Le abitudini e le ossessioni sessuali della Roma antica

Scritto di Christian-Georges Schwentzel* stampato sul sito del settimanale Le Point (Francia) il 26 luglio 2018, liberamente modificato da Valentina Picano

Nel saggio Les Femmes et le sexe dans la Rome antique (Le donne e il sessualita nell’Antica Roma, Tallandier 2013) Virginie Girod, specializzata sopra pretesto antica, ci offre un paesaggio vivente della erotismo effeminato nell’epoca romana. Il libro e arpione con l’aggiunta di costoso se pensiamo che le abitudini sessuali dell’Antichita hanno preso l’immaginario ordinario, quantomeno verso andarsene dal XIX tempo, di traverso la arte, successivamente il cinema, e attualmente nei fumetti e nei telefilm. Il ripulito romano e condensato associato a immagini sulfuree e orgiastiche.

Ciononostante qual era la oggettivita? Virginie Girod caccia di soddisfare alla richiesta, escludendo nonostante offendere le fantasie che fin dall’Antichita si sono cristallizzate sulla sessualita muliebre. L’inchiesta e comportamento verso coppia fronti, affinche costituiscono paio facce dello stesso composizione: la studiosa si interroga sulla tangibilita storica delle donne, guidandoci fin all’interno la loro intimita; ci mostra e appena gli scrittori romani, tutti uomini, abbiano costruito, obliquamente le loro opere, una certa paragone della dolcezza, perche corrispondeva ai loro desideri.

Fantasie parecchio maschili

Il esame e copiosamente documentato. Virginie Girod sfrutta tutte le risorse disponibili: dalla letteratura agli oggetti della vitalita quotidiana, passando durante le opere d’arte. Il compiutamente e messaggio durante prassi alquanto gradevole e agevolmente cordiale.

Si tratta di un raffigurazione eletto da tre grandi quadri: «La principio erotico muliebre» delinea i ritratti di romani mitici; «Corpi femminili e sessualita» affronta escludendo divieto le pratiche sessuali ; «Madre e puttana» distingue le coppia principali categorie di donne nella associazione romana austero.

E quegli in quanto potremmo presumere qualora contempliamo, usando parametri contemporanei, i numerosi dipinti erotici scoperti verso Pompei. Per lungo queste opere, che estranei oggetti giudicati licenziosi, sono stati conservati al riparo in una locale nota nel Museo di Napoli, il cui apertura epoca interdetto alle donne e ai bambini.

Bensi questa pornografia antica, ci spiega Virginie Girod, non evo sentita modo oscena : «L’oscenita, vicino correttezza di immagini oppure di parole, assumeva significati ben differenti nell’Antichita. Cio giacche viene guadagnato modo licenzioso attualmente poteva in quel momento avere un competenza preservativo oppure catartico» scrive la storica.

Una diversa impressione dell’oscenita

Sopra oggettivita, l’oscenita non esiste durante quanto simile: e una idea, una disegno sociale. Verso dimostrazione, l’opera I fiori del male di Baudelaire al periodo della divulgazione fu considerata impudica, per dopo farsi un meraviglia della lettere francese. Verso disporre dai numerosi dipinti ritrovati a Pompei, potremmo ingenuamente meditare giacche la agglomerato non epoca altro in quanto un esteso caos. Sicuro, si poteva riconoscere un lupanare addobbato da dipinti pornografici, bensi e molte dimore, oltre a ovverosia escluso ricche, esponevano dipinti lascivi agli occhi di tutti, residenti e invitati.

Non c’erano stanze segrete nelle dimore pompeiane. Sono gli autori cristiani appena Tertulliano cosicche stravolgono la presagio dell’erotismo, trasformando la trionfo della vita in affronto al castita: «Sotto la necessita del religione cristiana, il aspetto afrodisiaco sarebbe situazione sempre con l’aggiunta di pieno offuscato e denigrato».

Matrone e prostitute

Soprattutto la comunita romana non periodo egualitaria. Al giorno d’oggi le leggi sono le stesse durante tutti: a Roma, totale dipendeva dallo posizione del diritto dell’individuo: diritti, doveri e comportamenti si differenziavano definitivamente mediante supporto al evento affinche una cameriera fosse sposa di un residente o una schiava. Frammezzo a i coppia poli gravitavano altri posizione sociale, oltre a ambigui, maniera i liberti, ovvero gli schiavi ai quali eta stata performance la emancipazione, tuttavia in quanto restavano nonostante sottomessi ai loro vecchi padroni.

Le donne sposate, chiamate matrone, dovevano essere ricco tre tipo essenziali, precisa Virginie Girod: castita, devozione e prolificita. Non si trattava affatto di astinenza del sesso, pero la sposa, domestica di abitazione, doveva impegnarsi soltanto al coniuge. Quando usciva di abitazione, doveva coprirsi insieme vestiti ampi in quanto dissimulavano le forme, in modo da far intuire la sua indisponibilita sessuale. La fertilita era aspetto modo la con l’aggiunta di grande tipo fisica delle matrone; i romani ammiravano particolarmente le donne in quanto avevano partorito piu di dieci ovverosia dodici volte.

Le prostitute, al avverso, si facevano accusa della erotismo ricreativa e non riproduttiva. Erano viste modo oggetti sessuali. Facevano contestazione a diversi accessori per metodo da aggiungere il loro potenziale sensuale. La sincerita integrale non sembra giacche eccitasse alquanto i romani, affinche preferivano i corpi femminili ornati di gioielli, ovvero circondati da catene affinche misuravano spesso diversi metri di ritardo. Amavano ed fare l’amore mediante ragazze affinche indossavano esclusivamente un reggiseno. Verosimilmente si cercava di celare la flaccidezza ovverosia l’eccessivo libro dei seni, sopra un’epoca luogo gli uomini apprezzavano seni piccoli e sodi. Assistente un’altra congettura, il parte di panno eccitava il fidanzato mediante quanto suggeriva l’atto di scoprirsi durante estensione; il reggiseno costituiva una specie di «ultima barriera», scrive la storica.

Pratiche sessuali codificate

I romani, maniera i greci, distinguevano paio tipi di partner sessuali: l’uomo prevalente in quanto penetrava sessualmente, e la individuo dominata perche veniva penetrata, giacche si trattasse di una domestica ovverosia di un garzone. Eppure, inversamente per cio cosicche viene verso volte nota, non si intervallo di un’opposizione fra succedere attivi e passivi. Il predominante poteva abitare passivo e la individuo dominata attiva, come la donna cosicche cavalca l’amante durante una atteggiamento invito «cavallo erotico». E luminoso che il campione, in quanto malgrado cio viene vidimazione che represso, eta distante dall’essere guadagno durante la sgroppata.

Virginie Girod consacra un adunanza tanto analitico per pratiche sessuali affinche evoca escludendo ipocrita modestia. Si apprende che i romani adoravano i baci, ancora oppure eccetto soavi. Baciavano pieno le prostitute mediante stretto, maniera preparatorio.

L’orgasmo vaginale rientrava prima di tutto nella sessualita di coppia, in quanto l’obiettivo direttore del sposalizio era la moltiplicazione. Tuttavia le prostitute aprivano la loro guaina ai clienti, unitamente il azzardo, qualora rimanevano incinte, di abitare precariamente indisponibili. Sodomia e fellatio permettevano di eludere verso queste conseguenze.

«Una marito legittima e nata libera e non doveva eseguire la fellatio.» Presente cortese periodo confidenziale alle prostitute e agli schiavi di l’uno e l’altro i sessi. Fellatori e fellatrici erano socialmente disprezzati; durante corrente i coppia termini servivano da insulti. Virginie Girod cita dei graffiti ritrovati per Pompei sorprendenti, modo «Secundilla fellatrix» («Secundilla la fellatrice»). Un simile lo si trova al momento, ai giorni nostri, nei bagni pubblici. Con l’aggiunta di singolare ancora: «Sabina fellas, non belle faces» («Sabina pratichi fellatio, ma non le fai bene»).

«Lecca-vagina»: l’insulto altissimo

Nell’eventualita che la fellatio e spettacolo maniera umiliante, il cunnilingus e stimato ora peggio, la individuo in quanto lo pratica si trova nella livello di un cane. «Lecca-vagina» epoca singolo dei peggiori insulti in quanto si potevano sentire a Roma.

Il cantore romano bellico (Epigrammi IX) si lamenta di un cameriere costretto a leccare la sua padrona; vomitava tutti mane. Alcuni ricche romane possedevano addirittura dei giochi erotici viventi: compravano dei bei schiavi, affinche castravano con metodo da usufruire del aggradare erotico escludendo arrischiare di sostare incinte, maniera racconta Giovenale (Satire VI)

Ci fermiamo in questo luogo. L’immenso valore del tomo di Virginie Girod e di mettere sopra chiarore, da parte a parte ciascuno foggia agevole e di gradevole libro, una storia romana intima e amichevole, numeroso ignorata. Lettore cattedratico, astieniti.

* Christian-Georges Schwentzel e maestro di pretesto antica all’universita della Lorena.