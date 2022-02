Laurent Philippon reste votre coiffeur francais ne le 25 avril 1970 a Oyonnax (Ain).

Il semble via ailleurs l’auteur d’un livre via l’histoire de la coiffure Hair, Fashion & Fantasy paru en novembre 2013 chez l’editeur anglais Thames & Hudson.

Biographie

Debuts

Adolescent, il marche beaucoup de temps libre au salon de coiffure paternel ou il decouvre avec enthousiasme sa vocation. Cela choisit ainsi, comme son grand-frere, d’embrasser la carriere de coiffeur. Il commence alors a travailler comme apprenti sous l’egide de « Maurice et Gerard » (disciples du celebre Vidal Sassoon) et participe brillamment a de nombreux concours de coiffure nationaux et internationaux. Puis suivant les recommandations de son pere, il fera le service militaire chez les pompiers de Paris et s’installe dans la capitale en aout 1989 .

Parcours professionnel

Laurent pro?te alors de des heures libre pour se presenter spontanement au prestigieux salon de coiffure Alexandre de Paris. Cela y obtient une place et travaille benevolement a moment partiel. Six mois plus tard, degage du service militaire, Cela reste embauche comme assistant. Cela accompagne Monsieur https://besthookupwebsites.org/fr/connexion-review/ Alexandre dans ses deplacements pour coiffer des clientes celebres comme Elizabeth Taylor, la baronne Marie-Helene de Rothschild, ou Sophia Loren et se familiarise ainsi avec les techniques une Haute coiffure Francaise. Il va i?tre envoye ensuite sur des prises de vues, des de?les chez les couturiers : Yves Saint Laurent, Chanel, Givenchy, Christian Lacroix, Balmain… c’est la qu’il decouvre individu de la mode. Il bosse avec Alexandre jusqu’en 1992, date a laquelle le salon reste vendu.

Laurent Philippon retrouve alors Julien d’Ys et integre sa toute nouvelle agence Atlantis, representante d’une creme des coiffeurs studio de l’epoque : Julien D’Ys, Orlando Pita, Sam McKnight, Yannick d’Is, elle repondait aux besoins exigeants des photographes et des marques de mode en vogue : Yohji Yamamoto, Dries Van Noten, Comme Plusieurs Garcons, Thierry Mugler, Claude Montana. A leurs cotes, Laurent Philippon y decouvre une nouvelle vision de la coiffure. Cela perfectionne le savoir faire en tant qu’assistant puis enchaine des de?les a Paris, Milan, New York.

C’est d’ailleurs en 1994, au cours d’un defileJean Paul Gaultier et sous la houlette d’Orlando Pita, que celui-ci fera la connaissance de Michael Gordon , fondateur des cosmetiques capillaires Bumble and bumble. Cette rencontre marque le debut d’une collaboration en tant que « creative consultant ».

Carriere internationale

Cela poursuit sa carriere solo entre New York et Paris. C’est avant tout au cote du photographe David Lachapelle qu’il collabore avec le magazine Vogue Paris, puis durant l’annee 1997, il signe dix couvertures du magazine Vogue Anglais avec le photographe Regan Cameron. Suivront quantite de shooting avec d’autres stars emblematiques d’une photographie de mode : Patrick Demarchelier, Steven Klein, Peter Lindbergh, Jean-Paul Goude, Nick Knight, Karl Lagerfeld, Cristophe Kutner, Nathaniel Goldberg, Cedric Buchet, ou Ben Hasset.

En 2003, Laurent Philippon devient le premier non americain a gagner le prix d’la meilleure coiffure a toutes les « MVPA Music Awards » concernant le video clip de Gwen Stefani It?s my life .

La marque Bumble&bumble est rachetee via le groupe Estee Lauder en 2006 et le contrat de Laurent Philippon reste reconduit. Cela continue a participer a Notre conception de produits coiffants revolutionnaires comme la cire coiffante Sumowax, la laque « Spray de mode » et la ligne de shampooing sec colore « Hair Powders ».

Cela multiplie egalement les publications (Vogue [3] , Allure, Harpers Bazaar, Numero Paris, I-D, Dazed & Confused…) et dirige la cabine coiffure dans de multiples defiles : Rick Owens, Lacoste, Guy Laroche, Ralph Rucci, Kenzo, Herve Leger, Cedric Charlier… En 2009 il coiffe les mannequins du celebre defile Victoria’s Secret a New York, retransmis en direct sur la chaine CBS.

Durant toutes ces annees, Laurent Philippon a peaufine ses talents esthetiques jusqu’a devenir votre veritable architecte du cheveu, elaborant des coiffures uniques, melant prouesses techniques et recherche artistique, tel le soulignent des plus grands magazines de mode [4] , [5] .

Publication

Nait petit a petit l’envie de rediger un livre dans l’art d’la coiffure en associant des images de grands photographes de mode avec de rares photos d’archives. Cela entame aussi l’ecriture, nos investigations iconographiques et historiques. Pour enrichir son contenu, il fera appel a des collegues, personnalites, journalistes, artistes et icones de la mode: Julien d’Ys, Vidal Sassoon, Orlando Pita, Natasha Fraser-Cavassoni, Kathy Philips, Daphne Guinness [6] , David Lachapelle, mais aussi Dita Von Teese.

Hair, Fashion and Fantasy voit Au moment chez l’editeur anglais Thames & Hudson en novembre 2013 . Ce livre celebre l’art une coiffure avec son aspect symbolique, culturel et son fascinant pouvoir de metamorphose chez l’humain, a travers les ages. Cela evoque, en huit grands styles, le langage universel que represente Notre coiffure : la natte, des boucles, la tignasse laches, la coloration, la crete iroquoise, le chignon, la perruque, le cheveu court.