolescentes doivent se vivre dans la discretion pas sous le nez une famille, parce que l’aspect officiel fige les situations et perturbe l’evolution emotionnelle Plusieurs protagonistes